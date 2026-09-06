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Fiestad del Pino 2026, en directo: Teror continúa la fiesta tras la Bajada de la Virgen
El municipio afronta este domingo una nueva jornada de actos después de que miles de personas acompañaran este sábado a la imagen desde la Basílica hasta la plaza del Pino
Teror continúa este domingo 6 de septiembre inmerso en las Fiestas del Pino 2026. Tras la multitudinaria Bajada de la Virgen celebrada este sábado, el municipio encara una nueva jornada festiva con diferentes actos y con la mirada puesta ya en los días grandes de la celebración en honor a la patrona de la Diócesis de Canarias.
Briseida Viera
Gustavo Trujillo, historiador: "La Virgen del Pino tiene misterios que todavía hoy siguen sin resolverse"
La peregrinación hasta la Villa Mariana mantiene viva una tradición que hunde sus raíces hace más de cinco siglos y que mezcla historia, fe y leyendas populares sobre la aparición de la imagen.
En pleno 2026, la llegada del Día del Pino vuelve a reunir a peregrinos de todos los puntos de la Isla que caminan hasta la Basílica para pedir favores, agradecer promesas cumplidas o simplemente mantener una costumbre que pasa de generación en generación. Leer más.
Elena Montesdeoca
La bajada de la virgen del Pino desborda la iglesia y las calles de Teror: el templo amplía aforo para acoger a casi 500 fieles entre abanicos y emoción
La instalación sillas permitió aumentar la capacidad de la basílica en una jornada marcada por el calor, en la que miles de devotos llenaron las calles del pueblo para recibir a la patrona
Elena Montesdeoca
La calle principal de Teror, abarrotada de fieles.
Elena Montesdeoca
La imagen de la Virgen del Pino ya ha descendido de su camarín.
Elena Montesdeoca
Comienza la Bajada de la virgen del Pino.
Elena Montesdeoca
Algunos vecinos permanecen en la plaza para seguir la misa desde las pantallas.
Elena Montesdeoca
Asistentes en la plaza, frente a la iglesia, para seguir la misa desde las pantallas.
Elena Montesdeoca
Comienza la misa de la bajada de la Virgen del Pino.
La Televisión Canaria emite la Bajada de la Virgen.
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