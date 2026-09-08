Una adolescente, una familia colombiana y una promesa de hace 40 años: las historias que dejó el Día del Pino

Dos horas tardó Esther Reina, de 15 años, desde Tamaraceite hasta la plaza de Teror para cumplir con una tradición: acompañar a la Virgen del Pino en su día grande y disfrutar de la parada militar y la procesión.

Tras soportar el calor durante el trayecto a pie, sofocado levemente con un vaso de Clíper y un bocadillo a medio camino, y después de haber entrado en el templo para ver la imagen de la patrona de Gran Canaria, encontraron un hueco junto a las vallas que limitan las zonas de acceso restringido para observar todo el despliegue.

Esther aprovecha estas peregrinaciones para «pedir salud, por mis familiares y por los estudios» y pasar un rato divertido con su madre y amigas y compañeras de esta.

Ella es una de las miles de personas que este martes decidieron peregrinar hasta la villa mariana de Teror para intentar encontrar un hueco en la iglesia y escuchar la homilía del obispo, José Mazuelos, y presenciar el paso de los militares y la talla por las calles del casco terorense.

Miles de caminos hacia la Virgen del Pino

Desde primera hora de la mañana, la carretera que une Las Palmas de Gran Canaria con Teror se llenó de personas que, al igual que Esther y su madre, retaron al calor sofocante.

Procesión del Pino / José Carlos Guerra

«Hay mucha más gente que ayer (refiriéndose al día de la romería)», afirmaban Alejandro Naranjo y Bartolomé Santana, que se sentaron a la sombra en uno de los laterales de la iglesia para descalzarse y descansar de la travesía. La víspera del día grande también habían subido a la villa caminando y no descartan volver a repetirlo el Día de Las Marías, aunque en esa ocasión lo harían con sus respectivas parejas.

A su alrededor se enredaban las colas de personas que intentaban comprar algo para comer y, sobre todo, para beber algo fresco.

Un bocadillo de chorizo con queso y una lata de Clíper «tan frío que tiene piedritas de hielo dentro», precisaba José Carlos, costaba seis euros y, se mirara donde se mirara, allí estaban presentes estos dos productos típicos de estas fiestas.

Bicicletas, promesas y kilómetros

En una de esas colas estaban Alejandro Martínez y Óscar Vicente en busca de una cerveza bien fría para calmar la sed después de haber llegado a Teror en bicicleta.

El primero de ellos, que había dejado sus zapatos junto a las bicis y otros amigos, explica que un año «estaba aburrido en casa» y decidió pedalear hasta el casco de la villa, una costumbre a la que poco a poco se han ido sumando sus amigos, como Óscar, un madrileño que lleva 23 años en la Isla y desde el segundo se ha sumado a esta peculiar excursión.

Juan Pascual y Edwin con su mujer, esperando la procesión de la virgen del Pino en primera fila / José Carlos Guerra

«Antes veníamos por la carretera normal, pero ahora tenemos que dar un rodeo por Trapiche, Firgas y Las Lagunas de Valleseco», explican entre los dos. Este camino, incluyendo las paradas reglamentarias para hidratarse y reponer fuerzas, conlleva «unas dos horas y media».

Ya con las cervezas en la mano, volvieron junto al resto de compañeros para refrescarse sentados junto a la plaza sin quitar la vista de las bicicletas con las que tendrían que regresar luego a sus casas, en la capital grancanaria.

Familias que cumplen promesas

La historia de estos amigos sentados en las losetas se repetía en todos los lados, sobre todo en la plaza donde se agolpaban los grupos para compartir la sombra que regalaban los árboles en un día tan caluroso.

Mientras, el obispo se dirigía a los fieles desde el púlpito y seguían llegando personas de diferentes lugares de la isla para ver procesionar a la Virgen del Pino, acompañada de representantes de todos los ejércitos y de la Guardia Civil.

En primera fila estaba Edwin Quiceno con su mujer e hija. Salieron desde temprano de Vecindario, donde viven, y realizaron el camino a pie desde Arucas. Como la pequeña tiene solo cinco años, se adaptaron a su ritmo con sus paradas, por lo que tardaron tres horas en llegar, con la suerte de que consiguieron colocarse en primera fila y a la sombra en uno de los laterales de la plaza.

Óscar, Alejandro, sus amigos y sus bicis, este martes bajo el fuerte sol en Teror / José Carlos Guerra

Naturales de Colombia, reconocen que en su país de nacimiento no conocían la devoción por la Virgen del Pino, pero desde que llegaron a la Isla se han hecho fieles devotos de esta imagen «porque es prácticamente la patrona de Canarias».

Una promesa que dura décadas

Cerca de esta familia estaba Juan Pascual Betancor, un vecino de Arucas que se lamentaba de no haber conseguido entrar con su mujer en el templo y cumplir con la promesa de «asistir al oficio» de la misa.

Llegó a Teror en guagua porque cree que «no vale la pena traer el coche» tanto por las limitaciones circulatorias como por la dificultad para aparcar.

«Hace muchísimos años que vengo por una promesa, pero ya lo están poniendo imposible porque entrar en la basílica es un problema y ya uno está mayor», agrega.

Salida de la imagen del templo junto a los militares / José Carlos Guerra

Cuando su hija, que «ya tiene casi 40 años», era pequeña, casi se ahogó y su mujer prometió que si se salvaba irían cada año el 8 de septiembre a escuchar la misa. Este martes llegaron sobre las 10.30 horas y solo su mujer consiguió entrar. Ahora se plantea la necesidad de reformular el compromiso adquirido con la virgen e ir en otras fechas, pero no el día de Las Marías, porque les gusta disfrutar de esas fiestas en Santa María de Guía.

Mantillas, vítores y pétalos

Minutos después, rondando las 13.00 horas, un grupo de mujeres con mantilla y la banda de música se colocaron en la plaza. Se acercaba el momento en el que la imagen de la virgen del Pino, arropada por militares, decenas de clérigos y políticos, saliera del templo para iniciar una emotiva procesión entre vítores. En ese momento, Juan Pascual se enfilaba hacia el lateral de la iglesia para encontrarse con su mujer y esperar dentro de la iglesia, cómodos y fresquitos, el momento en el que la talla regresara.

Fuera, los vítores a la virgen no cesaban y ya desde el arranque de la procesión se lanzaban pétalos de rosas, aunque el momento cumbre de esta tradición se reservó, como siempre para la mitad de la calle Real de la Plaza después de recorrer las calles Iglesia Chica, Nueva e Isaac Domínguez. Durante unos dos minutos, los pétalos de 10.000 rosas de diversos colores que habían deshojado unas 20 personas la noche anterior, cayeron lanzados desde los balcones y azoteas de dos viviendas en lo que ya se conoce como la 'petalada', formando una olorosa y colorida alfombra sobre la que pasó el trono de la patrona de Gran Canaria.

Laura Campos intentaba mantener el móvil en alto para grabar el momento, pero después de ver las imágenes comprobó que no lo había conseguido: "Entre el policía, que era muy alto, y todos los móviles, no he podido grabar bien nada; otro año será", aseveró con resignación.

Lentamente y acompañada de los vivas espontáneos de los feligreses que no dejaban de abanicarse e intentar tapar el sol con sus manos, la talla fue acercándose nuevamente al templo donde le esperaban, entre otros, Juan Pascual y su mujer, y fuera los fieles se dispersaban felices en busca de rincones a la sombra para seguir disfrutando del día festivo y darle la bienvenida a la villa a quienes todavía llegaban a pie, en patines o en bicicleta para cumplir con promesas o tradiciones.