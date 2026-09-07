Miguel Ángel Rojas, instalador de aire acondicionado: “Ponerlo a 16 grados cuando hace calor es el error que más se repite en Canarias”

Gran Canaria afronta una nueva jornada marcada por el calor intenso. El episodio cálido que afecta al Archipiélago ha llevado a activar avisos y recomendaciones ante unas temperaturas que pueden superar los 34 grados y alcanzar localmente los 37 grados en algunos puntos de la isla, especialmente en medianías, cumbres y zonas orientadas al sur y oeste.

Ante esta situación, muchos hogares recurrirán al aire acondicionado para combatir las altas temperaturas, pero no siempre se utiliza de la forma más eficiente. Uno de los errores más habituales está relacionado con la temperatura elegida en el mando del aparato.

El instalador de aire acondicionado Miguel Ángel Rojas advierte de una práctica muy extendida cuando llega el calor: bajar el aparato hasta los 16 grados pensando que la vivienda se enfriará antes.

Poner el aire a 16 grados no enfría antes la casa

Según explica Rojas, reducir al mínimo la temperatura del aire acondicionado no hace que el equipo enfríe más rápido, sino que puede provocar un mayor esfuerzo del aparato y aumentar el consumo energético.

La recomendación pasa por establecer una temperatura adecuada y mantener un funcionamiento estable, evitando exigir al equipo más de lo necesario durante las jornadas de calor extremo.

¿Es mejor dejar el aire encendido o apagarlo?

Otra de las dudas más habituales durante los episodios de altas temperaturas es si resulta más eficiente mantener el aire acondicionado funcionando durante horas o apagarlo cuando la estancia ya está fresca.

El instalador explica que, en los equipos domésticos actuales, no es necesario mantenerlos encendidos por miedo a que volver a arrancarlos suponga un gasto mayor.

Cuando una habitación queda vacía durante varias horas, mantener el aparato conectado no aporta ningún ahorro. Lo recomendable es utilizarlo cuando realmente sea necesario y aprovechar funciones como la programación horaria.

El aire acondicionado en Canarias ante los días de calor

El aumento de las temperaturas en Canarias ha provocado que cada vez más hogares recurran a sistemas de climatización para hacer frente a episodios de calor como el actual.

Sin embargo, un uso incorrecto puede traducirse en un incremento innecesario de la factura eléctrica, especialmente durante periodos en los que los aparatos funcionan durante muchas horas al día.

Consejos para reducir el consumo sin pasar calor

Entre las recomendaciones habituales para mejorar la eficiencia del aire acondicionado se encuentran:

mantener puertas y ventanas cerradas mientras funciona el aparato;

evitar la entrada directa de sol con persianas o toldos;

limpiar los filtros del equipo;

utilizar la programación nocturna;

no bajar la temperatura más de lo necesario.

Con los termómetros al alza en Gran Canaria, el aire acondicionado se convierte en uno de los grandes aliados para hacer frente al calor, pero los expertos recuerdan que utilizarlo correctamente es clave para mantener el confort sin que el consumo se dispare.