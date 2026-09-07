La DGT alerta de cortes en Teror por las Fiestas del Pino: horarios y vías afectadas

Teror afronta este lunes 7 de septiembre una de las jornadas de mayor afluencia de todo el año con motivo de la víspera del Día del Pino y la celebración de la tradicional Romería-Ofrenda. Miles de personas se desplazarán hasta la Villa Mariana, tanto en transporte público como en vehículos particulares o caminando, lo que obliga a desplegar un dispositivo especial de tráfico en las principales carreteras de acceso al municipio.

La Dirección General de Tráfico contempla medidas especiales de circulación durante los días 7 y 8 de septiembre en la GC-21 y la GC-43 por la Romería de Nuestra Señora del Pino, mientras que la Jefatura Provincial de Tráfico y el dispositivo de seguridad de las fiestas han establecido restricciones adicionales en otras vías de Teror.

Los cambios más importantes se producirán durante la tarde y noche de este lunes. De hecho, la GC-21 entre Ciudad del Campo y Teror quedará completamente cerrada al tráfico durante siete horas, mientras que el acceso en vehículo al casco de la Villa Mariana se impedirá todavía durante más tiempo.

GC-21: sentido único y cierre total durante la noche

La principal carretera utilizada para llegar a Teror desde Las Palmas de Gran Canaria tendrá importantes restricciones. Este lunes 7 de septiembre, la GC-21 funcionará en sentido único desde Tamaraceite hacia Teror entre las 07.00 y las 19.00 horas.

A partir de las 19.00 horas y hasta las 02.00 horas de la madrugada del martes 8, la carretera quedará completamente cerrada al tráfico rodado desde Ciudad del Campo hasta Teror. El objetivo es facilitar el desplazamiento de los miles de peregrinos que tradicionalmente realizan el camino hacia la Villa Mariana durante la víspera. Una vez concluido el cierre nocturno, la GC-21 volverá a funcionar en sentido único Tamaraceite-Teror desde las 02.00 hasta las 15.00 horas del martes 8 de septiembre.

Por este motivo, durante las horas de cierre los vehículos y servicios de transporte que necesiten dirigirse a Teror deberán utilizar accesos alternativos. Global, por ejemplo, realizará sus desplazamientos hacia la Villa Mariana a través de la GC-3, Arucas, Cruz de Firgas, La Laguna y Teror.

La GC-43, solo para salir de Teror hacia Arucas

También habrá cambios importantes en la GC-43, una de las principales vías utilizadas para abandonar Teror. La carretera permanecerá en sentido único desde Teror hacia Arucas desde las 07.00 horas de este lunes hasta las 15.00 horas del martes 8 de septiembre.

El dispositivo configura así una especie de circuito de circulación durante buena parte de las fiestas: la GC-21 se utiliza para subir hacia Teror y la GC-43 para abandonar el municipio en dirección Arucas.

Cortes en la GC-219 entre la rotonda de Miraflor y la rotonda del Viaducto.

Las restricciones afectan asimismo a la GC-219, entre la rotonda de Miraflor y la rotonda del Viaducto. Este lunes funcionará en sentido único desde la rotonda de Miraflor hacia la del Viaducto entre las 07.00 y las 19.00 horas.

Posteriormente, permanecerá cerrada completamente desde las 19.00 horas del lunes hasta las 02.00 horas del martes. A partir de esa hora recuperará la circulación en sentido único entre Miraflor y el Viaducto hasta las 15.00 horas del martes 8 de septiembre.

Cambios también en la Avenida del Cabildo: GC-432

La GC-432, en la Avenida del Cabildo, también tendrá restricciones durante la madrugada. Entre las 22.00 horas de este lunes y las 06.00 horas del martes funcionará únicamente en sentido desde la intersección con la GC-21 hacia la GC-43.

El casco de Teror cierra completamente a los coches

Más allá de las restricciones en las carreteras, quienes tengan previsto desplazarse este lunes a Teror en vehículo particular deben tener especialmente presente otra medida: el acceso al casco urbano estará completamente cerrado al tráfico desde las 17.00 horas del lunes hasta las 05.00 horas de la madrugada del martes.

Durante este periodo se desplegarán además controles en los principales accesos al municipio. El dispositivo de vigilancia se mantendrá desde las 07.00 horas del lunes hasta las 15.00 horas del martes, coincidiendo con las horas de mayor movimiento de vehículos y peregrinos.

La escasez de plazas de aparcamiento en el centro lleva además a las autoridades a recomendar el uso del transporte público para desplazarse a los principales actos de las Fiestas del Pino.

Así quedan los cortes este lunes 7 de septiembre:

Para quienes tengan previsto acudir este lunes a Teror, estas son las principales restricciones:

GC-21: sentido único Tamaraceite-Teror de 07.00 a 19.00 horas.

sentido único Tamaraceite-Teror de 07.00 a 19.00 horas. GC-21: cierre total desde las 19.00 hasta las 02.00 horas.

cierre total desde las 19.00 hasta las 02.00 horas. GC-43: sentido único Teror-Arucas durante toda la jornada y hasta las 15.00 horas del martes.

sentido único Teror-Arucas durante toda la jornada y hasta las 15.00 horas del martes. GC-219: sentido único Miraflor-Viaducto de 07.00 a 19.00 horas.

sentido único Miraflor-Viaducto de 07.00 a 19.00 horas. GC-219: cierre total entre las 19.00 y las 02.00 horas.

cierre total entre las 19.00 y las 02.00 horas. GC-432: sentido único desde la GC-21 hacia la GC-43 entre las 22.00 y las 06.00 horas.

sentido único desde la GC-21 hacia la GC-43 entre las 22.00 y las 06.00 horas. Casco de Teror: cerrado completamente a los vehículos desde las 17.00 hasta las 05.00 horas.

Qué ocurre el martes 8 de septiembre: Día del Pino

Entre las 02.00 y las 15.00 horas, la GC-21 permanecerá en sentido único Tamaraceite-Teror, mientras que la GC-43 seguirá habilitada únicamente en sentido Teror-Arucas hasta las 15.00 horas.

La GC-219 también recuperará la circulación a las 02.00 horas, pero únicamente en sentido Miraflor-Viaducto hasta las 15.00 horas. El dispositivo se irá levantando progresivamente durante la jornada del martes, una vez disminuya la afluencia de vehículos y peregrinos a Teror.