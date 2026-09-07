El restaurante de Gran Canaria donde la cocina canaria se combina con platos sorprendentes: una parada obligatoria en la isla

Gran Canaria cuenta con establecimientos que no dejan indiferentes a quienes los prueban. Uno de ellos es Bar Restaurante Casa Mario, un restaurante que apuesta por una cocina ligada al producto canario, pero con elaboraciones más innovadoras.

El restaurante se ha ganado el reconocimiento, convirtiéndose en una parada obligatoria para quienes buscan en Telde disfrutar de la cocina canaria y de algunas propuestas gastronómicas diferentes.

Carta y elaboraciones fuera de ella

Una de las particularidades de Casa Mario es que en su carta no se recogen todas las elaboraciones que ofrecen. El establecimiento se caracteriza por proponer a sus clientes una selección de platos en el menú, pero incorporar diferentes propuestas fuera de carta que amplían la variedad de platos que ofrece el restaurante.

El cochino canario uno de los grandes reclamos

Uno de los platos que más llaman la atención es el cochinillo canario con leche de coco, dos currys y puré de batata. La elaboración combina un producto tradicional con ingredientes menos habituales, algo que lo convierte en un plato exquisito.

Quienes han visitado el establecimiento también destacan la ensaladilla rusa del mar, los chocos bravos, los huevos trufados con foie o el calamar sahariano con salsa de gofio y mojo de aguacate.

Un lugar perfecto en Telde para quienes buscan disfrutar de elaboraciones de autor, en las que se mantenga el producto canario.

Horario y ubicación

Casa Mario se encuentra en la calle Cervantes, 3, en Telde. Cuenta con una valoración 4,7 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de la propuesta gastronómica que ofrece a sus clientes.

Abre de lunes a viernes para ofrecer servicio de almuerzo y cenas de 13:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 00:00 horas. Los sábados y domingos el bar permanece cerrado por descanso del personal.