El antiguo granero de Gran Canaria convertido en restaurante donde disfrutar de carnes a la brasa y cocina canaria
El establecimiento destaca por ofrecer una propuesta gastronómica en la que las carnes a la brasa son las principales protagonistas
En un antiguo granero de Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, se encuentra un restaurante que apuesta por la cocina tradicional, las carnes a la brasa y los platos con sabor canario. Se trata de Restaurante Grill Sal y Brasas, un establecimiento se ha convertido en una parada obligatoria para quienes visitan Gran Canaria.
Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han cambiado Tenerife por Gran Canaria y no ha dudado en visitar y compartir la experiencia gastronómica en el establecimiento con sus seguidores. "Hoy comemos en este antiguo granero", comentan.
Diferentes elaboraciones para abrir el apetito
Uno de los puntos fuertes del restaurante son sus carnes a la brasa, pero ante de probarlas disfrutaron de una serie de entrantes que ofrecen en su propuesta gastronómica. Uno de los platos que más llamó su atención fueron las aceitunas fritas rellenas, una elaboración que destacan como un aperitivo que puede convertirse en un "vicio". Además, aseguran que acudieron a probar la elaboración porque se la habían recomendado.
También probaron el aguacate con gambas, una propuesta pensada para compartir y disfrutar antes de pasar a sus elaboraciones más contundentes.
Carnes a la brasa y cocina canaria
Uno de los puntos fuertes de Sol y Brasa son sus carnes. Durante su vista, la pareja `foodie´ disfrutó de las vueltas de ternera, una elaboración que va acompañada de salsa, papas y arroz. Del plato, destacan tanto lo fina que es la carne como la salsa que "es agridulce".
Otra de las elaboraciones fue el entrecot de ternera con salsa de pimienta, servido con la salsa aparte para que cada comensal se la añada a su gusto. "Este lugar tiene pinta de que las carnes las hacen muy bien", señala Jonay en el vídeo.
Para completar la experiencia, disfrutaron de una natilla acompañada de galleta. Además, les gustó tanto que repitieron. "Nos pedimos otro porque está muy bueno", aseguran.
Horario y ubicación
Restaurante Grill Sal y Brasa se encuentra en la Avenida de los Colegios, 19, en Juan Grande (San Bartolomé De Tirajana). Cuenta con 4,4 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de las elaboraciones que ofrecen en su carta.
Abre de martes a sábados para ofrecer servicio de almuerzos de 13:00 a 17:00 horas y de cenas de 20:00 a 00:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario y solo abre a mediodía. Los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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