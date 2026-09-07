Felisa Navarro Araña celebra sus 100 años y se convierte en nueva vecina centenaria de Mogán

Felisa Navarro Araña, vecina del casco histórico de Mogán, ha cumplido 100 años y se ha incorporado al grupo de vecinos centenarios del municipio. La celebración tuvo lugar el sábado 5 de septiembre y reunió a familiares, amistades y representantes del Ayuntamiento para acompañar a la homenajeada en una fecha especialmente significativa.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, participó en el acto junto a la concejala de Mayores, Yaiza Llovell; la responsable de Patrimonio, Consuelo Díaz; y el concejal de Participación Ciudadana, Josué Hernández. Los representantes municipales trasladaron a Felisa su felicitación por alcanzar el siglo de vida.

Para acoger el encuentro, el Ayuntamiento cedió la sala de exposiciones del Parque Nicolás Quesada, donde se organizó una celebración sencilla en compañía de sus seres queridos. La jornada contó con una tarta de cumpleaños, flores para la homenajeada y un pequeño aperitivo.

Mogán cuenta con varios vecinos centenarios

Durante el homenaje, la concejala de Mayores puso en valor la presencia en el municipio de un grupo de personas de avanzada edad que han superado ampliamente los 90 años. La edil destacó que algunos vecinos han alcanzado incluso los 97 años y señaló el centenario de Felisa como motivo de celebración para todo Mogán.

La llegada de Felisa al grupo de centenarios no es un hecho aislado en el municipio. Según los datos aportados por el Ayuntamiento, Mogán cuenta actualmente con otros tres vecinos y vecinas que han alcanzado los 100 años o más.

Entre ellos se encuentra Celia Ramírez Déniz, que celebró su 102 cumpleaños el pasado mes de marzo. También figura Pino Macías Hernández, quien cumplió 100 años en noviembre, y Bernando Herrera Uricoechea, que alcanzó el centenario en enero.