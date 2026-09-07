La Guardia Civil despliega más de 250 agentes por las Fiestas del Pino en Teror

La Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad con motivo de las Fiestas del Pino 2026, una de las principales celebraciones de Gran Canaria, que concentrará a miles de personas en Teror y en los municipios atravesados por el tradicional camino de peregrinación.

La Comandancia de Las Palmas, con el apoyo de distintas unidades de la Zona de Canarias, mantendrá una presencia permanente tanto en la Villa Mariana como en sus alrededores. El despliegue también se extenderá a las localidades por las que transcurren los senderos utilizados por los peregrinos durante la víspera de la jornada principal de las fiestas.

El operativo ha sido diseñado para atender las necesidades de seguridad asociadas a los principales actos programados para los días 7 y 8 de septiembre. Según las previsiones manejadas por la Guardia Civil, la celebración podría reunir a unas 250.000 personas.

Patrullas y controles en las zonas de mayor afluencia

El dispositivo estará integrado por más de 250 efectivos y contará con la participación de buena parte de las especialidades de la Comandancia de Las Palmas, además de unidades desplazadas desde otros puntos de Canarias.

Entre los recursos incorporados figuran el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 8 y la Unidad Aérea, que desarrollarán funciones específicas dentro del operativo.

La planificación contempla actuaciones tanto en entornos urbanos como rurales, con especial atención a los lugares que puedan registrar una mayor concentración de personas. Entre las medidas previstas se encuentran los patrullajes continuos y la instalación de puntos de control destinados a prevenir delitos y contribuir a mantener la seguridad ciudadana durante las celebraciones.

Peregrinos que suben al Pino / José Pérez Curbelo

El despliegue no se limitará al núcleo de Teror. La presencia de los agentes también permitirá reforzar la vigilancia en las zonas relacionadas con el recorrido de los peregrinos, teniendo en cuenta el importante movimiento de personas que se produce durante estas fechas.

Coordinación desde el Ayuntamiento de Teror

La organización del dispositivo se centralizará desde el Centro de Mando y Coordinación, instalado en la sala de juntas del Ayuntamiento de Teror. Desde estas dependencias, la Guardia Civil mantendrá una presencia permanente para supervisar el desarrollo del operativo y atender las necesidades que puedan surgir.

La coordinación incluirá también a otras instituciones y servicios que participan en la respuesta ante posibles incidencias. En concreto, el dispositivo contempla comunicación con los servicios de emergencias, la Policía Local y el Cuerpo General de la Policía Canaria.

Esta estructura busca facilitar una respuesta conjunta ante las situaciones que puedan producirse durante los principales actos de las fiestas, así como mejorar la coordinación entre los diferentes cuerpos y organismos desplegados.

Elena Montesdeoca

Oficina de atención al ciudadano

Además del dispositivo de vigilancia, las dependencias de la Guardia Civil en Teror dispondrán de una oficina permanente de atención al ciudadano e instrucción de diligencias durante el operativo especial.

La Guardia Civil recomienda que, ante cualquier incidencia que requiera su intervención, los ciudadanos contacten con el 062, número de atención del cuerpo.

Secciones de la Guardia Civil por el dispositivo del Pino 2026

La Guardia Civil trabaja con sus especialidades en los cometidos específicos asignados como:

Seguridad ciudadana : Las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Santa María de Guía, la USECIC de la Comandancia de Las Palmas y el GRS nº 8 de Tenerife, velarán por el orden público en los puntos de concentración de personas. Se procederá a la incautación de cualquier objeto que pueda suponer un riesgo para la integridad física de los asistentes, tales como envases de vidrio, armas blancas, artificios pirotécnicos o detonadores.

: Las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Santa María de Guía, la USECIC de la Comandancia de Las Palmas y el GRS nº 8 de Tenerife, velarán por el orden público en los puntos de concentración de personas. Se procederá a la incautación de cualquier objeto que pueda suponer un riesgo para la integridad física de los asistentes, tales como envases de vidrio, armas blancas, artificios pirotécnicos o detonadores. Subsector de Tráfico : Garantizará la fluidez de la circulación de vehículos, personas y animales tanto en el recorrido peregrino como en las carreteras de acceso a Teror.

: Garantizará la fluidez de la circulación de vehículos, personas y animales tanto en el recorrido peregrino como en las carreteras de acceso a Teror. Vigilancia Aérea. Unidad de Helicópteros (UHEL) con la supervisión desde el aire de las zonas de mayor afluencia para detectar y anticipar posibles problemas de seguridad.

Unidad de Helicópteros (UHEL) con la supervisión desde el aire de las zonas de mayor afluencia para detectar y anticipar posibles problemas de seguridad. SEPRONA e Intervención de Armas : Implementarán patrullas enfocadas a la prevención de incendios forestales y a la supervisión del uso de material pirotécnico, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.

: Implementarán patrullas enfocadas a la prevención de incendios forestales y a la supervisión del uso de material pirotécnico, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente. Equipo PEGASO : Realizará el control y supervisión de empresas vinculadas a la operación de drones, así como la detección de posibles vuelos no autorizados que puedan afectar a la seguridad del evento.

: Realizará el control y supervisión de empresas vinculadas a la operación de drones, así como la detección de posibles vuelos no autorizados que puedan afectar a la seguridad del evento. Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF): Establecerá patrullas orientadas a evitar la instalación de puestos ambulantes o chiringuitos no autorizados.

Este despliegue policial se lleva a cabo en estrecha colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad, así como con los servicios de emergencia y autoridades locales, asegurando una coordinación fluida y efectiva durante todas las celebraciones.

La Guardia Civil solicita la colaboración de la ciudadanía para que respeten las indicaciones del personal de seguridad y contribuyan a que las Fiestas del Pino se desarrollen en un ambiente seguro y festivo.