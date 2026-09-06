Fiestas del Pino: La villa espera una asistencia masiva en la víspera y día grande de la Virgen

La Romería del Pino volverá a colmatar la villa de Teror de alegría con la parranda de miles de visitantes, romeros y peregrinos este próximo lunes, día 7 de septiembre, en una jornada marcada por la tradición, pero también por un fuerte dispositivo de seguridad y movilidad.

Será a partir de las 15.00 horas cuando las 21 carretas comenzarán a dirigirse hacia la Basílica del Pino desde el Castañero Gordo. Este año la romería cumple 74 años desde que fuera instaurada en 1952 por el Cabildo de Gran Canaria, a propuesta del cronista y folclorista Néstor Álamo, una figura clave en la recuperación y difusión de las tradiciones populares de la isla durante el siglo pasado.

Además esta será la primera edición celebrada tras la reciente designación de la cita como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento a su valor histórico, u arraigo social y su papel en la difusión del patrimonio cultural canario.

Los 21 municipios de la isla, junto a la representación del Cabildo, desfilarán ante la patrona para ofrecerle lo mejor de sus campos. El momento central llegará a las 16.00 horas, cuando la imagen de la Virgen salga al pórtico de la basílica para dar el pistoletazo de salida oficial a la romería.

El año pasado el evento reunió a 60.000 personas y se recogieron 30.000 kilos de alimentos, una cifra que convierte a esta jornada en una de las mayores muestras de solidaridad popular del calendario festivo, ya que buena parte de los alimentos recogidos se destinan después a entidades benéficas de la isla.

Por decimocuarto año consecutivo, 52 niños y niñas recitarán décimas en representación de cada una de las islas del archipiélago y de los 21 municipios grancanarios. Se trata de una de las tradiciones más entrañables de la jornada, en la que los más pequeños toman el protagonismo para rendir homenaje a la Virgen y a sus respectivos pueblos con versos cargados de historia y de cariño local.

Las 44 décimas de esta edición, dedicadas a cada carreta municipal y a la del Cabildo, han sido escritas por la poeta cubana Ana Marys Gil, que ha puesto voz literaria a la diversidad de paisajes, costumbres y anécdotas de cada rincón de la isla. El acto se podrá seguir en directo a través de Televisión Española en Canarias y de la Televisión Autonómica Canaria, para quien prefiera vivirlo desde casa sin tener que desplazarse hasta Teror.

Seguridad y movilidad

Con miles de romeros y decenas de miles de peregrinos esperados, se ha desplegado un dispositivo de seguridad y emergencias con unos 600 efectivos, entre Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil y otros cuerpos de seguridad y emergencia que trabajarán de forma coordinada durante toda la jornada. Entre las novedades destaca un sistema de vigilancia aérea con drones sobre los senderos los días 7 y 8 de septiembre, pensado tanto para la prevención de incendios forestales como para reforzar la labor disuasoria ante posibles emergencias, en un contexto en el que la afluencia masiva de personas por zonas de monte exige un control adicional.

El acceso al centro urbano de la villa quedará totalmente cerrado al tráfico el día 7 desde las 17.00 horas hasta las 05.00 horas de la madrugada del día 8.

Durante ese horario no se permitirá el acceso al casco con materiales que puedan ocasionar daños, como envases de vidrio, armas blancas o artificios pirotécnicos, y se realizarán controles de vidrio en los accesos, una medida habitual en este tipo de eventos multitudinarios para reducir riesgos y evitar incidentes.

Quien planee acercarse en coche debe tomar nota de los cortes en la carretera GC-21, entre Tamaraceite y Teror. Esta vía permanecerá cerrada desde las 19.00 horas del día 7 hasta las 02.00 horas del día 8. En el resto de franjas funcionará, pero con sentido único de subida, en concreto desde las 07.00 hasta las 19.00 horas del día 7 y desde las 02.00 hasta las 15.00 horas del día 8. Para bajar desde la villa la opción será la GC-43, la carretera Teror-Arucas, que también quedará con sentido único desde las 07.00 horas del día 7 hasta las 15.00 horas del día 8.

Se recomienda a los conductores planificar con tiempo sus desplazamientos y evitar por estas vías en las horas de mayor afluencia.

Dado que los aparcamientos en Teror son muy limitados, la recomendación para quienes acudan a la romería es apostar por el transporte público.

Global reforzará buena parte de sus recursos para ofrecer servicios especiales , con líneas adicionales y mayor frecuencia de paso, una alternativa que puede ahorrar más de un dolor de cabeza a los visitantes que no quieran lidiar con atascos ni con la falta de plazas de aparcamiento.

Atención sanitaria

Y, para los peregrinos, el Plan de Seguridad ofrece la campaña en redes sociales, bajo el epígrafe Camino seguro al Pino, en la que se ofrecerán varias recomendaciones que faciliten el desarrollo de la caminata y la seguridad, tanto personal como vial.

Para la atención de primeros auxilios y de urgencias médico-sanitarias prehospitalarias se instalará un Hospitalito en el patio de las Oficinas Municipales, dotado de personal sanitario que atenderá tanto pequeñas incidencias como situaciones de mayor gravedad antes de derivar, si fuera necesario, a los centros hospitalarios de la isla.

A este potente dispositivo se suma un Punto Violeta, que estará activo tanto en las citas dirigidas especialmente a la juventud como el propio día de la romería, y que se ubicará en el casco de Teror con el objetivo de prevenir agresiones sexistas y ofrecer un espacio seguro de atención inmediata a quien lo necesite.

Por último, conviene recordar los teléfonos de asistencia disponibles para casos de violencia de género, el 112 y el 016, dos números que conviene tener siempre a mano en jornadas de tanta afluencia como esta, en las que las aglomeraciones pueden dificultar una respuesta rápida sin la información necesaria a mano.