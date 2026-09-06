Gustavo Trujillo, historiador: "La Virgen del Pino tiene misterios que todavía hoy siguen sin resolverse"

La peregrinación hasta la Villa Mariana mantiene viva una tradición que hunde sus raíces hace más de cinco siglos y que mezcla historia, fe y leyendas populares sobre la aparición de la imagen.

En pleno 2026, la llegada del Día del Pino vuelve a reunir a peregrinos de todos los puntos de la Isla que caminan hasta la Basílica para pedir favores, agradecer promesas cumplidas o simplemente mantener una costumbre que pasa de generación en generación.

El origen de la Virgen del Pino sigue rodeado de misterio

Uno de los grandes interrogantes que todavía rodean a la Virgen del Pino es el origen de la talla. El historiador terorense Gustavo Trujillo explica que existe una atribución tradicional que señala al escultor Jorge Fernández Alemán como posible autor de la imagen, aunque esta hipótesis todavía no cuenta con una verificación definitiva.

"Sabemos que es una talla de madera que se atribuye a este escultor, pero sigue siendo una atribución, una hipótesis que a día de hoy está pendiente de que se pueda verificar si es posible", señala Trujillo.

La imagen que hoy preside la Basílica de Teror concentra siglos de devoción, pero también mantiene algunos enigmas históricos sobre su creación y llegada a la Villa Mariana.

El pino de la aparición

La tradición popular sitúa la aparición de la Virgen en un pino de Teror, un relato que forma parte de la memoria colectiva de Canarias. Según la leyenda, la imagen apareció sobre el árbol y dejó como señal una laja con las huellas de sus pies en el lugar del hallazgo.

"Esa piedra era la prueba de que la imagen se había aparecido justo en ese lugar", explica Gustavo Trujillo.

Sin embargo, la historia cuenta que, cuando el pino cayó, la piedra desapareció. Ese episodio alimentó durante siglos el carácter misterioso de la aparición y dio paso a numerosos relatos recogidos en documentos históricos desde los primeros años del siglo XVII.

Los primeros milagros tras la caída del árbol

La caída del pino marcó un momento clave en la tradición de la Virgen del Pino. Según explica el historiador, ya a comienzos del siglo XVII existen referencias documentales sobre milagros atribuidos a la patrona de Gran Canaria.

"Con motivo de la caída del árbol se recogieron también algunos de esos primeros milagros", señala Trujillo.

Entre los relatos más habituales aparecen las curaciones. En aquella época era frecuente atribuir propiedades sanadoras a elementos relacionados con el entorno del pino, como la resina o las piñas del árbol.

"Era muy habitual el poder curarse con la resina del árbol, con las piñas", recuerda el historiador.

Los rescates de la Virgen del Pino a los caminantes

Las leyendas vinculadas a la Virgen del Pino también reflejan la realidad de una Gran Canaria muy diferente a la actual. Una isla sin carreteras modernas, donde los desplazamientos se realizaban por caminos reales y donde los accidentes durante los trayectos eran frecuentes.

Trujillo destaca la presencia de relatos protagonizados por los llamados desriscados, personas que sufrían caídas en zonas de difícil acceso.

"En una isla como Gran Canaria, donde no había carreteras, sino que el traslado se hacía a través de caminos reales, era muy frecuente que existieran accidentes de este tipo", explica.

Las historias populares cuentan cómo la Virgen intervenía para salvar a quienes sufrían estas situaciones, reforzando la devoción hacia la patrona.

Hay historias para hacer películas Gustavo Trujillo — Historiador terorense.

Los milagros atribuidos a la Virgen del Pino no se limitan a las enfermedades o los accidentes en tierra. La tradición también conserva relatos relacionados con el mar y con los peligros que durante siglos afrontaron los habitantes de Canarias.

Entre las historias más conocidas aparecen aquellas en las que la Virgen protege a personas atacadas por piratas o auxilia a marineros atrapados en medio de una tormenta.

"Hay leyendas donde la Virgen salva a esas personas que son atacadas por piratas o incluso a la gente del mar que se ve envuelta en una tormenta", apunta Gustavo Trujillo.

Una devoción que sigue viva cinco siglos después

La historia de la Virgen del Pino continúa escribiéndose cada septiembre. La peregrinación hasta Teror mantiene el mismo espíritu de quienes durante siglos caminaron hasta la Villa Mariana para pedir ayuda, agradecer favores o cumplir una promesa.

Más allá de los documentos históricos y de las leyendas populares, la celebración del Día del Pino conserva un elemento común: la unión entre generaciones alrededor de una imagen que forma parte de la identidad de Gran Canaria.

En 2026, como ocurrió durante siglos, miles de peregrinos volverán a recorrer los caminos hacia Teror con la mirada puesta en la patrona de la Isla.