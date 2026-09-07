De Tamaraceite a Teror

Las Fiestas del Pino ya no son lo que eran y cada año son diferentes, eso está claro, pero de vez en cuando es bueno echar una mirada atrás y recordar tiempos pasados, que si no mejores, sí que fueron distintos. Las agujas del reloj no pueden caminar hacia atrás porque, primero que no haríamos ni la mitad de las cosas que hacían nuestros antepasados en estas fechas tan importantes, y además porque muchas serían irrealizables e impensables. Impensables como esas caravanas de burros que salían al alba desde la capital y, si todo iba bien, sin ningún contratiempo, después de cuatro horas podía estar subiendo la Fuente Agria.

En Tamaraceite era habitual hacer una paradita en los bares de la Carretera para refrescarse los peregrinos y poder seguir la ruta hasta la Villa Mariana. Tamaraceite siempre fue un pueblo acogedor con el peregrino y desde nuestro pueblo se organizaban romerías para ir juntos hasta Teror. Nuestro afamado artista Jesús Arencibia preparaba a las mujeres sus vestimentas para que Tamaraceite fuera con sus mejores galas a llevarle los presentes que por estas tierras se cultivaban y que luego se repartía entre los pobres. Comparto estas imágenes recreadas con IA, que nos llevará a tiempos pasados. ¡Feliz Día del Pino!