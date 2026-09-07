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El Pino: Fiestas de Interés Turístico Nacional

Fervor a vista de pájaro: así controla la Guardia Civil la peregrinación y romería de la Virgen del Pino desde el aire

La teniente Cristina, el sargento primero Alberto Luna y el cabo primero Eduardo Díaz forman parte de la Unidad Aérea de Fuerteventura desplazada a Gran Canaria para reforzar la seguridad de las fiestas de la Virgen del Pino

La unidad aérea de Fuerteventura de la Guardia Civil controla desde el aire la peregrinación y la romería del Pino en Teror

La unidad aérea de Fuerteventura de la Guardia Civil controla desde el aire la peregrinación y la romería del Pino en Teror

Esther Medina Álvarez

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Esther Medina Álvarez

Esther Medina Álvarez

Teror

Desde el aire, la devoción por la Virgen del Pino de Teror se ve como una riada de fieles que desembocan en la plaza, una perspectiva privilegiada que permite a la Guardia Civil optimizar las labores de vigilancia y control para que una de las fiestas religiosas y populares más importantes de Canarias transcurra sin incidentes.

La teniente Cristina, el sargento primero Alberto Luna y el cabo primero Eduardo Díaz forman parte de la Unidad Aérea de Fuerteventura, un equipo que se trasladó hasta Gran Canaria como parte del dispositivo de seguridad de las Fiestas del Pino. Los dos primeros llevan los mandos del helicóptero y el tercero se asegura de que todo funcione a la perfección.

Desde el campo de fútbol de Teror, transformado estos días en un helipuerto, estos tres guardias civiles realizan varios vuelos al día para apoyar y coordinar el despliegue de seguridad en tierra, convirtiéndose en los ojos de los agentes que trabajan abajo y aportando una visión que permite actuar con mayor rapidez.

«Si sucede cualquier cosa o tenemos que ir a revisar algún punto porque sea de interés, nosotros no tardamos nada en ponernos encima y dar ojo sobre lo que pueda estar pasando», explica Cristina.

Un helicóptero convertido en los ojos del dispositivo

La seguridad empieza mucho antes de que las aspas comiencen a girar. Eduardo Díaz se encarga de revisar cada uno de los elementos antes de cada vuelo y, tras él, los encargados de pilotar el helicóptero realizan una segunda comprobación.

Helicóptero de la Guardia Civil durante la subida de El Pino

Helicóptero de la Guardia Civil durante la subida de El Pino

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Helicóptero de la Guardia Civil durante la subida de El Pino / José Pérez Curbelo

El estudio pormenorizado de la zona que se va a controlar permitió este lunes realizar varias expediciones, una de ellas incluso con nubes bajas que limitaban la visibilidad.

El trabajo de estos agentes combina la prevención y la reacción. Aunque habitualmente realizan vuelos de reconocimiento para conocer el terreno y apoyar los dispositivos establecidos, el helicóptero también puede convertirse en una pieza fundamental cuando surge un incidente inesperado.

Para ayudarse cuentan con una cámara de alta resolución con visión por infrarrojos, un sistema que permite obtener imágenes muy precisas incluso a gran distancia y que se proyectan en una pantalla situada en la parte trasera de la aeronave, donde Díaz supervisa todo lo que ocurre.

La plaza de Teror vista desde el aire

La plaza de Teror vista desde el aire / José Pérez Curbelo

El equipo cuenta también con una cámara térmica y un láser para marcar, herramientas que permiten mejorar la información que reciben los agentes que están sobre el terreno.

Tres historias detrás de un mismo helicóptero

Cada uno de ellos llegó a la Guardia Civil y a esta unidad por una vía distinta, pero los tres tenían en común su pasión por el Cuerpo y por los helicópteros.

La más joven, y también la que mayores galones tiene, es Cristina. Con 24 años, esta sevillana lleva apenas dos años trabajando como agente y dos meses destinada en Fuerteventura, aunque antes tuvo que superar cinco años de formación en la academia.

Asegura que siempre tuvo claro que quería volar. «Desde pequeña era lo que más me gustaba y luego descubrí la Guardia Civil y que podía hacer las dos cosas», explica.

Cristina y Alberto Luna a los mandos de la nave.

Cristina y Alberto Luna a los mandos de la nave. / José Pérez Curbelo

De Seprona al cielo de Canarias

Alberto Luna tiene 40 años y acumula 21 años de servicio en la Guardia Civil. Antes de llegar a la unidad aérea pasó por otros destinos, entre ellos el Seprona.

Su relación con Canarias viene de lejos. Antes de incorporarse al Instituto Armado estuvo destinado como militar en Fuerteventura, una isla a la que regresó años después para formar parte de la unidad aérea.

Convertirse en piloto de helicóptero no fue un camino sencillo. «Es muy difícil entrar, muy difícil conseguirlo, me llevó muchos años, pero cuando se pudo se consiguió», relata.

Una segunda oportunidad en la Guardia Civil

Quien más tardó en decidirse fue Eduardo Díaz, que opositó para la Guardia Civil con 41 años y que ahora tiene 54.

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Su formación previa como técnico superior de Electrónica y Automoción, además de su buen nivel de inglés, le permitió superar los cursos y pruebas necesarios para hacerse un hueco en una unidad especializada.

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