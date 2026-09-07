La pre-romería del Pino de Teror: el rito del Castañero Gordo

Existe un momento de la fiesta en que el Pino está al revés del pepino, que gira en sentido antihorario, o como un río en el que el agua, en vez de ir hacia abajo como la gravedad manda, tira hacia arriba, desbaratando el orden natural de las cosas.

Lito Rivero y Mencey Santana, de Mogán, asando bonito. / Juanjo Jiménez

El fenómeno ocurre cada 7 de septiembre en horas de la mañana, pero se hace especialmente denso a partir de las once, cuando una creciente marea humana cruza el Muro Nuevo y el Puente, pasa por delante de la tienda de Benjamín y enfila la cuesta de la calle González Díaz para apreciar la primera novelería de la víspera del Día Grande: la preparación de las 22 carretas que, unas seis horas más tarde, comenzarán a descargar tongas de productos en ofrenda a la patrona.

En ese divinir de personas se produce un rebumbio intermunicipal. Ejemplo: ante la carreta de Firgas se encuentra uno con un participante de la carreta de Arucas, apostada un poco más allá. "Coño, Antonio, que no nos veíamos desde el instituto Domingo Rivero, que tú te sentabas detrás". "No, no soy Antonio, soy Pedro Estupiñán, de Agüimes, pero encantado de conocerlo".

Igual ocurre, durante un trasiego que puede durar una hora larga para recorrer 800 metros entre ceretos, carpas de quita y pon, planchas eléctricas para la vuelta y vira, y herramientas de arreglar carretas, con personal que sube y baja y se topa con conocidos cuyos hijos fueron vistos por última vez en el carrito de llevar chinijos chicos y ahora han cogido alturas más propias de la NBA. "Pero si ya tiene hasta un bigotillo incipiente, cómo pasa el tiempo, Manolo". Para acto seguido preguntarle al sufrido adolescente, exhibido como un trofeo familiar, si ya tiene novia. Y así, río arriba, río abajo.

Pero este lío intergeneracional no es único. También se produce un choque de carácter cultural entre las nuevas tecnologías y el arte de la verguilla de toda la vida. Un operario de unos 80 años, calculando a la baja, anda ajustando un perno con un alambre, enroscando el acerillo con unos alicates, cuando se le acerca una tal María que, móvil en ristre y apuntándole con la cámara a la altura del cachorro, se presenta como tiktoker. "¿Y eso qué es, mi niña? ¿Por cuál cadena lo echan?"

Toda esa novelería isleña realmente es ajena al sacrificio humano que implica colocar una carreta con todos sus aditamentos de reglamento, adornos, archiparecos, alhajas, chismes, partonsas y cojinetes desde los confines grancanarios a esa vera del Castañero Gordo de la Villa de Teror.

Ahondemos en dos puntos clave de la distancia archipielágica: La Aldea de San Nicolás de Tolentino, por más señas, y el no menos remoto pueblo de Mogán.

En el primer caso se presenta una carreta que rinde homenaje a la parranda de agua que cayó este año a la altura del paralelo 28 y que dejó las tres grandes presas de Siberio, Caidero de La Niña y Parralillo con una jartá de agua digna de los tres grandes lagos.

Ahí están sendos cartelones presidiendo con el nombre de los embalses, en agradecimiento a la Virgen por la santa precipitación y su legado de vida y color. El conjunto se remata con un enorme San Nicolás, que en esto también tendría algo que ver, metido en una representación de la antigua urna que encerraba al santo tras un cristal y que, en una caja vertical con cierre en forma de tríptico, recorría las casas de los pueblos para que cada familia tuviera su ratito de santo en casa, en un invento que se remataba con una estratégica hucha a los pies del bendito.

Pues bien, para llevar todo este conjunto en condiciones desde allende el Andén Verde hasta esa altura de la calle González Díaz, los operarios del ayuntamiento aldeano, Tana Ojeda y Aníbal Rodríguez, están en andas desde las cinco de la mañana. Y lo que te rondaré, morena.

Otrosí es el asunto del veterano Emilio García, que, aunque se presente como "el último mono" de la romería, es un elegante señor encargado de la siempre fragante carreta de Mogán, artefacto que al verlo da jilorio, con sus papayas del otro mundo, sus mangos de colorines y unos aguacates que dan hasta sentimiento al mirarlos, todos ellos sacados de un barranco de Mogán, según informa, que debe estar tocado por los dioses. El tinglado del pueblo sureño, además, tiene doble mérito, porque es el único permitido por el reglamento nestoriano para llevar a la vera de la patrona dos vehículos: el de la fruta, comandado por García, y el de los frutos del mar, que va detrás con un viaje de bonito.

Ese segundo chisme permanece, a esas horas del mediodía, resguardado por un rancho de acólitos organizados bajo una carpa con sus sillas y mesas incluidas, todo ello en torno a una plancha humeante en la que Lito Rivero y Mencey Santana sacan vueltas de bonito a destajo, envueltas en un majado para chuparse los dedos.

En resumen, un tinglado de tal calibre y de tal fenomenal adaptación a la jarana canaria, cuya logística para desplegarlo por parte de los 21 municipios y el Cabildo de Gran Canaria deja un box de la Fórmula 1 a la altura de una carrera de carretones, cosa que es de justicia reconocer y subrayar.