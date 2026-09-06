Teror tiene otro camino: la ruta desde Arucas, el entrenamiento de los peregrinos del Norte antes de la romería del Pino

Durante el mes de septiembre todos los caminos de la isla llevan a Teror. A veces, incluso, antes de que comience oficialmente el mes de la patrona. A pie, en coche, en guagua o en bicicleta, son miles las personas que, en los días previos a la romería-ofrenda y al día grande de las fiestas, se acercan al municipio para verla más de cerca, aprovechando que la imagen ya no se encuentra en su camarín. Aunque la ruta de peregrinación desde Tamaraceite hasta Teror es una de las más conocidas y transitadas, son muchos los grancanarios que optan por cambiar el punto de partida y llegar hasta la villa recorriendo la carretera que une Arucas con Teror.

Así ocurrió este domingo, en la víspera de la romería, cuando fueron varios los que sacaron la ropa de deporte y las zapatillas cómodas para, aprovechando el fresco, poner rumbo al municipio de la patrona. Para algunos, la caminata sirvió como un pequeño entrenamiento y una preparación para repetir este lunes el recorrido. Para otros, en cambio, bastó con esta peregrinación previa para dar por cumplida la promesa y mantener viva una tradición que, año tras año, vuelve a llenar de caminantes las carreteras que conducen a Teror.

La fundación Gran Canaria Accesible trasladará mañana hasta el municipio a un grupo de personas con movilidad reducida en 10 vehículos adaptados

Son 11 kilómetros exactos los que separan ambos municipios. Aunque, para algunos peregrinos veteranos que conocen los diferentes atajos que atraviesan barrios como Visvique, Los Portales o incluso El Palmar, la distancia puede ser algo menor.

Senderos no tan conocidos

Aun así, muchos optan por recorrer un camino más largo y exigente, una ruta menos conocida, alejada del tráfico y con unas vistas espectaculares del entorno. Un trayecto que, aunque requiere más esfuerzo, ofrece a los caminantes una experiencia diferente: más tranquila, más cercana a la naturaleza y con el encanto de descubrir rincones que quedan fuera de las rutas habituales.

Esta ruta poco conocida para llegar desde Arucas hasta Teror fue la elegida la familia Marrero, procedente de Las Palmas de Gran Canaria. Salieron temprano, aprovechando las horas más frescas del día, desde el polideportivo de Arucas y emprendieron el camino por los senderos del Lomo Riquiánez. Desde allí continuaron hacia Visvique hasta alcanzar la zona trasera de la finca de Osorio, disfrutando de un recorrido alternativo, alejado de las carreteras más transitadas y con el paisaje como uno de sus principales atractivos.

La familia Rodríguez. / José Pérez Curbelo

«No lo hagas, es un queme», afirmó entre risas Aday Marrero, uno de los integrantes del grupo, al referirse a la dureza del recorrido. Y es que, aunque reconoce que se trata de una ruta más exigente que la habitual por carretera desde Arucas hasta Teror, no es la primera vez que elige este camino para llegar hasta la Villa Mariana. Y es que, a pesar del esfuerzo que requiere, Marrero repite experiencia, una señal de que este sendero, más duro y menos transitado, guarda algo especial para quienes se animan a recorrerlo.

Los pequeños, los más ilusionados

«El año pasado también lo hicimos por aquí. Es más tranquilo y las vistas son muy bonitas», aseguró la familia, que tras completar este recorrido de cuatro horas solo tenía ganas de llegar al pueblo y cumplir con uno de los clásicos de esta jornada: disfrutar de un buen bocadillo de chorizo y un Clipper para reponer fuerzas. Además, también iban acompañados por los más pequeños de la familia, quienes eran precisamente los que más ilusión tenían por que llegara el día de la caminata. «Los pequeños son siempre los que más ganas tienen de subir», recalcaron.

Cercanía y comodidad

Además, esta es una de las rutas por excelencia para los grancanarios que viven en el norte de la isla, ya sea por cercanía o por comodidad. Ese fue el caso de tres vecinos de Guía y Gáldar que se desplazaron a primera hora de la mañana en coche hasta Arucas, donde aparcaron para comenzar desde allí la subida hacia Teror. Una de ellas, Victoria Arbelo, ya conocía este trayecto, que ha recorrido en varias ocasiones. Sin embargo, para sus acompañantes, Conchi Gil y Gilberto Aguiar, era la primera vez que se enfrentaban a este camino. Decidieron adelantarse al día de la romería por una sencilla razón: al día siguiente tenían que trabajar.

Carlos Oliva junto a su familia. / José Pérez Curbelo

A pesar de que para dos de ellos era la primera vez que recorrían estos 11 kilómetros hasta la Villa Mariana, ambos coincidieron en que se trata de «una ruta muy tranquila y llevadera». Eso sí, reconocen que el secreto para disfrutar del camino está en dos ingredientes fundamentales: una buena compañía y comenzar la caminata a la fresca, aprovechando las primeras horas del día para hacer más llevadero el recorrido.

Los abuelos también se apuntan

Desde más al norte aún, concretamente desde Agaete, también recorrieron esta ruta de peregrinación por tradición y por promesa Carlos Oliva y su familia. Con ilusión contaron que, como cada año, afrontaron este trayecto junto a los abuelos de la familia, quienes, con más de 80 años, continúan sumándose a esta tradición familiar y haciendo que la experiencia sea todavía más especial.

«Eso sí, ellos suben andando, pero bajan en guagua», aclaró Oliva con una sonrisa. Y es que, además de proceder del norte de la isla, la familia cuenta con un vínculo especial con este recorrido: la casa de sus padres se encuentra en Visvique, por lo que la ruta desde Arucas hasta Teror se ha convertido en la elegida cada año para llegar hasta los pies de la virgen.

Elena Montesdeoca

Para otros, la caminata de este domingo junto a la familia fue simplemente un calentamiento antes de repetir el recorrido al día siguiente, esta vez con la carretera cortada y acompañados por los amigos. La familia Rodríguez, procedente de Los Portales, uno de los barrios situados a mitad de camino entre Arucas y Teror, lo tiene claro. «Mañana vamos a subir otra vez, y seguro que el Día de las Marías también», aseguraron. Y es que una de las ventajas de vivir en esta zona es precisamente la cercanía con la Villa Mariana, que permite realizar el trayecto con mayor facilidad.

Vehículos adaptados

«Hoy subimos porque es domingo y no teníamos nada que hacer, y mañana lo hacemos porque es la romería y cortan la carretera, así que es mucho más cómodo», explicaron.

Eso sí, aunque son muchos los que cada año se animan a llegar hasta Teror caminando, no todos tienen la posibilidad de hacerlo debido a problemas de movilidad o de salud. Por ello, la fundación Gran Canaria Accesible trasladará en 10 vehículos adaptados a usuarios que quieran participar en la celebración y acercarse hasta la patrona.