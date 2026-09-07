Miles de peregrinos vuelven a caminar hasta Teror para cumplir sus promesas a la Virgen del Pino

Este lunes, 7 de septiembre, todos los caminos conducen a Teror con motivo de la peregrinación y la 74ª Romería Ofrenda a la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria y de la Diócesis de Canarias.

A pie, en bicicleta, en guagua, solo, en pareja o en grupo, miles de grancanarios se vuelcan un año más con las promesas para el Pino.

Teror es el punto de encuentro para caminantes y fieles de la Virgen, ya sea para cumplir una promesa, por devoción o diversión, desde la madrugada hasta el anochecer. Aunque muchas personas han aprovechado el fin de semana para ir caminando hasta la Villa Mariana.

Romería Ofrenda desde las 15.30 horas

La comitiva de la Romería Ofrenda, cuyo horario previsto de salida es a las 15:30 horas en el Castañero Gordo en dirección a la Plaza del Pino, la encabezará la carreta del municipio anfitrión, Teror, seguida de la del Cabildo de Gran Canaria, coorganizador de las Fiestas en honor la Patrona de la Diócesis Canariense, seguida de las de La Aldea de San Nicolás y Mogán, que atendiendo a su lejanía geográfica no entran en el sorteo.

Acto seguido participarán los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Tejeda, Telde, Gáldar, Valleseco, Arucas, Santa María de Guía, Santa Brígida, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, Vega de San Mateo, Moya, Artenara, Agaete, Firgas, Valsequillo y Las Palmas de Gran Canaria.

Tiempo para el día de la Ofrenda Romería

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este 7 de septiembre una probabilidad de precipitación del 15%, mientras que el viento soplará del noreste con una velocidad aproximada de 10 kilómetros por hora.

Las temperaturas previstas se situarán entre 19 y 30 grados, por lo que se espera un ambiente cálido durante buena parte de la jornada.

Turistas visitan la Basílica de Nuestra Señora del Pino. / J.PEREZ CURBELO

Las guaguas que van a Teror

La compañía de transporte interurbano Global ha preparado un año más el dispositivo especial que desplegará con motivo de las Fiestas del Pino 2026 en Teror, una operación diseñada para facilitar los desplazamientos de miles de personas durante la víspera y la festividad de la Virgen del Pino.

La empresa prevé trasladar alrededor de 65.000 viajeros durante los dos días principales de la fiesta este año. La cifra se sitúa por debajo del récord registrado el año pasado, cuando más de 71.000 personas utilizaron este operativo. Una de las razones de la previsión más moderada es que la víspera de la festividad, el 7 de septiembre, coincide este año con un lunes.

El dispositivo comenzará a las 13:00 horas de este lunes, 7 de septiembre, y permanecerá activo hasta las 24:00 horas del martes 8 de septiembre. En total, serán más de 35 horas de funcionamiento continuado para atender tanto los desplazamientos relacionados con las fiestas como los servicios habituales de transporte en el resto de Gran Canaria.

Más de 200 guaguas esperarán después de los fuegos

Uno de los momentos de mayor complejidad del dispositivo llegará después de la medianoche, una vez finalicen los fuegos artificiales, previstos para las 24.00 horas del 7 de septiembre. En ese momento se concentra buena parte de la demanda de regreso de los peregrinos que han acudido a Teror.

Para afrontar esa salida masiva, más de 200 guaguas permanecerán preparadas para trasladar a los viajeros de vuelta a sus municipios de origen. La organización de esta fase supone uno de los principales retos logísticos de la operación, debido a la elevada concentración de pasajeros en un periodo de tiempo reducido.

La planificación se desarrolla además en coordinación con los cambios temporales previstos en las carreteras de acceso al municipio y con el dispositivo de seguridad establecido durante las fiestas.

Cambios en las carreteras para acceder y salir de Teror

El operativo de transporte estará condicionado por las restricciones de tráfico previstas para los días 7 y 8 de septiembre.

La carretera GC-21, entre Tamaraceite y Teror, funcionará en sentido único hacia Teror durante parte del dispositivo, mientras que la GC-43, entre Teror y Arucas, quedará habilitada en sentido único de bajada hacia Arucas. Desde este municipio se podrá continuar hacia los distintos destinos utilizando la GC-3.

Además, entre las 15:00 horas del 7 de septiembre y las 02:00 horas del 8 de septiembre, la GC-21 permanecerá completamente cerrada al tráfico para garantizar la seguridad de las personas que realicen el recorrido a pie hasta Teror.

Durante ese intervalo, quienes tengan que llegar al municipio deberán utilizar el itinerario alternativo establecido por Arucas, la Cruz de Firgas, Los Chorros y el cruce de La Laguna, desde donde podrán continuar hasta Teror.

La Estación de Guaguas cerrará durante parte del dispositivo

Otro de los cambios importantes afectará a la Estación de Guaguas de Teror, que permanecerá cerrada desde las 11:00 horas del lunes 7 de septiembre hasta las 08:00 horas del martes 8.

Durante ese periodo, las zonas de salida y llegada se trasladarán a dos puntos situados en la periferia del municipio.

En la Avenida del Cabildo se habilitarán las paradas para los viajeros con destino a San Telmo, Tamaraceite, Arucas, Firgas, Moya, Guía y Gáldar.

Por su parte, en el barrio de Los Llanos se instalarán los andenes destinados a los servicios hacia San Mateo, Santa Brígida, Valsequillo, Telde y Valleseco.

Estos cambios serán temporales y estarán vinculados al funcionamiento del dispositivo especial durante las fiestas.

Conexiones directas con Teror desde distintos puntos de Gran Canaria

Global ha previsto conexiones entre Teror y buena parte de la isla. Algunos municipios dispondrán de servicios directos, mientras que otros podrán realizar el desplazamiento mediante transbordos en puntos como las estaciones de San Telmo, Gáldar o San Mateo.

Entre las localidades que tendrán conexión directa con Teror figuran Las Palmas de Gran Canaria, mediante los servicios desde San Telmo y Tamaraceite; Gáldar, Guía, Moya, Firgas y Arucas.

Desde la zona centro de Gran Canaria habrá conexiones directas con Valleseco, San Mateo, Santa Brígida y Valsequillo.

También estarán conectados directamente con Teror varios puntos del sur y sureste de la isla, entre ellos Telde, Carrizal, Cruce de Arinaga, Vecindario y Doctoral.

La planificación busca facilitar que los asistentes puedan optar por el transporte público durante unas fiestas que cada año generan un importante movimiento de personas hacia Teror.

Refuerzo de la seguridad durante las Fiestas del Pino

El dispositivo contará también con medidas específicas para garantizar la seguridad de los viajeros. Global incorporará personal de seguridad privada, que trabajará junto a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local.

Los equipos de seguridad estarán especialmente presentes en los andenes durante los momentos de mayor concentración de viajeros, con especial atención a las horas de máxima afluencia.