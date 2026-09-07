74 años de la Romería del Pino: la tradición que convierte a Teror en el punto de encuentro de Gran Canaria

Cada septiembre, un pequeño municipio de las medianías de Gran Canaria se convierte en el lugar hacia el que mira toda la isla.

Teror vuelve a ser el punto de encuentro de miles de personas con la celebración de la Romería-Ofrenda del Pino, una tradición que este año alcanza su 74ª edición y que reúne en sus calles la identidad de los 21 municipios grancanarios.

La imagen se repite cada año: carretas engalanadas, agrupaciones folclóricas, productos de cada pueblo y vecinos que llegan hasta la Villa Mariana para entregar sus ofrendas a la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias.

Más que una celebración religiosa, la Romería-Ofrenda se ha convertido en una de las grandes muestras de identidad colectiva de Gran Canaria, una jornada en la que los pueblos de la isla muestran sus tradiciones, su gastronomía y su cultura.

Una romería que une a los 21 municipios de Gran Canaria

Uno de los elementos que hacen especial a la Romería del Pino es la participación de todos los municipios de la isla.

Cada carreta representa a un pueblo y llega a Teror con sus propios símbolos, productos y tradiciones. La ofrenda se convierte así en un recorrido por la diversidad de Gran Canaria en una sola tarde.

La calle principal de Teror, abarrotada de fieles durante la Bajada de la Virgen del Pino / LP/DLP

Desde los municipios costeros hasta los pueblos de las medianías y las zonas rurales, cada delegación aporta su propia identidad a una celebración que año tras año congrega a miles de personas.

Carretas, música y productos de la tierra

La estampa de la Romería del Pino está marcada por las carretas decoradas, los trajes tradicionales y los sonidos de las agrupaciones folclóricas que acompañan el recorrido hasta la Basílica.

La tradición también tiene un fuerte componente gastronómico. Los productos de la tierra forman parte de la ofrenda, con alimentos y elaboraciones representativas de los distintos municipios de Gran Canaria.

El resultado es una muestra de cultura popular en la que la música, la artesanía y la gastronomía se mezclan con la devoción por la Virgen del Pino.

Representación de Teror en la Romería del Pino (2025) / José Pérez Curbelo

Teror, el corazón de Gran Canaria durante el Pino

Durante estas jornadas, Teror multiplica su población y se transforma por completo. Calles y plazas que durante el resto del año mantienen el ritmo habitual del municipio reciben a miles de visitantes que llegan para participar en la fiesta.

La Romería-Ofrenda convierte así a la Villa Mariana en un punto de encuentro para familias, peregrinos y visitantes que mantienen viva una tradición que ha pasado de generación en generación.

74 años de una tradición que sigue reuniendo a la isla

Desde su creación, la Romería del Pino se ha consolidado como una de las citas más importantes del calendario de Gran Canaria.

Setenta y cuatro años después, la esencia continúa siendo la misma: que cada municipio tenga su espacio y que toda la isla pueda reconocerse en una celebración común.

Cada septiembre, Teror vuelve a convertirse en el lugar donde Gran Canaria se reúne para celebrar una de sus tradiciones más arraigadas.