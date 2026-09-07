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Directo | Miles de peregrinos caminan hacia Teror para ofrecer sus promesas a la Virgen del Pino

El municipio celebra este lunes, 7 de septiembre, la 74ª Ofrenda Romería en honor a la patrona de Gran Canaria y la Diócesis de Canarias

Comienzo de la Bajada de la Virgen del Pino

Comienzo de la Bajada de la Virgen del Pino

Elena Montesdeoca

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Briseida Viera

Johanna Betancor Galindo

Javier Bolaños

Yeremi Almeida González

Nayra Bajo de Vera

Aránzazu Fernández

Teror vive este lunes, 7 de septiembre, la 74ª Ofrenda Romería en honor al Pino, patrona de Gran Canaria y la Diócesis de Canarias. El fin de semana muchos peregrinos acudieron a la Villa Mariana a ofrecer sus promesas, aunque hoy se espera una de las jornadas más multitudinarias de las fiestas.

Sigue aquí la última hora de las celebraciones y toda la información sobre los actos previstos en honor a la patrona de Gran Canaria.

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