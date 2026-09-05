Los secretos naturales de Canarias: El margullo del mar de nubes

Agosto enfila su última semana de un mes en el que ha desplegado todo tipo de fenómenos, tanto meteorológicos, arrancando con una bonita ola de calor, como astronómicos, con todo su catálogo de eclipses, tanto solares como lunares. Pero, como aún le parece poco, se despide con una muy antigua extravagancia. Porque mientras el pueblo de Tasarte, la sartén de Gran Canaria, se atufa por encima de los 30 grados centígrados, en las medianías y cumbres viradas al norte llueve en una mágica enchumbadera en formato horizontal.

Son las nueve y media de la mañana en la villa de Teror. Desde la Avenida del Cabildo se atisba el último tramo del abigarrado barranco de Madrelagua, uno de los tres «afluentes» del municipio de Valleseco, que desde lejos hasta parece que alonga la garra de un Tyrannosaurus desde una mata de helechos. Sobre la altura de La Culata, el mar de nubes toca ribera, ocultando el minúsculo pago asentado en un quiebro de la degollada. De abajo hacia arriba no se ve más, igual que una sama tampoco puede conocer lo que anda por encima de la raya del océano.

A medida que se va escalando por la GC-21 rumbo a Cueva Corcho, el fotingo ahora es un submarino que avanza zambulléndose entre la bruma, y los limpiaparabrisas -velocidad 2- actúan como remos, aunque la lluvia cae por tramos. Allí donde no hay árboles el suelo está perfectamente seco. Pero debajo de donde aparece una cúpula vegetal se forma un auténtico caidero que percute el techo del auto. Porque resulta que la naturaleza ha decidido convertir cada árbol, cada pantalla vegetal, en un gigantesco fonil, en un milagroso escurridor que riega al revés del pepino, desde la algo más costera laurisilva hasta los pinares cumbreros.

El largo viaje de los vientos

Este asombroso proceso comienza muy lejos, a miles de kilómetros, hacia el oeste del Atlántico. En aquel lugar lejano se forma una borrasca que inicia un pausado camino hacia Europa, empapando su atmósfera de humedad marítima y que, en ocasiones, se traba de soslayo en el anticiclón de las Azores, reenviando un inmenso entongado de espesas nubes hacia el sur del océano, poniendo proa a las islas.

David Suárez es delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias y subraya que, para que se dé una lluvia horizontal, tiene que concurrir un catálogo de variables, pero siempre con un denominador común: el alisio.

Interior de un pinar cerca de Cueva Caballero entre Artenara y Tejeda, con el suelo empapado solo bajo los pinos en plena lluvia horizontal. / José Pérez Curbelo

Su raíz latina, alis, lo delata: un viento «liso» o mesurado, constante y tranquilo, que se pasea desde el noreste hacia el suroeste y al que se atribuye, en Canarias, el papel de termostato que mantiene las islas en el umbral de las temperaturas propias de El Paraíso perdido de John Milton.

Pero si el alisio deja un poco la mesura y adquiere velocidad, es cuando comienza la verbena. Carlos Velázquez es ingeniero de Montes y coordinador forestal del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, y recita la receta: «Un alisio cargado de humedad, con un mar de nubes denso y más alto, en torno a los 1.500 a 1.800 metros de altitud, un viento de intensidad moderada a fuerte y la presencia de un arbolado que haga de pantalla»: ahí empieza la lluvia horizontal.

La lluvia horizontal no es exclusiva de Canarias: se produce también en el bosque valdiviano de Chile, en los oasis de niebla del desierto de Atacama o en algunas zonas de Sudáfrica. Lo que distingue al archipiélago es que hay días en los que solo llueve bajo cada árbol por el paso de las nubes, sin que caiga ni una gota de lluvia normal. Esos días revelan mejor la magnitud del fenómeno.

Esto, en verano, es un regalo de los dioses, porque atempera la superficie, recupera la humedad de los ecosistemas, reduce el riesgo de incendios y acelera la recarga de los acuíferos.

