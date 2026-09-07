Muere el empresario de la construcción Pedro Suárez, fundador de Surhisa, a los 100 años

Muere a los 100 años el empresario Pedro Suárez Suárez (1926-2026), fundador de la constructora grancanaria Surhisa. Trabajó en las obras de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, la carretera de Agaete al Andén Verde, la presa del Siberio y el dique Reina Sofía del Puerto de La Luz. En sus inicios se vio obligado a pernoctar en cuevas de los acantilados de La Aldea durante los trabajos.

Pedro Suárez Suárez nació en Telde en el seno de una familia de clase media, con siete hermanos. Sus padres, según detalla la empresa, estaban dedicados a la agricultura y regentaban una tienda de comestibles muy conocida en el municipio.

60 euros por el primer camión

La llegada de la Guerra Civil Española en 1936 llevó a la familia a la ruina, "hasta tener que quedarse en la calle sin zapatos y sin apenas ropa, teniendo que pedir limosna de puerta en puerta. Todos sus hermanos desde niños tuvieron que trabajar mucho para poder subsistir, viéndose forzados a tener que dejar el colegio a los ocho años", pese a que era "muy brillante en matemáticas". Para subsistir siguieron vendiendo comestibles en los mercados y las casas.

Pedro Suárez, a la izquierda / Surhisa

Pedro Suárez supo rehacerse ante la adversidad. En 1948 comienza a transportar fruta, "ayudando a los propietarios de los vehículos sin cobrar nada, a cambio del que le enseñaron a conducir". Cuatro años después compra su primer camión. Se trataba de un Wippet inglés que había pasado antes por varios propietarios. Para ello, su padre le sirvió de avalista de las 10.000 pesetas (60 euros) que le costó.

Gracias a la adquisición, el empresario teldense comienza a transportar material hasta las obras. "En aquel entonces se cargaba los camiones de arena llevando a hombros una cesta por el mismo conductor o varias personas, un sacrificio que conllevaba a trabajar muchas horas para poder realizar varios viajes al día".

Dormía en la cabina

"La puntualidad y el buen servicio" le permitieron ir aumentando los contratos. "Dormía poco y en la cabina del camión. Este primer camión, más que beneficios le dio experiencia, sufrimientos y sacrificios pues se averiaba mucho, como cuando realizaba recorridos como Las Palmas-Telde donde llegó a reventar los cuatro neumáticos en un solo viaje".

Los ingresos le permitieron ir devolviendo el dinero a sus padres, y mantener a sus hermanos.

Con los años compra otro camión de la marca Commer. Pero, el empresario volcó el camión "para evitar atropellar a gente que se encontraba en medio de una curva". Y vuelta a empezar. "Pero gracias a la empresa Michelin que le dio los neumáticos pudo hacer frente a su declive, ya que por fin consigue remontar su carrera profesional".

Las primeras grandes contratas

La compra de varios vehículos le permiten tocar en la puerta de las grandes empresas del momento, como Dragados y Construcciones. De esta forma entra en obras como la Avenida Marítima (cuya piedra de escollera fue extraída en la cantera y presa del Salto del Negro) y el dique Reina Sofía (de la cantera del Roque Ceniciento). Más tarde fue contratado para realizar la carretera que va desde Agaete al Andén Verde (carretera a la Aldea), "donde tuvo que pernoctar en cuevas en aquellos acantilados, que fueron hechas por él mismo para usarla de vivienda".

Esta carretera le sirve de inicio a tener la primera cantera de piedra y una pequeña central de machaqueo en Llanos del Polvo (Hoya Pineda).

Mas tarde, realiza como obras relevantes el dique Reina Sofía, así como la presa del Siberio.

En 1968 llega a un acuerdo con los Betancores para la explotación de la cantera de arena en Montaña Cardones, donde monta la industria más grande de toda la isla y de la que se surtían casi todas las obras en la producción de todo tipo de arenas (hoy en día desaparecida por lo costosa que ya resultaba buscar arena), fue durante muchos años base de taller y maquinaria.

Cinco hijos

En la actualidad, la central de 35.000 metros cuadrados se encuentra en el Polígono Industrial de Arinaga (Agüimes), donde se elaboran los diferentes áridos clasificados procedentes de machaqueo, aglomerado asfáltico y planta de hormigón, y donde también se encuentran los talleres y el edificio de oficinas.

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Pedro Suárez Suárez, que falleció el jueves 3 de septiembre a los 100 años, estaba casado con Ana Rivero y tuvo cinco hijos, algunos de los cuales se han integrado en la empresa que fundó, y que se ha diversificado a distintos ámbitos dentro del mundo de la construcción.