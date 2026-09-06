¿Qué hacer en Teror en la víspera del Pino? Folclore, música y verbena antes de la Romería
La Villa celebra este domingo una jornada con el 34º Encuentro Folclórico de Gran Canaria, actuaciones musicales y actividades en el casco antes del día grande de las fiestas
Teror vive este domingo la víspera de uno de los momentos centrales de la Fiesta del Pino con una programación que combina música, tradición y ambiente festivo. La Villa Mariana concentra durante la tarde y la noche varias citas para quienes quieran acercarse al municipio antes de la Romería-Ofrenda a la Virgen del Pino, que se celebrará este lunes.
La jornada musical arrancará a las 19.00 horas con los Tardeos del Pino, que contarán con la actuación de Que Chimba. A continuación, la Plaza de Sintes acogerá a las 20.30 horas el 34º Encuentro Folclórico de Gran Canaria, una de las citas tradicionales del programa de las fiestas y un punto de encuentro para las agrupaciones de música popular canaria.
La programación continuará por la noche con la verbena ‘La Previa’, que comenzará a las 23.00 horas con la actuación de La Combinación, también en la Plaza de Sintes.
La jornada servirá como antesala a los actos centrales del Pino. Este lunes 7 de septiembre tendrá lugar la Romería-Ofrenda a la Virgen del Pino, con la participación de carretas y agrupaciones llegadas desde distintos puntos de Gran Canaria, mientras que el martes 8 se celebrará el Día del Pino, con los actos religiosos en honor a la patrona de la Isla.
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