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Directo | Miles de peregrinos caminan hacia Teror para ofrecer sus promesas a la Virgen del Pino
El municipio celebra este lunes, 7 de septiembre, la 74ª Ofrenda Romería en honor a la patrona de Gran Canaria y la Diócesis de Canarias
Teror vive este lunes, 7 de septiembre, la 74ª Ofrenda Romería en honor al Pino, patrona de Gran Canaria y la Diócesis de Canarias. El fin de semana muchos peregrinos acudieron a la Villa Mariana a ofrecer sus promesas, aunque hoy se espera una de las jornadas más multitudinarias de las fiestas.
Sigue aquí la última hora de las celebraciones y toda la información sobre los actos previstos en honor a la patrona de Gran Canaria.
Héctor Rosales
El gran misterio de la Virgen del Pino: ¿de dónde salió la fecha de 1481?
Los documentos permiten seguir la devoción desde comienzos del siglo XVI, pero no avalan una cronología exacta ni todos los elementos incorporados por la tradición.
Elena Montesdeoca
Teror tiene otro camino: la ruta desde Arucas, el entrenamiento de los peregrinos del Norte antes de la romería del Pino
Durante el mes de septiembre todos los caminos de la isla llevan a Teror. A veces, incluso, antes de que comience oficialmente el mes de la patrona. A pie, en coche, en guagua o en bicicleta, son miles las personas que, en los días previos a la romería-ofrenda y al día grande de las fiestas, se acercan al municipio para verla más de cerca, aprovechando que la imagen ya no se encuentra en su camarín.
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La Villa celebra este domingo una jornada con el 34º Encuentro Folclórico de Gran Canaria, actuaciones musicales y actividades en el casco antes del día grande de las fiestas.
¿Dónde aparcar en Teror durante las Fiestas del Pino? Los aparcamientos más cercanos al casco
El Ayuntamiento habilita distintos espacios para dejar el coche durante los días grandes de las fiestas, aunque recomienda recurrir al transporte público ante las restricciones de tráfico y la elevada afluencia prevista.
Juanjo Jiménez
Fiestas del Pino: La villa espera una asistencia masiva en la víspera y día grande de la Virgen
La Romería del Pino volverá a colmatar la villa de Teror de alegría con la parranda de miles de visitantes, romeros y peregrinos este próximo lunes, día 7 de septiembre, en una jornada marcada por la tradición, pero también por un fuerte dispositivo de seguridad y movilidad.
Será a partir de las 15.00 horas cuando las 21 carretas comenzarán a dirigirse hacia la Basílica del Pino desde el Castañero Gordo. Este año la romería cumple 74 años desde que fuera instaurada en 1952 por el Cabildo de Gran Canaria, a propuesta del cronista y folclorista Néstor Álamo, una figura clave en la recuperación y difusión de las tradiciones populares de la isla durante el siglo pasado.
Además esta será la primera edición celebrada tras la reciente designación de la cita como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento a su valor histórico, u arraigo social y su papel en la difusión del patrimonio cultural canario.
Johanna Betancor Galindo
Si vas caminando a Teror por El Pino, esto te interesa: regalan chalecos, linternas y mochilas a los peregrinos
Miles de personas emprenden estos días el camino a pie hacia Teror con motivo de las Fiestas del Pino. Con el objetivo de que los peregrinos puedan realizar el recorrido con mayor seguridad, voluntarios de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV), en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, han comenzado a repartir gratuitamente material reflectante, iluminación, agua y alimentos.
Los voluntarios estuvieron este sábado en la GC-21, una de las carreteras utilizadas para llegar hasta Teror, donde entregaron a los peregrinos chalecos reflectantes, brazaletes, mochilas y linternas. La iniciativa también incluye algo de avituallamiento para el camino, con agua de Teror, cubanitos de Bandama y plátanos.
La presencia de los voluntarios no se limitará a la jornada del sábado. Según explica Hernández, está previsto que vuelvan a desplegarse en otras jornadas y en diferentes vías, con especial atención a los horarios en los que los peregrinos realizan el recorrido con menor visibilidad.
Briseida Viera
Gustavo Trujillo, historiador: "La Virgen del Pino tiene misterios que todavía hoy siguen sin resolverse"
La peregrinación hasta la Villa Mariana mantiene viva una tradición que hunde sus raíces hace más de cinco siglos y que mezcla historia, fe y leyendas populares sobre la aparición de la imagen.
En pleno 2026, la llegada del Día del Pino vuelve a reunir a peregrinos de todos los puntos de la Isla que caminan hasta la Basílica para pedir favores, agradecer promesas cumplidas o simplemente mantener una costumbre que pasa de generación en generación. Leer más.
Elena Montesdeoca
La bajada de la virgen del Pino desborda la iglesia y las calles de Teror: el templo amplía aforo para acoger a casi 500 fieles entre abanicos y emoción
La instalación sillas permitió aumentar la capacidad de la basílica en una jornada marcada por el calor, en la que miles de devotos llenaron las calles del pueblo para recibir a la patrona
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