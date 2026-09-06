¿Qué hacer en Teror en la víspera del Pino? Folclore, música y verbena antes de la Romería

Teror vive este domingo la víspera de uno de los momentos centrales de la Fiesta del Pino con una programación que combina música, tradición y ambiente festivo. La Villa Mariana concentra durante la tarde y la noche varias citas para quienes quieran acercarse al municipio antes de la Romería-Ofrenda a la Virgen del Pino, que se celebrará este lunes.

La jornada musical arrancará a las 19.00 horas con los Tardeos del Pino, que contarán con la actuación de Que Chimba. A continuación, la Plaza de Sintes acogerá a las 20.30 horas el 34º Encuentro Folclórico de Gran Canaria, una de las citas tradicionales del programa de las fiestas y un punto de encuentro para las agrupaciones de música popular canaria.

La programación continuará por la noche con la verbena ‘La Previa’, que comenzará a las 23.00 horas con la actuación de La Combinación, también en la Plaza de Sintes.

La jornada servirá como antesala a los actos centrales del Pino. Este lunes 7 de septiembre tendrá lugar la Romería-Ofrenda a la Virgen del Pino, con la participación de carretas y agrupaciones llegadas desde distintos puntos de Gran Canaria, mientras que el martes 8 se celebrará el Día del Pino, con los actos religiosos en honor a la patrona de la Isla.