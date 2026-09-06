El nuevo centro de fauna de Taliarte decae y se reformará el de Tafira

Cambio de planes. El nuevo centro de recuperación de fauna marina que el Cabildo de Gran Canaria preveía hacer en Taliarte, en el municipio de Telde, con el objetivo de reforzar la atención a especies como tortugas, aves marinas y cetáceos ante el incremento de la demanda asistencial, finalmente no se llevará a cabo. La decisión se debe a que la parcela prevista para la construcción de la nueva infraestructura, de 2.110 metros cuadrados y ubicada junto al actual centro de recuperación de fauna marina de Taliarte, aunque es propiedad del Ejecutivo insular, se encuentra cedida a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Esta circunstancia impide desarrollar el proyecto en el terreno inicialmente elegido.

Ante este imprevisto, el Cabildo de Gran Canaria ha decidido destinar la inversión prevista, que asciende a dos millones de euros y procede casi en su totalidad de fondos europeos, a una reforma integral del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira. La actuación permitirá modernizar las instalaciones y mejorar la capacidad de respuesta del centro, con la creación de un nuevo quirófano, dependencias destinadas a unidades de cuidados intensivos (UCI) y espacios específicos para el aislamiento y tratamiento de animales infecciosos.

El centro de Tafira fue construido hace más de 30 años y, desde entonces, no se ha acometido ninguna reforma de esta envergadura. El nuevo proyecto, al que ha tenido acceso este periódico, contempla una ampliación y la centralización de todas las instalaciones en un único edificio, para lo que se aprovechará una casa forestal situada junto al actual centro. De esta forma, la actividad veterinaria no se verá interrumpida, ya que durante el desarrollo de las obras continuarán operativas las instalaciones actuales, incluido el quirófano.

Además, otra de las novedades del proyecto será la creación de un espacio específico para el lavado de aves marinas. Esta instalación permitirá actuar ante posibles episodios de contaminación, como vertidos de petróleo, ya que la limpieza de aves afectadas por hidrocarburos requiere de unas condiciones y equipamientos especializados.

«Se hace un trabajo espectacular en las instalaciones actuales, pero es cierto que están bastante deterioradas», explican fuentes vinculadas al proyecto. A estas mejoras se sumará también la creación de salas de aislamiento para animales que lleguen con algún tipo de enfermedad infecciosa, unas dependencias de las que el centro carece actualmente. «Esta zona de cuarentena es vital en cualquier instalación que atienda a 3.000 animales al año», recalcan.

Esta remodelación no solo estará orientada a mejorar la atención de los animales, sino también a reforzar la labor de educación ambiental. El centro de Tafira recibe desde escolares hasta estudiantes de Veterinaria, por lo que el proyecto contempla también actuaciones dirigidas a facilitar la divulgación y el aprendizaje.

Así, el nuevo edificio contará con paredes acristaladas que permitirán a los visitantes observar las distintas áreas del centro, desde las clínicas hasta el quirófano, así como acceder a la zona de recuperación de los animales. «También se van a instalar piscinas para la recuperación de tortugas marinas enfermas», subrayan. Además, una vez finalizados los trabajos, las actuales instalaciones se destinarán al personal del centro, con la creación de nuevos vestuarios y duchas.

Sin garantías

El consejero de Medio Ambiente de la Corporación insular, Raúl García Brink, destaca que el objetivo del Cabildo siempre ha sido el mismo: «mejorar de forma sustancial las instalaciones destinadas a la recuperación de fauna silvestre en Gran Canaria». «Cuando comprobamos que la situación jurídica de los terrenos de Taliarte no ofrecía las garantías necesarias para acometer allí una inversión estructural de esta magnitud, tomamos una decisión responsable: no perder la inversión, sino reorientarla hacia Tafira», continúa.

El consejero asegura que esto no significa que vayan a desatender el centro de Taliarte. «Allí seguiremos atendiendo las necesidades que sean compatibles con la situación jurídica existente —de hecho, recientemente se ha instalado una nueva caseta de apoyo—, pero una inversión estructural de dinero público exige disponer previamente de todas las garantías», añade.

Así pues García Brink considera que gobernar «también significa saber rectificar» cuando las circunstancias lo aconsejan. «La inversión inicialmente prevista en Taliarte no podía desarrollarse con las garantías necesarias y hemos tomado una decisión clara: reorientar esos recursos hacia Tafira y convertirlos en una oportunidad para transformar el Centro de Recuperación de Fauna».

No obstante, el anuncio de este proyecto no ha sido bien recibido por todos. El veterinario y biólogo Pascual Calabuig cuestiona que esta inversión se destine a la reforma de un centro que, a su juicio, «funciona bien». «El centro de Taliarte no es apto para el cuidado de las especies marinas», señala, al tiempo que considera que «no es necesario invertir este dinero en Tafira».

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Calabuig recalca que el quirófano es una de las instalaciones que mejor funciona del centro de Tafira, por lo que plantea otras alternativas centradas en la mejora de las instalaciones o en el traslado de las tortugas que actualmente se encuentran en Taliarte a otro emplazamiento. «He buscado alternativas, como otro terreno al que se puedan trasladar las piscinas donde están las tortugas», subraya, ya que considera que esa debe ser la prioridad. Sin embargo, las mejoras en el centro de recuperación de fauna marina de Taliarte todavía tendrán que esperar.