La Feria del Mango y el Aguacate de Mogán bate récord con 10.000 visitantes

La Feria del Mango y el Aguacate de Mogán volvió a convertirse ayer en uno de los grandes escaparates de la agricultura local con una edición histórica. Más de 10.000 personas se acercaron hasta Playa de Mogán para disfrutar de la novena convocatoria de esta cita, que por primera vez estrenó la Avenida de Los Marrero como nuevo emplazamiento y logró vender toda la producción agrícola disponible.

Desde primera hora de la mañana, el nuevo espacio comenzó a recibir a visitantes llegados desde diferentes puntos de Gran Canaria, atraídos por la posibilidad de adquirir directamente de los agricultores del municipio productos de kilómetro cero y disfrutar de una jornada dedicada a los sabores, las tradiciones y la identidad de Mogán.

El cambio de ubicación permitió ampliar el espacio disponible y mejorar la distribución de los puestos de agricultores, artesanos y productores, una circunstancia que fue valorada positivamente tanto por los participantes como por los propios visitantes. La nueva avenida acogió durante horas un continuo movimiento de personas que acudieron en busca de mangos, aguacates, piñas y otros productos elaborados de carácter local e insular.

La gran protagonista de la jornada volvió a ser la fruta tropical. En esta edición participaron 17 agricultores, que reunieron alrededor de 6.000 kilos de mango, con precios que oscilaron entre los 2 y los 4 euros por kilo dependiendo de la variedad y la categoría. A ello se sumaron unos 5.500 kilos de aguacate, vendidos a precios de entre 6 y 10 euros por kilo. Toda la producción disponible se agotó durante la celebración de la feria.

Asistentes a la Feria del Aguacate y del Mango. | LP/DLP

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, destacó la respuesta del público y aseguró que la afluencia superó las expectativas. «Una gran cantidad de personas se ha acercado a Mogán desde diferentes puntos de Gran Canaria, mostrando un gran interés por esta feria», señaló, al tiempo que valoró la nueva ubicación como un elemento clave para mejorar la experiencia de visitantes y participantes.

Según explicó la regidora, la Avenida de Los Marrero permitió contar con «una zona mucho más amplia», una mejora que, aseguró, fue reconocida tanto por los agricultores como por los artesanos y profesionales gastronómicos presentes en la cita.

Escaparate

Además de la venta directa de fruta, la feria volvió a reunir una amplia representación del sector primario y artesanal, con puestos de productores de alimentos elaborados, artesanos y profesionales vinculados a la gastronomía. El objetivo fue acercar al público la riqueza y variedad de la producción local y poner en valor el trabajo que se desarrolla durante todo el año en el municipio.

El concejal de Agricultura, Neftalí Sabina, destacó los resultados de la convocatoria y confirmó que la totalidad del producto agrícola llevado a la feria fue comercializado. «Hemos conseguido vender en su totalidad unos 6.000 kilos de mango y unos 5.500 kilos de aguacate», explicó.

Sabina también puso el foco en la singularidad de algunas variedades cultivadas en Mogán, productos que, por sus características y calidad, no suelen encontrarse en los canales habituales de distribución. «Hay variedades que no se encuentran en ninguna cadena de supermercados. Esto es lo que se cosecha en Mogán y no se consigue en ningún sitio», señaló.

La jornada sirvió además para reforzar el vínculo entre agricultores y consumidores, permitiendo a los visitantes conocer de primera mano el origen de los productos y la importancia de mantener una agricultura vinculada al territorio.

Con el paso de los años, la Feria del Mango y el Aguacate se ha convertido en una de las citas más importantes del calendario agrícola de Mogán, no solo como espacio de venta, sino también como punto de encuentro para mostrar la identidad del municipio.

Sabina calificó la jornada como «a fiesta del sector» y agradeció la participación de agricultores, artesanos, productores de alimentos elaborados y del personal municipal que hace posible la celebración del evento.

Por su parte, Onalia Bueno recordó que Mogán es actualmente el único municipio de Canarias que celebra tres ferias anuales relacionadas con el sector primario, tanto de agricultura como de pesca. Un calendario con el que el Ayuntamiento pretende seguir dando visibilidad a los productos locales y respaldar a quienes mantienen vivas estas actividades tradicionales.

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La novena edición de la Feria del Mango y el Aguacate cerró así una jornada marcada por la gran afluencia de público, el éxito de ventas y la consolidación de una cita que cada año pone a Mogán en el centro de la producción agrícola de Gran Canaria.