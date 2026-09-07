El gran misterio de la Virgen del Pino: ¿de dónde salió la fecha de 1481?

No es la peor idea empezar por el principio, que en esta historia es justo donde todos coinciden. En lo alto de un enorme pino que había en Teror apareció una imagen de la Virgen. A partir de ahí empiezan los detalles. Entre las propias ramas del árbol crecían dragos; junto a la imagen, una piedra con pequeñas huellas, además de agua a la que se atribuían propiedades curativas. Quién bajó aquella imagen del árbol y cuándo ocurrió es bastante más difícil de responder, aunque muchas veces se dé por sabido.

El relato lleva siglos pasando de generación en generación, razón de más para que resulte tan difícil de fechar. La tradición más extendida, recogida también institucionalmente, sitúa la aparición el 8 de septiembre de 1481, pero la documentación conocida no permite llegar hasta ese día con la misma seguridad con la que sí podemos acercarnos a otros episodios de esta historia.

Lo que está en duda no es la fe ni la tradición, sino algo mucho más concreto. ¿Cuándo empieza a aparecer por escrito la historia que ha llegado hasta nuestros días?

José Miguel Alzola, uno de los autores fundamentales en el estudio histórico de la Virgen del Pino, indagó a mediados del siglo pasado entre todas las versiones que pudo encontrar y situó la primera narración escrita conocida en las Constituciones Sinodales del obispo Cristóbal de la Cámara y Murga, publicadas en 1634.

En esas fechas, el culto llevaba mucho tiempo asentado. Cámara y Murga habla de una imagen aparecida en un pino de gran altura, de dos dragos que crecían sobre él y también de aquellas huellas atribuidas a la Virgen, aunque él mismo, con refrescante cautela, reconoce no haberlas visto personalmente por la altura del árbol.

Versiones hay unas cuantas, y las posteriores ampliaron el relato. Los dos dragos terminaron siendo tres en algunas narraciones y fueron ganando presencia otros elementos, como el resplandor que habría permitido descubrir la imagen.

La Basílica del Pino, al fondo de la calle, en una fotografía de la década de 1960. / Fedac

Lejos de restarle fuerza, las fuentes engrandecen la tradición. Hace cuatro siglos la devoción estaba ya profundamente arraigada en la sociedad local. Los detalles eran menos firmes, y la fecha seguía bailando.

El historiador Gustavo Trujillo se propuso seguir aquella cronología y el panorama dista mucho de ser uniforme. Algunos autores situaron el episodio antes de la conquista de Gran Canaria, otros intentaron calcularlo en distintos momentos de los siglos XIV y XV.

Lo curioso es que la fecha de 1481, hoy dada por buena, no aparece en esas primeras fuentes. Trujillo sitúa la primera mención conocida a comienzos del siglo XX, en los escritos de Manuel Pícar y Morales. A él se atribuye también la iniciativa de colocar en la Torre Amarilla de la Basílica una placa de mármol con el 8 de septiembre de 1481, que ayudó a fijar aquella fecha en la memoria colectiva.

Tan antigua como parece

El historiador Manuel Ramírez corroboró que aquella inscripción no se apoyaba en ningún documento contemporáneo y fijaba, ya en época moderna, una fecha que las fuentes antiguas no acreditan. Una estampa de la Virgen realizada por Manuel Salvador Carmona en 1768 y conservada hoy en el Museo del Prado situaba todavía la aparición en 1483.

Si alguien ha llegado hasta aquí pensando que se trataba de desmontar la tradición del Pino, habrá que decepcionarlo. Es antiquísima, y de eso no hay ninguna duda.

En septiembre de 1508, Pedro de Ervás, antiguo alcalde del Real de Las Palmas, hizo testamento en La Laguna. Entre los legados dejó una dobla de oro a «Santa María del Pino» de Gran Canaria. El documento, localizado por el investigador Lorenzo Santana, constituye la referencia escrita más antigua que conocemos de la advocación. Seis años después, en 1514, las actas del Cabildo Catedral mencionan ya la iglesia de Santa María de Therore.

A comienzos del siglo XVI, por tanto, la devoción existía, tenía templo y era lo bastante conocida como para aparecer en un testamento otorgado en Tenerife.

El 8 de septiembre ya era, desde mucho antes, la festividad de la Natividad de la Virgen. En Teror, la documentación habla en 1576 de Nuestra Señora de Septiembre y en el siglo XVII de Nuestra Señora de la Natividad. No puede probarse, pero cabe la posibilidad de que la fecha se escogiera por el calendario litúrgico y no como aniversario exacto de la aparición. Lo seguro es que ambas acabaron unidas.

La propia imagen actual añade otra duda. Los estudios la sitúan en las primeras décadas del siglo XVI, por lo que no puede identificarse sin más con la que la tradición coloca sobre el pino en el XV. Un inventario de 1558 estudiado por María de los Reyes Hernández registra, además, dos imágenes de Nuestra Señora en el altar mayor de Teror. Que una de ellas fuese la primitiva es posible.

El pino fue real. Lo que cada uno haga con la tradición y con su culto ya pertenece a otro terreno. Era un árbol de grandes dimensiones, conocido y venerado. En el siglo XVII las autoridades eclesiásticas llegaron a ordenar que se protegiera porque algunos devotos arrancaban fragmentos de su corteza.

El temporal que derribó el Pino

En 1684, un fuerte temporal terminó derribándolo. La caída quedó documentada, se abrió un expediente y numerosos testigos declararon sobre el árbol y los elementos asociados a él. Sobre lo que no hay duda conviene no dudar.

Conocemos con bastante certeza cuándo dejó de estar, pero no podemos fijar con la misma precisión cuándo comenzó la tradición a su alrededor.

Vicente Suárez Grimón, catedrático de Historia Moderna de la ULPGC, ha estudiado las bajadas de la imagen a Las Palmas. La primera documentada tuvo lugar en 1607, no como algo periódico sino como respuesta a momentos de crisis. Pero se repitieron durante más de dos siglos. Entre 1607 y 1815 hubo 45 bajadas relacionadas con sequías, epidemias, guerras y otras circunstancias que afectaban a la isla.

Seguramente ahí esté una de las claves para entender cómo el Pino trascendió Teror y acabó convirtiéndose en una devoción de toda Gran Canaria. La imagen llegaba a Las Palmas precisamente en momentos de crisis, y no cuesta pensar que aquello reforzara todavía más su arraigo en toda la isla.

Aún hoy quedan rastros de aquellos recorridos entre Teror y la capital, con caminos, cruces y ermitas que sirvieron durante siglos como lugares de paso y descanso. Suárez Grimón sitúa en el XVIII uno de los momentos de mayor expansión de esa devoción.

El XIX frenó parte de aquel crecimiento, pero en el XX el Pino volvió a ganar peso en toda la isla. 1952 explica bastante bien la fiesta que conocemos hoy. Ese año nació la romería, impulsada por el Cabildo y con Néstor Álamo como una de sus figuras clave. Ir a Teror por el Pino venía de siglos atrás, pero la estructura que hoy reconocemos no es tan antigua.

Como sucede con casi todo lo verdaderamente tradicional, el Pino ha cambiado, ha evolucionado con la sociedad que lo mantenía vivo y a veces cuesta separar lo original de lo adquirido. Tampoco sé si eso importa demasiado.

La fecha exacta del comienzo sigue sin aparecer. Pero tampoco hace falta fijarla para sostener una tradición que los documentos permiten seguir desde hace más de cinco siglos. Lo que ocurrió antes sigue perteneciendo, quizá afortunadamente, a esa parte de la historia que no conocemos.