Fiestad del Pino 2026, en directo: Teror continúa la fiesta tras la Bajada de la Virgen

Gustavo Trujillo, historiador: "La Virgen del Pino tiene misterios que todavía hoy siguen sin resolverse"

La peregrinación hasta la Villa Mariana mantiene viva una tradición que hunde sus raíces hace más de cinco siglos y que mezcla historia, fe y leyendas populares sobre la aparición de la imagen.

En pleno 2026, la llegada del Día del Pino vuelve a reunir a peregrinos de todos los puntos de la Isla que caminan hasta la Basílica para pedir favores, agradecer promesas cumplidas o simplemente mantener una costumbre que pasa de generación en generación. Leer más.