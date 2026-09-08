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Directo | Gran Canaria celebra el día grande de su patrona en las fiestas del Pino en Teror: todos los detalles

El municipio acoge este martes, 8 de septiembre el desfile militar y la misa en honor a la patrona de Gran Canaria y la Diócesis de Canarias

Fiestas del Pino: llegada de la carreta del Cabildo de Gran Canaria

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Teror se convierte este martes, 8 de septiembre, en el epicentro de la celebración en Gran Canaria con motivo del día grande del Pino, patrona de Gran Canaria y la Diócesis de Canarias. La Villa Mariana acoge el desfile militar y la misa en la Basílica del Pino como actos más destacados de la jornada, festiva en toda la isla.

Sigue aquí la última hora de las celebraciones y toda la información sobre los actos previstos en honor a la patrona de Gran Canaria.

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