El fenómeno, bajo el microscopio

Según los técnicos del Cabildo, las primeras mediciones sistemáticas de la lluvia horizontal en el archipiélago datan de 1952, en el marco de los estudios pioneros sobre el bosque y el agua en Canarias que impulsaron los ingenieros de Montes Luis Ceballos y Francisco Ortuño. En Gran Canaria, los registros realizados hasta la fecha reflejan una diferencia sustancial: 2.723,9 litros por metro cuadrado bajo cubierta forestal, frente a 864 litros fuera del pinar a lo largo del año, es decir, más de tres veces más.

Más de dos décadas después, en 1974, el geobotánico alemán Franco Kämmer defendió en Tenerife una tesis doctoral sobre el clima y la vegetación de la isla, centrada en la precipitación de niebla. Sus mediciones en La Esperanza, en la cordillera dorsal tinerfeña, arrojaron una precipitación horizontal de 4.810 litros por metro cuadrado bajo el pinar, frente a 1.000 litros fuera de la masa forestal: 3,8 veces más agua. Trabajos posteriores han matizado que esa proporción varía según la localización y el microclima de cada punto, moviéndose por lo general entre 1,5 y 3 veces la lluvia convencional.

La laurisilva -esa selva subtropical de laurel, til, viñátigo y otras especies lauroides que cubre las medianías más húmedas de las islas occidentales-, es el ecosistema históricamente más asociado a la lluvia horizontal, pero resulta que el pinar cumple un papel equivalente, cuando no mayor, en las zonas de cumbre.

En Gran Canaria, según los estudios disponibles, el punto de mayor precipitación se localiza en la cordillera que une el macizo de Tamadaba con Los Marteles, donde se pueden superar los 2.500 litros por metro cuadrado al año solo en forma de lluvia horizontal.

El suelo húmedo bajo un castañero en Cruz de Tejeda frente al seco del exterior delata la lluvia horizontal. / José Pérez Curbelo

El Cabildo dispone de una cartografía de máximos pluviométricos que sitúa la franja de mayor interés por encima de los 900 metros de altitud, justo en la cota que concentra buena parte de la masa arbolada de la isla.

Dentro de esa franja, más de 3.600 hectáreas de los pinares de la cumbre cuentan desde 2021 con la certificación FSC por su contribución a la preservación de los recursos hídricos, el primer reconocimiento de este tipo en Canarias y el segundo en España tras Asturias. La certificación, impulsada por el Cabildo grancanario, avala que esos montes no solo se gestionan de forma sostenible, sino que mantienen y mejoran la capacidad del bosque de purificar y regular el agua que llega a los acuíferos.

De sombra y refugio

Ante el cambio climático, los gestores forestales insisten en que resulta clave mantener arboladas las cumbres, de modo que cualquier nube que pase por encima «pague su peaje» en forma de agua. Incluso los árboles muertos en pie cumplen una función: siguen actuando como pantalla frente al viento y la niebla, generan también precipitación horizontal y, además, ofrecen sombra y refugio a la fauna.

Hay que subrayar que los bosques generan servicios ecosistémicos. Es agua, fijación de carbono, paisaje, ocio, biodiversidad o protección del suelo. Los estudios de valoración económica realizados en el archipiélago sitúan en torno a 800 millones de euros anuales el valor conjunto de estos servicios. En Gran Canaria, esa cifra rondaría los 280 millones de euros, de los que en torno al 70 por ciento correspondería a la producción de agua de calidad, tanto por la infiltración de la lluvia convencional como por la generada por la niebla.

Estos cálculos alimentan un debate en la gestión forestal canaria, el de la conveniencia de compensar a los propietarios de montes por el servicio hídrico que prestan a la sociedad, y de animarlos a ceder su gestión a la administración con las especies que mejor se adapten a cada enclave.

Y es que, con la que está cayendo y la que queda por venir, toda agua es poca.