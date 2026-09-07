Las Palmas: encuentra los precios más bajos de gasolina 95 y gasóleo A este lunes 7 de septiembre

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, lunes 7 de septiembre, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Ingenio, en la isla de Gran Canaria, AVENIDA CARLOS V, 109, donde la gasolinera PLENERGY tiene la Gasolina 95 a 1,259€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PETROPRIX de Ingenio, CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,259€.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PLENERGY de Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 1,429€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,429€ el litro en la estación de servicio DISA CARRIZAL de Ingenio, CARLOS V (INGENIO km 1), en la isla de Gran Canaria.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL de la isla de Gran Canaria, en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a 1,349€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 de Agüimes a 1,349€ el litro.

La estación PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109 en el municipio de Ingenio es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,259€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 del municipio de Ingenio a 1,259€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109 en el municipio de Ingenio a 1,429€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA CARRIZAL de CARLOS V (INGENIO km 1) en Ingenio a 1,429€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

Para llenar el tanque hoy lunes 7 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,385€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,385€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,437€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,437€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio REPSOL de Arrecife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,519€ el litro en acceso Aeropuerto de Lanzarote. En Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, la estación de servicio DISA AEROPUERTO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,539€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

Para llenar el tanque hoy lunes 7 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,349€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE REAL, 22, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,349€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,394€ el litro en Avenida Paseo La Libertad. En Puerto del Rosario, Calle Gueldera, la estación de servicio BP LA HONDURA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,515€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 1,439€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de PLENERGY en CALLE REAL, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,439€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 7 de septiembre, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 1,289€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,289€ el litro.

El diésel más barato está en PLENERGY, a 1,439€ el litro, situada en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,439€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,349€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,387€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 1,439€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,439€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,419€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 1,299€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [07/09/2026 8:05:21]