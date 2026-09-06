Si vas caminando a Teror por El Pino, esto te interesa: regalan chalecos, linternas y mochilas a los peregrinos

Miles de personas emprenden estos días el camino a pie hacia Teror con motivo de las Fiestas del Pino. Con el objetivo de que los peregrinos puedan realizar el recorrido con mayor seguridad, voluntarios de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV), en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, han comenzado a repartir gratuitamente material reflectante, iluminación, agua y alimentos.

Los voluntarios estuvieron este sábado en la GC-21, una de las carreteras utilizadas para llegar hasta Teror, donde entregaron a los peregrinos chalecos reflectantes, brazaletes, mochilas y linternas. La iniciativa también incluye algo de avituallamiento para el camino, con agua de Teror, cubanitos de Bandama y plátanos.

Más seguridad durante la tarde y la noche

La actuación busca reducir los riesgos de quienes realizan la peregrinación por carretera, especialmente durante las horas de tarde y noche, cuando la visibilidad disminuye y resulta fundamental que los peatones puedan ser vistos por los conductores.

En la iniciativa participa Bernardo Hernández, periodista que lleva 35 años cubriendo asuntos relacionados con la seguridad vial para Radio Televisión Española y que actualmente también imparte charlas de concienciación sobre movilidad sostenible, saludable y segura. «Ya comenzamos con el apoyo de AIPSEV y el Cabildo de Gran Canaria a las y los peregrinos a Teror», señala Hernández.

La presencia de los voluntarios no se limitará a la jornada del sábado. Según explica Hernández, está previsto que vuelvan a desplegarse en otras jornadas y en diferentes vías, con especial atención a los horarios en los que los peregrinos realizan el recorrido con menor visibilidad.