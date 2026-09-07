Canarias afronta el martes Día del Pino con temperaturas de hasta 40 grados y alerta por calor en Gran Canaria

El tiempo en Canarias el 8 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día del Pino, patrona de la isla de Gran Canaria y de la Diócesis de Canarias, estará marcado por un nuevo episodio de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un ascenso generalizado de las temperaturas, con valores que superarán los 30 grados en amplias zonas del Archipiélago y que podrán alcanzar los 40 grados de forma local en Gran Canaria.

La situación será especialmente destacada en esta isla, donde se ha establecido un aviso de nivel naranja por temperaturas máximas en las vertientes oeste, sur y este. En el resto del territorio canario se mantendrá, según la previsión facilitada, el nivel amarillo por altas temperaturas.

Por su parte, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación pasando a alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria, mientras que el resto de las islas estarán en situación prealerta por este mismo fenómeno, a partir de las 10:00 horas del lunes 7 de septiembre.

Además, el Gobierno canario declaró la situación de prealerta por fenómenos costeros en La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, a partir de las 15:00 horas del domingo 6 de septiembre.

Por otro lado, Canarias está en prealerta por viento desde las 17.00 horas del pasado sábado, mientras que Gran Canaria y Tenerife están en alerta por riesgo de incendio forestal.

A la subida de los termómetros se sumará la presencia de calima, más apreciable en medianías y cumbres. El cielo permanecerá en general poco nuboso, aunque habrá algunos intervalos de nubes bajas en las zonas norte de las islas montañosas y nubosidad de evolución en el interior de las islas centrales durante la tarde.

Gran Canaria, la isla más afectada por el calor

Gran Canaria será el territorio donde se esperan las temperaturas más elevadas. La Aemet contempla registros de 38 grados en medianías de las zonas oeste, sur y este, con posibilidad de alcanzar 40 grados localmente.

También se prevén valores de entre 32 y 34 grados en medianías del norte, mientras que en la cuenca de Tejeda los termómetros podrán llegar a los 36 grados.

El calor también se hará notar durante la noche. Las temperaturas mínimas apenas descenderán de 26 a 28 grados en algunos puntos, dificultando el descanso y prolongando la sensación térmica elevada.

En Las Palmas de Gran Canaria se espera una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 28, aunque las previsiones serán considerablemente más elevadas en otras zonas de la isla, especialmente en medianías y áreas orientadas al sur, oeste y este.

El viento será otro de los elementos destacados. El alisio podrá soplar ocasionalmente con intensidad fuerte en franjas costeras del sureste y noroeste, mientras que en medianías y cumbres predominará el viento de componente este, también con intervalos fuertes durante la primera mitad del día. La intensidad disminuirá por la tarde.

Lanzarote

En Lanzarote, la jornada se caracterizará por cielos poco nubosos o despejados, aunque podrán aparecer algunos intervalos nubosos durante las primeras horas.

La presencia de calima acompañará al episodio cálido y las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, que podrá ser moderado en las máximas de las zonas interiores y del sur.

En estas áreas se podrán alcanzar o superar localmente los 36 grados. El alisio soplará de forma moderada.

En Arrecife, la previsión apunta a una temperatura mínima de 25 grados y una máxima de 36 grados, una combinación que refleja el ambiente cálido previsto para la jornada.

Fuerteventura

La situación será similar en Fuerteventura, donde predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes a primeras horas.

La calima estará presente y las temperaturas subirán ligeramente, con un incremento que podrá ser moderado en el oeste de la isla. Los valores máximos se situarán entre 34 y 36 grados, aunque en las zonas de interior y el sur podrán superarse puntualmente.

En Puerto del Rosario, la previsión contempla una mínima de 25 grados y una máxima de 34 grados.

El viento alisio soplará de intensidad moderada durante la jornada.

Tenerife

En Tenerife, la Aemet prevé también una jornada calurosa, con temperaturas en ascenso. Las mínimas subirán ligeramente en los litorales, mientras que el incremento podrá ser notable en las máximas de las medianías del norte.

Los termómetros podrán alcanzar entre 32 y 34 grados en las medianías del norte. En las vertientes oeste, sur y este se esperan valores de entre 34 y 36 grados, con posibilidad de llegar localmente a 37 grados en el interior del sur.

La calima será ligera, aunque tendrá mayor presencia en medianías y cumbres. En cuanto al estado del cielo, predominarán los intervalos poco nubosos, con nubosidad de evolución en las zonas interiores durante la tarde e intervalos de nubes bajas en el norte.

El alisio podrá soplar ocasionalmente fuerte en las costas del sureste y noroeste. En las costas occidentales predominarán las brisas. En medianías y cumbres se espera viento de componente este a sureste, con intervalos fuertes en zonas altas del norte durante la primera mitad del día.

Santa Cruz de Tenerife tendrá una jornada más moderada que las zonas interiores, con una mínima prevista de 25 grados y una máxima de 33 grados.

La Palma

En La Palma, las temperaturas también subirán y el calor tendrá especial incidencia en las zonas altas. La Aemet prevé 34 grados en la vertiente oeste y en la zona de El Paso, con posibilidad de superar puntualmente esta cifra.

Las mínimas permanecerán más contenidas en las zonas costeras, donde el ascenso será ligero, mientras que las máximas podrán experimentar un aumento notable en las áreas de mayor altitud.

El cielo permanecerá poco nuboso, salvo algunos intervalos de nubes bajas en el noreste. También habrá calima ligera, más significativa en medianías y cumbres.

El alisio será moderado y ocasionalmente fuerte. Además, no se descartan rachas puntuales muy fuertes en las franjas costeras del sureste y noroeste. En medianías y cumbres, el viento será de este a sur y tenderá a amainar al final de la jornada.

En Santa Cruz de La Palma, la temperatura oscilará entre los 24 y los 28 grados.

La Gomera

Las islas occidentales tampoco quedarán al margen del episodio de calor. En La Gomera, los cielos estarán poco nubosos o despejados, aunque aparecerán intervalos de nubes bajas en el norte.

La Aemet prevé 36 grados en la vertiente sur, con posibilidad de superar localmente los 37 grados en medianías. Las máximas de las medianías del norte podrán registrar un ascenso notable, mientras que las mínimas de las zonas costeras subirán ligeramente.

En San Sebastián de La Gomera, la previsión sitúa las temperaturas entre 25 y 32 grados.

El viento alisio será moderado y ocasionalmente fuerte, con posibilidad de rachas muy fuertes en determinados tramos costeros del sureste y noroeste. En medianías y cumbres soplará de este a sur y tenderá a perder intensidad al final del día.

El Hierro

En El Hierro, el escenario será parecido. Se esperan cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte, junto a calima ligera que tendrá mayor incidencia en medianías y cumbres.

Las temperaturas subirán y podrán alcanzarse 36 grados en la vertiente sur, con posibilidad de superar localmente los 37 grados. En Valverde se prevén temperaturas de entre 19 y 28 grados.

El viento será moderado, con intervalos fuertes y posibilidad de rachas ocasionales muy fuertes en las franjas costeras del sureste y noroeste. En las medianías y cumbres soplará de este a sur y amainará durante la tarde.