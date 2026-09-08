Estos son los supermercados que abren en Gran Canaria el 8 de septiembre por el Día del Pino

El martes 8 de septiembre de 2026 es festivo en Gran Canaria con motivo de la celebración de Nuestra Señora del Pino. Una jornada en la que muchos comercios permanecerán cerrados, pero en la que también habrá opciones para quienes necesiten hacer una compra de última hora. El propio calendario oficial confirma el carácter festivo de este día en toda la isla.

Eso sí, hay que tener en cuenta un detalle importante: el 8 de septiembre no está incluido entre los diez domingos y festivos de apertura comercial general autorizados en Gran Canaria durante 2026. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), esas fechas son el 4 de enero, 2 de abril, 30 de mayo, 15 de agosto, 2 y 29 de noviembre y los días 6, 13, 20 y 27 de diciembre.

Esto no quiere decir que sea imposible encontrar supermercados abiertos. La normativa contempla establecimientos con libertad de horarios o sujetos a excepciones, por lo que algunos negocios pueden mantener su actividad durante domingos y festivos. Por este motivo, la apertura depende de cada establecimiento y no puede darse por hecha para toda una cadena.

Los SPAR que publican horario para domingos y festivos

Una de las opciones más claras para hacer la compra durante el Día del Pino está en SPAR Gran Canaria. El buscador oficial de la cadena recoge varios establecimientos de Las Palmas de Gran Canaria que cuentan expresamente con horario para domingos y festivos.

Entre ellos se encuentra SPAR Las Canteras, en la calle Bernardo de la Torre, que publica un horario de 09.00 a 22.00 horas para domingos y festivos.

Personal de SPAR Gran Canaria con una clienta / LP/DLP

También aparecen SPAR Siete Palmas y SPAR La Minilla, ambos con horario de 08.00 a 22.00 horas, mientras que SPAR Pi y Margall abre en festivos de 09.00 a 22.00 horas.

A ellos se suman SPAR Las Torres y SPAR Ciudad Jardín, cuyos horarios publicados para domingos y festivos son igualmente de 08.00 a 22.00 horas.

Hay otras tiendas con jornadas más reducidas. SPAR Las Mesas publica un horario de 08.00 a 15.30 horas; SPAR Manuel González, de 09.00 a 15.00 horas; y SPAR Lomo Blanco, también de 09.00 a 15.00 horas. Por su parte, SPAR Almatriche mantiene en domingos y festivos un horario de 09.00 a 21.00 horas.

Mapa de la ubicación de Spar La Minilla.

Estos son los horarios que figuran actualmente en el buscador oficial de establecimientos de SPAR Gran Canaria, por lo que conviene volver a consultarlos antes de desplazarse por si la cadena introduce algún cambio puntual.

También hay opciones de HiperDino abiertas en festivos

HiperDino también cuenta con establecimientos que publican apertura en días festivos. Es el caso de SuperDino Portugal, situado en la calle Portugal, en la zona de Puerto-Canteras de Las Palmas de Gran Canaria.

Uno de los Hiperdino Express de la cadena / LA PROVINCIA / DLP

Según el buscador oficial de la cadena, este supermercado abre de lunes a sábado de 08.30 a 22.00 horas y mantiene los domingos y festivos un horario de 09.00 a 22.00 horas.

No ocurre lo mismo en todos los establecimientos de HiperDino. Por ejemplo, otras tiendas de la capital muestran únicamente horarios de lunes a sábado, mientras que algunas ubicadas en zonas concretas sí abren todos los días. Por eso, no se puede aplicar un mismo horario a toda la cadena.

Ubicación de Hiperdino

Mercadona, Lidl y Carrefour: mejor comprobar cada tienda

En el caso de cadenas como Mercadona, Lidl o Carrefour, la apertura tampoco debe darse por sentada para toda Gran Canaria. El hecho de que el 8 de septiembre sea martes no significa que se aplique el horario habitual de un día laborable, ya que se trata de un festivo insular.

Fachada Mercadona de Salinetas / La Provincia

Además, al no encontrarse el Día del Pino entre las fechas de apertura comercial general fijadas para Gran Canaria en 2026, la posibilidad de abrir dependerá de las condiciones de cada establecimiento y de las excepciones que puedan corresponderle.

Por ello, para evitar desplazamientos innecesarios, lo más recomendable es consultar el buscador oficial de la cadena y comprobar la tienda concreta antes de salir de casa.

El Día del Pino dejará así buena parte de la actividad comercial habitual de la isla parada, aunque quienes necesiten llenar la nevera o realizar una compra de última hora sí tendrán algunas alternativas abiertas durante el 8 de septiembre.