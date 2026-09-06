¿Dónde aparcar en Teror durante las Fiestas del Pino 2026? Zonas habilitadas y alternativas para evitar problemas

Aparcar en Teror durante los días centrales de las Fiestas del Pino no será sencillo. La llegada de miles de personas a la Villa y las restricciones de circulación previstas para el 7 y 8 de septiembre reducen considerablemente las posibilidades de acceder en vehículo particular al casco, donde las plazas disponibles son limitadas.

El Ayuntamiento de Teror recomienda por este motivo utilizar preferentemente el transporte público, pero mantiene varios espacios de estacionamiento en el centro y sus inmediaciones para quienes decidan acudir en coche. Entre las alternativas más próximas se encuentran los aparcamientos de la Plaza de Sintes y la Estación de Guaguas, a los que se añaden los de Yánez Matos, Los Perales y otros espacios situados en las entradas al núcleo urbano.

Los aparcamientos más cercanos al centro

Una de las principales opciones es el aparcamiento situado bajo la Plaza de Sintes. Dispone de 270 plazas repartidas en dos plantas y tiene acceso desde la avenida Néstor Álamo. A diferencia de otros espacios municipales, se trata de un estacionamiento de pago.

Durante las fiestas ampliará sus horarios y, en las jornadas de mayor afluencia, prolongará su apertura nocturna hasta las 3.30 horas.

Muy cerca se encuentra el aparcamiento situado bajo la Estación de Guaguas. El recinto dispone de casi 200 plazas y será gratuito durante los principales actos del Pino. Los días 7 y 8 de septiembre permanecerá abierto las 24 horas, convirtiéndose en una de las alternativas más próximas al casco histórico para quienes lleguen antes de que entren en vigor las principales restricciones de tráfico.

El Ayuntamiento mantiene también disponible el solar de Yánez Matos, situado en la entrada al casco, además de la zona de estacionamiento situada junto a la propia Estación de Guaguas. Esta última no podrá utilizarse, sin embargo, en los periodos en los que quede acotada por la celebración de espectáculos pirotécnicos.

Otra posibilidad es Los Perales, junto al colegio Monseñor Socorro Lantigua. El recinto forma parte de la red de estacionamientos públicos del municipio y cuenta actualmente con unas 130 plazas.

Algo más alejado del centro, pero útil para evitar la búsqueda de aparcamiento en las calles más concurridas, se encuentra también el espacio habilitado a la entrada de Teror junto a la gasolinera.

A los espacios municipales se suman durante las fiestas distintos terrenos de propiedad particular habilitados para el estacionamiento en la periferia del casco.

El casco cerrará al tráfico desde las 17.00 horas del día 7

La elección del aparcamiento dependerá también de la hora de llegada. El Plan de Seguridad establece que el acceso al casco de Teror quedará completamente cerrado al tráfico desde las 17.00 horas del lunes 7 de septiembre hasta las 5.00 horas de la madrugada del martes 8.

Las restricciones afectarán igualmente a las principales carreteras. La GC-21 tendrá sentido único entre Tamaraceite y Teror desde las 7.00 hasta las 19.00 horas del día 7 y permanecerá cerrada al tráfico entre las 19.00 y las 2.00 horas para facilitar el desplazamiento de los peregrinos.

Desde las 2.00 hasta las 15.00 horas del día 8 volverá a funcionar en sentido único hacia Teror.

La GC-43, por su parte, quedará establecida en sentido único de Teror hacia Arucas desde las 7.00 horas del día 7 hasta las 15.00 horas del día siguiente.

El dispositivo hace especialmente recomendable acudir con tiempo si se pretende utilizar alguno de los aparcamientos cercanos al centro. Una vez cerrado el acceso al casco, las posibilidades de aproximarse en vehículo particular quedarán muy reducidas.

Guaguas reforzadas durante toda la noche

Global ha preparado un dispositivo extraordinario para absorber buena parte de los desplazamientos. Las conexiones entre Las Palmas de Gran Canaria y Teror se reforzarán durante el 7 y el 8 de septiembre, con servicios prácticamente continuos en las horas de mayor demanda.

Durante la madrugada del día 8, entre las 00.00 y las 3.57 horas, las salidas desde Las Palmas hacia Teror tendrán frecuencias de entre dos y tres minutos. También habrá refuerzos en sentido contrario y conexiones especiales con otros puntos de Gran Canaria.

El coche seguirá siendo una opción para quienes lleguen con antelación, pero durante la tarde y la noche del 7 de septiembre las restricciones hacen que el transporte público sea la alternativa más sencilla para alcanzar el centro de Teror.