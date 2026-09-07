El oprobio de la Necrópolis

El 7 de septiembre de 1988, mientras el pueblo grancanario y las autoridades regionales, insulares y locales se encontraban en la Villa Mariana de Teror celebrando y exaltando la identidad canaria, en Maspalomas, durante las obras de ampliación de la autopista GC-1 —Tarajalillo-Pasito Blanco—, el tractorista don Juan García extraía con la pala de su máquina unos cráneos humanos.

Los huesos los veía desde días atrás, aunque él los atribuía a restos de animales. Sin saberlo, estaba descubriendo la Necrópolis de Maspalomas, a la postre uno de los mayores enterramientos aborígenes de Canarias.

Todo ello ocurrió en unos terrenos que años antes soportaban inmensas plantaciones de tomateros.

Tanto es así que, durante la exhaustiva excavación a la que fueron sometidos cada uno de los esqueletos, aparecieron trozos de jorcones de las latadas de los tomateros clavados en distintas partes del cuerpo, incluso incrustados en el mismísimo cráneo.

Justo hoy se cumplen 38 años de la mayor tropelía que se le ha hecho a Maspalomas y al Patrimonio Histórico de Canarias, según denuncia el autor, cuando se esquilmó a plena luz del día uno de los mayores vestigios arqueológicos e históricos del Archipiélago.

Se trataba de una gran necrópolis con 141 enterramientos, tanto en cistas como en fosas, a los que el Carbono 14 otorga una antigüedad que se remonta a los siglos XI y XIV, lo que implica un funcionamiento aproximado de unos 300 años.

A día de hoy, los 141 esqueletos hallados en la Necrópolis de Maspalomas deben «descansar» en algún sótano de Vegueta. El autor sostiene que una situación semejante no habría ocurrido en ninguno de los otros municipios del Archipiélago.

De todo aquello se habló mucho y corrió mucha tinta. Hoy, sin embargo, un manto de silencio y de indiferencia cubre lo que en su día fue considerado «el enterramiento aborigen más importante de España».

De fondo quedaron las promesas de que en un futuro —más bien pronto que tarde— la necrópolis sería reconstruida o recreada de forma exacta en algún punto cercano.

Llegó incluso a plantearse la creación de un parque arqueológico que incluyera el poblado aborigen del Lomo Perera, un museo de sitio y un parque eco-museo.

Pero todos esos proyectos quedaron en nada. No ha quedado ni siquiera un simple centro de interpretación.

El autor defiende que este episodio no puede caer en el olvido y que debe recordarse para que las actuales y futuras generaciones conozcan la importancia que tuvo esta zona del sur grancanario desde tiempos inmemoriales.

También reclama que sirva para tomar conciencia del «atropello» que sufrió a finales de los años 80 la arqueología, la historia y la cultura canaria, así como para mantener viva la posibilidad de reparar algún día aquel despropósito.

El texto también reivindica el trabajo de los profesionales de la arqueología que participaron en las primeras excavaciones de la Necrópolis de Maspalomas, sometidos a presiones y premuras durante los trabajos de campo.

Aquellos equipos tuvieron que enfrentarse incluso a condiciones meteorológicas adversas, con fuertes lluvias, barro y restos protegidos mediante improvisados toldos de plástico.

Noticias relacionadas

El autor muestra su agradecimiento a Verónica Alberto Barroso, directora de los trabajos, así como a los informes de Javier Velasco Vázquez y, por parte de Arqueocanarias, a Consuelo Marrero y Valentín Barroso, por su labor en la investigación y conservación de este enclave arqueológico.