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Fiestad del Pino 2026, en directo: Teror continúa la fiesta tras la Bajada de la Virgen

El municipio afronta este domingo una nueva jornada de actos después de que miles de personas acompañaran este sábado a la imagen desde la Basílica hasta la plaza del Pino

Comienzo de la Bajada de la Virgen del Pino

Comienzo de la Bajada de la Virgen del Pino

Elena Montesdeoca

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Briseida Viera

Johanna Betancor Galindo

Javier Bolaños

Yeremi Almeida González

Nayra Bajo de Vera

Aránzazu Fernández

Teror continúa este domingo 6 de septiembre inmerso en las Fiestas del Pino 2026. Tras la multitudinaria Bajada de la Virgen celebrada este sábado, el municipio encara una nueva jornada festiva con diferentes actos y con la mirada puesta ya en los días grandes de la celebración en honor a la patrona de la Diócesis de Canarias.

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