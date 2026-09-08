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Directo | Gran Canaria celebra el día grande de su patrona en las fiestas del Pino en Teror: todos los detalles
El municipio acoge este martes, 8 de septiembre el desfile militar y la misa en honor a la patrona de Gran Canaria y la Diócesis de Canarias
Teror se convierte este martes, 8 de septiembre, en el epicentro de la celebración en Gran Canaria con motivo del día grande del Pino, patrona de Gran Canaria y la Diócesis de Canarias. La Villa Mariana acoge el desfile militar y la misa en la Basílica del Pino como actos más destacados de la jornada, festiva en toda la isla.
Sigue aquí la última hora de las celebraciones y toda la información sobre los actos previstos en honor a la patrona de Gran Canaria.
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"Caminante, no hay camino, se hace camino al andar". No es por quitarle la razón a estas sabias palabras del escritor Antonio Machado, pero en la Isla, como cada inicio de septiembre, el rumbo está clarito. Este lunes todos los caminos llevan a Teror y, aunque algunos preferirían ir acompañados del carro de Manolo Escobar, la realidad es que por aquellas cuestas solo retumban las melodías de El Baifo.
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