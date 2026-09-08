El control multitudinario por parte de agentes de la Guardia Civil en uno de los accesos a Teror en la noche del lunes 7 de septiembre tras la Ofrenda Romería, ha generado quejas por parte de las personas que permanecían "retenidas en un puente y al borde de un barranco" sin poder avanzar mientras los agentes realizaban las inspecciones.

La Guardia Civil realizó controles de bebidas, drogas y botellas de cristal, entre otros objetos, a los peregrinos que durante las horas de la noche acudieron a la Villa Mariana, según relató uno de los testigos, al margen de otras actuaciones que la Benemérita realizó a lo largo del día y la madrugada durante el camino y en Teror.

Amplio dispositivo por las Fiestas del Pino en Teror

La Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad con motivo de las Fiestas del Pino 2026, que concentrará a miles de personas en Teror y en los municipios atravesados por el tradicional camino de peregrinación.

La Comandancia de Las Palmas, con el apoyo de distintas unidades de la Zona de Canarias, anunció ayer lunes, que mantendrá una presencia permanente tanto en la Villa Mariana como en sus alrededores. El despliegue también se extendió a las localidades por las que transcurrieron los senderos utilizados por los peregrinos durante la víspera de la jornada principal de las fiestas.

El operativo ha sido diseñado para atender las necesidades de seguridad asociadas a los principales actos programados para los días 7 y 8 de septiembre. Según las previsiones manejadas por la Guardia Civil, la celebración podría reunir a unas 250.000 personas.

Quejas por el control multitudinario de la Guardia Civil al borde de un barranco en el acceso a Teror / La Provincia

Agentes de la Guardia Civil que intervienen en el dispositivo

La organización del dispositivo se centralizará desde el Centro de Mando y Coordinación, instalado en la sala de juntas del Ayuntamiento de Teror. Desde estas dependencias, la Guardia Civil mantendrá una presencia permanente para supervisar el desarrollo del operativo y atender las necesidades que puedan surgir.

La coordinación incluirá también a otras instituciones y servicios que participan en la respuesta ante posibles incidencias. En concreto, el dispositivo contempla comunicación con los servicios de emergencias, la Policía Local y el Cuerpo General de la Policía Canaria.

Quejas por el control multitudinario de la Guardia Civil al borde de un barranco en el acceso a Teror. / La Provincia

La Guardia Civil trabaja con sus especialidades en los cometidos específicos asignados como:

Seguridad ciudadana : Las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Santa María de Guía, la USECIC de la Comandancia de Las Palmas y el GRS nº 8 de Tenerife, velarán por el orden público en los puntos de concentración de personas. Se procederá a la incautación de cualquier objeto que pueda suponer un riesgo para la integridad física de los asistentes, tales como envases de vidrio, armas blancas, artificios pirotécnicos o detonadores.

: Las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Santa María de Guía, la USECIC de la Comandancia de Las Palmas y el GRS nº 8 de Tenerife, velarán por el orden público en los puntos de concentración de personas. Se procederá a la incautación de cualquier objeto que pueda suponer un riesgo para la integridad física de los asistentes, tales como envases de vidrio, armas blancas, artificios pirotécnicos o detonadores. Subsector de Tráfico : Garantizará la fluidez de la circulación de vehículos, personas y animales tanto en el recorrido peregrino como en las carreteras de acceso a Teror.

: Garantizará la fluidez de la circulación de vehículos, personas y animales tanto en el recorrido peregrino como en las carreteras de acceso a Teror. Vigilancia Aérea. Unidad de Helicópteros (UHEL) con la supervisión desde el aire de las zonas de mayor afluencia para detectar y anticipar posibles problemas de seguridad.

Unidad de Helicópteros (UHEL) con la supervisión desde el aire de las zonas de mayor afluencia para detectar y anticipar posibles problemas de seguridad. SEPRONA e Intervención de Armas : Implementarán patrullas enfocadas a la prevención de incendios forestales y a la supervisión del uso de material pirotécnico, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.

: Implementarán patrullas enfocadas a la prevención de incendios forestales y a la supervisión del uso de material pirotécnico, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente. Equipo PEGASO : Realizará el control y supervisión de empresas vinculadas a la operación de drones, así como la detección de posibles vuelos no autorizados que puedan afectar a la seguridad del evento.

: Realizará el control y supervisión de empresas vinculadas a la operación de drones, así como la detección de posibles vuelos no autorizados que puedan afectar a la seguridad del evento. Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF): Establecerá patrullas orientadas a evitar la instalación de puestos ambulantes o chiringuitos no autorizados.

La Guardia Civil solicita la colaboración de la ciudadanía para que respeten las indicaciones del personal de seguridad y contribuyan a que las Fiestas del Pino se desarrollen en un ambiente seguro y festivo.