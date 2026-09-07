Directo | Miles de peregrinos caminan hacia Teror para ofrecer sus promesas a la Virgen del Pino

Fiestas del Pino: La villa espera una asistencia masiva en la víspera y día grande de la Virgen

La Romería del Pino volverá a colmatar la villa de Teror de alegría con la parranda de miles de visitantes, romeros y peregrinos este próximo lunes, día 7 de septiembre, en una jornada marcada por la tradición, pero también por un fuerte dispositivo de seguridad y movilidad.

Será a partir de las 15.00 horas cuando las 21 carretas comenzarán a dirigirse hacia la Basílica del Pino desde el Castañero Gordo. Este año la romería cumple 74 años desde que fuera instaurada en 1952 por el Cabildo de Gran Canaria, a propuesta del cronista y folclorista Néstor Álamo, una figura clave en la recuperación y difusión de las tradiciones populares de la isla durante el siglo pasado.

Además esta será la primera edición celebrada tras la reciente designación de la cita como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento a su valor histórico, u arraigo social y su papel en la difusión del patrimonio cultural canario.

Leer más.