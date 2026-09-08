Teror se prepara para vivir el Día del Pino con la misa solemne, la procesión y el gran concierto de Seguridad Social

Teror volverá a convertirse este 8 de septiembre en el centro de la devoción y la tradición de Gran Canaria con la celebración del Día de Nuestra Señora del Pino, una jornada que reunirá los principales actos de las fiestas patronales en honor a la patrona de la isla.

La Villa Mariana afronta uno de sus días más importantes del año con un programa que combina los actos religiosos más tradicionales, la participación popular y las actuaciones musicales que pondrán el cierre a una jornada marcada por la llegada de visitantes desde distintos puntos del Archipiélago.

Los actos del día grande comenzarán desde primera hora en la Basílica de Nuestra Señora del Pino, donde se celebrarán varias eucaristías a lo largo de la mañana y la tarde para atender la llegada de fieles. Uno de los momentos centrales llegará a las 12.00 horas con la celebración de la solemne eucaristía pontifical, uno de los actos religiosos más destacados de la festividad.

La jornada contará también con la recepción oficial de autoridades antes de la misa principal, en un día en el que la Basílica y sus alrededores concentran buena parte de la actividad.

La Virgen del Pino recorrerá las calles de Teror

Tras la función religiosa tendrá lugar uno de los momentos más esperados por vecinos y visitantes: la procesión de Nuestra Señora del Pino por las calles de la Villa. La salida de la imagen supone cada año uno de los actos con mayor carga simbólica de las fiestas, con la participación de autoridades, colectivos y cientos de personas que acompañan a la patrona de Gran Canaria en su recorrido.

La festividad del 8 de septiembre convierte a Teror en punto de encuentro para miles de peregrinos y visitantes que acuden a la Villa Mariana para participar en una celebración con siglos de historia.

La programación festiva del día grande también tendrá un importante protagonismo musical. El plato fuerte llegará por la noche con el concierto de Seguridad Social, una de las actuaciones principales incluidas en el programa de las Fiestas del Pino 2026. La música continuará en la Plaza de Sintes, que durante estas fiestas se convierte en uno de los principales escenarios de la programación cultural y de ocio del municipio.

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El 8 de septiembre supone el punto culminante de unas fiestas que durante varias semanas llenan Teror de actividades culturales, deportivas, musicales y religiosas. La celebración de la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria, mantiene cada año su capacidad para reunir tradición y participación popular, con una jornada en la que la Villa Mariana vuelve a situarse en el centro de la isla.