Atención si vas hoy a Teror: guía de guaguas especiales de Global, cierres de carreteras y cambios en San Telmo por el Pino

Miles de personas pondrán rumbo este lunes 7 de septiembre a Teror con motivo de la víspera del Día del Pino, una de las jornadas con mayor afluencia de todo el año en la Villa Mariana.

Para facilitar los desplazamientos, Guaguas Global ha puesto en marcha un dispositivo especial de transporte público que se mantendrá también durante parte del martes 8.

El operativo incluye servicios especiales hacia Teror desde Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Moya, Firgas, Gáldar, Guía, Valsequillo y Telde, además de modificaciones en varias líneas regulares, cambios de andenes en la estación de San Telmo y el cierre temporal de la estación de guaguas de Teror.

Los viajeros deberán prestar especial atención durante la tarde y la noche de este lunes, ya que los cortes de tráfico obligarán a modificar los accesos a Teror y los recorridos habituales de las guaguas.

Guaguas especiales para ir a Teror este lunes 7 de septiembre: víspera del Pino

Global habilita durante la jornada diferentes líneas especiales o lanzaderas con destino a Teror:

351: conecta Las Palmas de Gran Canaria, la estación de San Telmo y Tamaraceite con Teror.

conecta Las Palmas de Gran Canaria, la estación de San Telmo y Tamaraceite con Teror. 352: servicio especial desde Arucas.

servicio especial desde Arucas. 353: conexiones desde Moya y Firgas.

conexiones desde Moya y Firgas. 354: servicio desde Gáldar y Guía.

servicio desde Gáldar y Guía. 357: conexiones desde Valsequillo y Telde.

conexiones desde Valsequillo y Telde. 359: servicio desde Telde.

A estos servicios se suman las líneas regulares que conectan Teror con otros puntos de Gran Canaria, aunque algunas de ellas modificarán temporalmente sus recorridos debido al dispositivo de tráfico.

Concretamente, se producirán cambios en las líneas 214, 215, 216, 218, 220, 223 y 229, cuyos itinerarios se adaptarán según la hora a los accesos disponibles por la Avenida del Cabildo, la GC-3 o la rotonda de Piletas. La línea 223 realizará sus salidas por La Galera.

La estación de Teror cierra desde las 11.00 horas

Uno de los principales cambios que deben conocer quienes viajen este lunes es el cierre de la estación de guaguas de Teror desde las 11.00 horas del lunes 7 hasta las 08.00 horas del martes 8 de septiembre.

Durante ese periodo, las salidas se repartirán entre dos puntos provisionales.

Desde la Avenida del Cabildo operarán las siguientes conexiones:

351 hacia Tamaraceite.

216, 229 y 351 hacia Las Palmas de Gran Canaria.

215 y 352 hacia Arucas.

353 hacia Moya y Firgas.

354 hacia Gáldar.

Por su parte, desde Los Llanos partirán:

218 hacia Valleseco.

220 hacia Artenara.

359 hacia Telde.

357 hacia Valsequillo.

214 hacia San Mateo.

362 hacia Santa Brígida.

355 hacia Vecindario.

Cambios importantes para llegar a Teror durante la tarde y la noche

El dispositivo especial de tráfico afectará especialmente a la GC-21 entre Tamaraceite y Teror.

Este lunes, entre las 07.00 y las 19.00 horas, la carretera funcionará en sentido único Tamaraceite-Teror. A partir de las 19.00 horas y hasta las 02.00 del martes, permanecerá completamente cerrada.

Debido a estas restricciones, Global señala que todos los desplazamientos hacia Teror entre las 18.00 horas del lunes y las 08.00 horas del martes se realizarán por la GC-3, Arucas, Cruz de Firgas, La Laguna y Teror.

También habrá restricciones en otras carreteras del municipio. La GC-43, entre Teror y Arucas, permanecerá en sentido único Teror-Arucas desde las 07.00 horas del lunes hasta las 15.00 horas del martes.

La GC-219, entre la rotonda de Miraflor y la del Viaducto, estará en sentido único hacia el Viaducto hasta las 19.00 horas, cerrará totalmente hasta las 02.00 y volverá después a funcionar en sentido único.

Además, la Avenida del Cabildo (GC-432) será de sentido único desde la GC-21 hacia la GC-43 entre las 22.00 horas del lunes y las 06.00 horas del martes.

Cambian también los andenes de Global en San Telmo

Quienes salgan desde Las Palmas de Gran Canaria deberán tener en cuenta también la reorganización de la estación de San Telmo.

Desde las 08.00 horas de este lunes 7 hasta las 18.00 horas del martes 8, las líneas quedarán distribuidas de la siguiente manera:

Andén 1: líneas 01, 05 y 10.

líneas 01, 05 y 10. Andén 13: líneas 11, 21 y 23.

líneas 11, 21 y 23. Andén 15: línea 351 en dirección Tamaraceite.

línea 351 en dirección Tamaraceite. Andén 16: línea 351 en dirección Teror.

La línea 17 de Guaguas Municipales utilizará el andén 0 entre las 22.30 horas del lunes y las 06.00 horas del martes.

Guaguas y restricciones del martes 8 de septiembre: Día del Pino

El dispositivo continuará durante la mañana del Día del Pino, martes 8 de septiembre, aunque algunas de las principales restricciones comenzarán a levantarse progresivamente.

La estación de Teror volverá a abrir a partir de las 08.00 horas, mientras que el traslado provisional de andenes en San Telmo se mantendrá hasta las 18.00 horas.

En cuanto al tráfico, la GC-21 volverá a abrir a las 02.00 horas, aunque funcionará en sentido único Tamaraceite-Teror hasta las 15.00 horas.

La GC-43 seguirá funcionando en sentido único Teror-Arucas hasta las 15.00 horas, mientras que la GC-219 permanecerá igualmente en sentido único desde Miraflor hacia el Viaducto entre las 02.00 y las 15.00 horas.

Los viajeros que tengan previsto desplazarse en guagua tanto durante la víspera como durante el Día del Pino deberán consultar previamente los horarios y recorridos concretos de cada línea, ya que el funcionamiento de algunos servicios variará en función de las restricciones de tráfico y de la franja horaria.