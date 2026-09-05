Teodora Suárez Peña, hija predilecta de Valsequillo: "Me deberían hacer una estatua rodeada de chiquillos"

Nadie en Valsequillo le conoce por Teodora Suárez. Allí ella es «Hermana», la de «los de la Farmacia», o la mujer que crió generaciones y generaciones de chiquillos.

Se llama Teodora pero todo el mundo la conoce como "Hermana", ¿a qué se debe?

Sí, todos me conocen por "Hermana", pero no porque sea una monja. Me llaman así porque mi hermana más pequeña siempre me llamaba "hermana, hermana, hermana". Al final todo el mundo también empezó a llamarme así y así me quedé para siempre. Si alguien pregunta por Teodora en Valsequillo, no me van a conocer, pero si pregunta por "Hermana", todo el mundo sabe quién soy. Incluso el alcalde, si le dicen "Teodora", no cae, pero si le dicen "Hermana la de la farmacia", enseguida sabrá.

¿Cómo fue su infancia?

Nací en El Portillo de los Pérez, pero toda mi infancia la viví en el casco del pueblo, debajo mismo de la campana de la iglesia. Fue una infancia de familia humilde, trabajadora, casi pobre, con muchas necesidades y desconsuelo, pero siempre he sido una mujer emprendedora que ha buscado el bienestar tanto de mi familia como de las de todo el pueblo.

Se le conoce especialmente por su labor en el folclore del municipio

Sí, se podría decir que fui casi la impulsora del folclore en Valsequillo. Tenía una agrupación folclórica que se llamaba Roque Grande, a la que venía gente de todos los barrios a bailar conmigo los bailes tradicionales canarios. Nunca tuvimos un local de ensayo fijo, sino que ensayábamos en la panadería, en el ayuntamiento, en la propia calle o en algún garaje que nos prestara un vecino. He sido siempre una amante del folclore canario, y actualmente soy presidenta de la Parranda Medio Jigo Pa'l Kilo.

¿Cómo conseguían el dinero para sostener la agrupación?

Como no había subvenciones ni nada, cogía a los niños, nos íbamos a Maspalomas a bailar para los turistas y después pasábamos el sombrero para recoger algo de dinero y así pagar las ropas o los instrumentos. Yo misma ponía dinero de mi bolsillo para comprar lo que hiciera falta.

Además del folclore, ¿a qué más se dedicó?

Trabajé toda mi vida en la farmacia del pueblo. Empecé allí porque soy una entrometida. Yo no tenía formación, pero había que trabajar para sacar la familia adelante. Luego compartí trabajo junto con mis dos hermanos, mi hermana Nena y mi hermano Miguel Ángel. Aquí nos conocen como "los chiquillos de la farmacia". En la farmacia se conocían las necesidades y dificultades de cada familia, y siempre fui de las que, si alguien se acercaba a contarme un problema, intentaba ayudar.

También fue la primera mujer concejala del municipio

Sí, en aquella época las mujeres no formaban parte de la política, pero por mi vida social en el pueblo, por estar siempre rodeada de gente y de chiquillos, el alcalde de entonces, Manuel Sánchez, confió en mí y fui la primera concejala electa del municipio. Eso fue en los años 70. Estuve poco tiempo, casi un año, porque lo mío era la vida social, no tanto la política. Como yo nunca tuve la oportunidad, siempre he apoyado a las niñas del pueblo a que salgan, a que se formen y a que no dependan de ningún hombre, a que valgan por ellas mismas.

¿Qué recuerda con especial cariño de esos años?

Llevé a un grupo de niños de intercambio a Valsequillo de Córdoba. Fueron los primeros del pueblo en vivir algo así, porque muchos no habían salido nunca de aquí. Durante el viaje algunos no tenían para comprarse un helado, pero yo siempre trataba de hacer lo que estaba en mi mano para que nadie se quedara sin nada.

¿Cómo cree que la describiría su familia?

Seguro que como una mujer vivaracha y cabezuda, amante de las tradiciones y del folclore, muy familiar y entregada. A veces tanto que puedo parecer ignorante porque doy todo a cambio de nada. Siempre me dicen que he sido el pilar central de mi familia, tanto para primos, sobrinos y hermanos. Yo me casé y, aunque no tuve hijos propios, he criado a un montón de gente del pueblo como si fueran míos porque siempre paraban en la farmacia conmigo. Me deberían hacer una estatua rodeada de chiquillos. Yo cogía la soga y cuatro cosas más y los chiquillos y yo nos quedábamos en la plaza jugando hasta la madrugada.

Ahora es hija predilecta del municipio, ¿cómo se tomó la noticia?

Me emocioné muchísimo y no me lo esperaba, porque siempre pienso que hay mucha gente que también se lo merece.

¿Qué le gustaría que quedara de su historia?

Que en el pueblo se respeten las tradiciones, que Valsequillo esté siempre vivo y no apático. Yo tengo en mi casa un archivo con grabaciones de actos del pueblo porque esa memoria no se puede perder.