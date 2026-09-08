José Mazuelos llama a apoyar al pueblo de Ceuta y abandonar «las dos Españas»

El obispo de Canarias, José Mazuelos, situó este martes el drama migratorio y la situación de Ceuta en el centro de su homilía durante el día grande de las fiestas de la virgen del Pino, patrona de Gran Canaria. Ante las autoridades civiles, militares y cientos de fieles reunidos en la basílica de Teror, Mazuelos reclamó apoyo para el pueblo ceutí y advirtió contra la utilización política de la migración, en un discurso que buscó alejarse de la confrontación partidista sin esquivar una realidad que sigue dejando muertos a las puertas de Europa.

«Es lamentable el uso de la migración, polarizando la sociedad, más preocupados en resucitar las dos Españas o en construir relatos políticos en lugar de llegar a un consenso en busca del bien común», señaló.

Mazuelos quiso poner «a los pies de la virgen del Pino el sufrimiento del pueblo de Ceuta», en referencia a los graves acontecimientos migratorios registrados en la ciudad autónoma a finales de julio. Pero su denuncia ha mirado también hacia el Atlántico. «Nadie habla de las más de cien personas muertas en el mar», lamentó, reclamando que se escuche «el grito silencioso de los muertos en el Atlántico».

Directo | Solemne eucaristía por el Día del Pino en Teror 2026 / Diocesana de Canarias

Dolor en Canarias y tensión en Ceuta

Las palabras del obispo llegan, además, después de una semana especialmente dolorosa para Canarias. Más de 80 personas murieron intentando alcanzar las islas, una cifra que vuelve a poner rostro —aunque demasiadas veces termine convertida únicamente en una estadística— a una ruta migratoria marcada por naufragios, desapariciones y familias que esperan noticias al otro lado del mar.

Su llamamiento también se produce en un momento de especial tensión en Ceuta, después de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos registrada los días 30 y 31 de julio. El episodio dejó más de cien fallecidos y ha reabierto el debate sobre la gestión de la frontera, la respuesta de las autoridades y los derechos de las personas migrantes. Un conflicto que trasciende la política española y se inscribe en una realidad más amplia, marcada por las desigualdades, los desplazamientos forzados y una política europea que sigue tratando la movilidad humana, en buena medida, como un problema de frontera.

Mazuelos pidió que las respuestas se construyan «entre todos» ante una realidad que ha definido como «compleja». «No es aceptable ignorar y abandonar el sufrimiento de un pueblo de España que tiene recortados sus derechos fundamentales», afirmó.

Recuerdo de la visita del papa León XIV a Canarias

La migración ocupó buena parte de una homilía marcada también por el recuerdo de la reciente visita del papa León XIV a Canarias. Mazuelos evocó especialmente el encuentro del pontífice con personas migrantes en el muelle de Arguineguín y subrayó que las islas conocen «bien el drama del mar».

«Hay madres que todavía esperan. Hay familias que lloran. Hay jóvenes que emprendieron un viaje buscando vida y encontraron la muerte», destacó. Después, trasladó la pregunta a quienes le escuchaban: «¿Lo vemos como un extraño? ¿Como una amenaza? ¿Como un problema? ¿O somos capaces de verlo como un hermano?».

En ese punto, el discurso religioso se ha encontrado con una realidad que en Canarias forma parte ya de la vida cotidiana: personas que llegan exhaustas a las costas, menores que permanecen meses o años bajo tutela, familias que buscan a desaparecidos y cadáveres que el mar devuelve cuando ya casi nadie los espera. Frente a esa normalización del drama, Mazuelos defendió una Iglesia «capaz de escuchar», «de acompañar» y «de defender la dignidad humana», y pidió que quienes llegan a las costas canarias no encuentren «solamente puertas cerradas».

«Una madre no pregunta primero de dónde viene su hijo. Una madre pregunta: ¿qué te ha pasado? ¿Dónde te duele? ¿Cómo puedo ayudarte?», señaló.

El obispo utilizó también el lema de la visita de León XIV a Canarias, «Alzad la mirada», como hilo conductor de su mensaje. La expresión adquiere un significado particular en unas islas acostumbradas a mirar al horizonte y a convivir, al mismo tiempo, con las imágenes de cayucos, rescates y funerales que llegan desde ese mismo horizonte.

Mazuelos recordó también que más de 60.000 personas participaron en la eucaristía celebrada durante la visita papal y destacó la presencia de la virgen del Pino en aquel encuentro. «La virgen del Pino salió al encuentro del papa, y el papa salió al encuentro de Canarias», resumió.

Pero para el obispo no basta con conservar el recuerdo de aquella jornada. «Que no dejemos que la visita del papa sea solamente historia. Que sea semilla. Que sea compromiso. Que sea conversión. Que sea esperanza», reclamó.

Fe más allá de celebraciones y tradiciones

La misma idea trasladó a la devoción a la patrona de la diócesis. Mazuelos reclamó que la fe no quede reducida a las celebraciones y las tradiciones. «La virgen del Pino no nos llama a vivir una fe encerrada en nuestras tradiciones. Nos llama a convertir nuestras tradiciones en vida», ha afirmado. «A convertir nuestras procesiones en compromiso. A convertir nuestras oraciones en caridad. A convertir nuestras lágrimas en solidaridad».

El mensaje terminó con un llamamiento a abrir «caminos de diálogo», a que los responsables públicos «busquen el bien de los pueblos» y a que Canarias conserve su vocación de tierra de acogida. «Que ningún ser humano tenga que abandonar su tierra obligado por la violencia. Y que Canarias siga siendo tierra de acogida, de solidaridad y de fraternidad», remató.

La homilía terminó, finalmente, con una petición por la paz y por quienes sufren las guerras, además de por las familias, los jóvenes, los mayores que viven en soledad, los enfermos y quienes atraviesan dificultades. Ante la imagen de la patrona de la diócesis, Mazuelos cerró su intervención con una invocación: «Santa María, virgen del Pino, reina de la Paz, ruega por nosotros». Y, entre quienes necesitan esa oración, también están los que siguen cruzando el Atlántico en busca de una vida que no encuentran en su tierra. Los que llegan, los que esperan y, también, los que no llegaron.