Teror reúne a una Isla sin fronteras con 25 toneladas de solidaridad

La primera romería del Pino para muchos; quizá una de las últimas para otros. Pero para todos, un momento de encuentro, de emoción y de orgullo por unas raíces que siguen latiendo generación tras generación. Teror volvió a convertirse ayer en el corazón de Gran Canaria. Sus calles se llenaron, como cada 7 de septiembre desde hace 74 años, del color, la música y la solidaridad de una isla unida en torno a su tradición más querida. Las ofrendas llegadas desde los 21 municipios grancanarios, junto a la del Cabildo de Gran Canaria, sumaron un total de 25 toneladas de alimentos que ahora emprenderán otro camino: llegar a quienes más lo necesitan.

Y es que , aunque el año pasado fue sin lugar a dudas uno de los más multitudinarios debido a que la celebración cayó un domingo, este año tampoco quedó atrás, pues se estiman que alrededor de 30.000 personas participaron en la ofrenda en el municipio.

De esos 30.000 asistentes, para muchos esta fue su primera romería del Pino, una tradición que comienza a vivirse desde los primeros meses de vida y que pasa de generación en generación.

Ese es el caso de Jacob, un pequeño de apenas cinco meses que vivió ayer una jornada muy especial, ya que además celebraba su quinto mes coincidiendo con la romería. Su madre, Noelia Suárez, disfrutó así de una doble celebración: la emoción de compartir por primera vez esta tradición con su hijo y la alegría de verlo cumplir sus primeros meses de vida en un día tan señalado.

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Son de Teror, «de toda la vida», pero desde hace algunos años acompañan a la carreta del municipio de La Aldea de San Nicolás, de donde proceden algunos de sus amigos más cercanos. Y es que, aunque Jacob todavía no había nacido hace un año, sin saberlo ya había vivido su primera romería del Pino, aunque desde el vientre de su madre. «Hace justo un año estaba embarazada de él y estaba en la romería, como es costumbre. Este año ya viene en mis brazos», recordó emocionada su madre, Noelia Suárez.

Jacob no sabía ni dónde mirar. Con apenas cinco meses observaba con atención todo lo que ocurría a su alrededor, con la curiosidad de quien descubre por primera vez un mundo nuevo. A su corta edad, ya formaba parte de una tradición familiar que pasa de generación en generación.

«Tengo seis hijos y hoy están todos aquí», afirmó su madre, vecina de Teror, quien aseguró que con todos ellos ha seguido siempre la misma costumbre, sin hacer diferencias: «Los traigo desde que nacen, porque esa es la tradición», subrayó.

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Delante de ella caminaban sus otros cinco hijos, todos ataviados con la vestimenta típica y con la sonrisa y la ilusión de quien lleva un año esperando volver a celebrar en familia una fiesta cargada de historia y sentimiento. «La tradición de venir cada año nos la inculcó mi padre, que era quien nos traía desde que éramos pequeños, y ahora soy yo quien hace lo mismo con mis niños», destacó.

Y es que las primeras romerías siempre quedan grabadas en la memoria. Esas primeras fotografías vestidos con la ropa tradicional canaria, llegando a las puertas del templo de Teror cada 7 de septiembre, son con el paso de los años las que terminan ocupando un lugar especial en los salones de las casas y las que se contemplan con una mezcla de orgullo y nostalgia.

Y otra de esas imágenes que quedarán para el recuerdo será la de la pequeña Muriel Ramírez, que llegó a los pies de la patrona de Gran Canaria subida en un mulo desde Arbejales, en Teror, con tan solo tres años.

Pero esta no era su primera vez viviendo esta tradición. Ni siquiera la segunda. Al igual que el pequeño Jacob, Muriel ya había participado en su primera ofrenda cuando apenas tenía unos meses de vida. Con una enorme sonrisa al llegar a la plaza del Pino y sin querer casi separarse del animal que la había llevado hasta los pies de la patrona, su madre no pudo contener la emoción. Con los ojos llenos de lágrimas, recordó las romerías vividas en familia y a la persona que fue el impulso para mantener viva esta tradición. «Esto es para mí un sentimiento. Es una tradición que nos inculcó mi tío y que seguimos manteniendo año tras año», afirmó emocionada.

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La ingenuidad y la inocencia de los más pequeños de la casa se apoderaron ayer del municipio grancanario, donde cada vez son más los niños y niñas que comienzan a descubrir, vivir y mantener unas tradiciones que forman parte de la identidad de la isla. Son ellos quienes, con su ilusión, no solo dan continuidad a estas costumbres, sino que también tienen la capacidad de crear nuevos vínculos y nuevas formas de vivirlas cuando más falta hacen.

Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en Artenara con los pequeños migrantes que llegaron al municipio hace poco más de dos años. Que con el paso del tiempo se han convertido en parte esencial de la vida del pueblo, y han aportado juventud, alegría y una nueva energía a una localidad que los ha acogido como parte de su propia familia.

Este año volvieron a ser ellos los grandes protagonistas de la ofrenda de su municipio. Con una sonrisa de principio a fin y vestidos de punta en blanco con la vestimenta tradicional canaria, los pequeños procedentes del África subsahariana acapararon todas las miradas durante una jornada en la que demostraron, una vez más, que las tradiciones no entienden de fronteras.

El obispo dio a cada alcalde de Gran Canaria y al presidente del Cabildo un obsequio firmado por el papa León XIV: una imagen de la virgen del Pino con una dedicatoria

Uno de ellos fue Adoulaye Sissoko, quien, junto a Vaitiare Martínez, fue el encargado de recitar las décimas de Artenara. Mientras él daba voz a los versos, sus compañeros lo observaban con orgullo desde la distancia. La plaza se llenó entonces de aplausos, tanto para él como para el resto de los pequeños migrantes, en un momento cargado de emoción que convirtió la ofrenda en un verdadero homenaje a la integración y la convivencia.

No obstante, estas décimas llegaron antes de lo previsto. Y es que, aunque en un primer momento el orden de salida de las carretas hacia la iglesia estaba establecido, el resultado final poco tuvo que ver con lo programado. En esta ocasión el municipio de Telde, al que le correspondía desfilar de los primeros, concretamente en el séptimo puesto, tuvo que retrasar su salida hasta el número 15 debido a un problema con el enganche de las yuntas a la carreta. Finalmente, quedó situado detrás de la representación de Agüimes.

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Pero este no fue el único cambio que se produjo durante la jornada. La propia carreta de Artenara también llegó antes de lo previsto, ocupando el sexto puesto, el lugar que inicialmente correspondía al municipio de Tejeda, que finalmente tuvo que desplazarse hasta el número 18 en el orden de salida. Eso sí, la espera mereció la pena. La representación del Ayuntamiento de Tejeda llegó a la plaza protagonizando uno de los momentos más esperados, lanzando por los aires las míticas almendras del municipio, una de las delicias más apreciadas por los grancanarios y un símbolo más de la riqueza gastronómica de la isla.

A pesar de los imprevistos de última hora, algo habitual en una celebración de esta envergadura, la cita no dejó de sorprender a cada paso. Y es que esta fue, sin duda, una romería de grandes contrastes. Desde los más pequeños de la casa, que apenas comienzan a descubrir una tradición que les acompañará toda la vida, hasta las personas con más solera de la celebración, aquellas que han visto pasar décadas de romerías y que cada año vuelven con la misma ilusión. Algunas incluso con la esperanza y la emoción de poder regresar un año más para encontrarse con la virgen del Pino a los pies de los suyos.

Con 94 años y con el deseo de que esta no sea su última Romería del Pino, Leonor Medina volvió a llegar hasta los pies de la patrona de Gran Canaria como lleva haciendo desde hace más de cuatro décadas. Desde San Bartolomé de Tirajana mantiene viva una tradición que, para ella, es también un viaje a los recuerdos de su infancia y a las costumbres que marcaron a su familia. «Mis compañeras llevan una cesta en la cabeza porque así se hacían antes los favores en las casas. Llevábamos agua a los vecinos o incluso comida, lo que hiciera falta», recordó Leonor, evocando una forma de vida en la que la ayuda entre vecinos y la solidaridad formaban parte del día a día.

94 años de historia

Este año no llevaba la cesta sobre su cabeza, porque, como reconoce con naturalidad, «ya no se aguanta lo mismo» con 94 años. Pero eso no impidió que volviera a estar presente en una cita a la que espera durante los 365 días del año y a la que, asegura, no puede faltar «de ninguna de las formas».

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Además, en esta primera edición de la romería del Pino como Fiesta de Interés Turístico Nacional, los alcaldes de los 21 municipios de la isla, junto al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, recibieron un obsequio por parte del obispo José Mazuelos y del párroco de la Villa de Teror, Jorge de la Coba. Cada representante municipal recibió una imagen de la virgen con una dedicatoria escrita por el papa León XIV durante su visita a Canarias el pasado mes de junio, en la que destacó que los canarios han sido siempre un pueblo de acogida.

Y así volvió a demostrarse este 7 de septiembre. Una jornada en la que la isla dejó a un lado las diferencias y los colores para encontrarse en torno a una misma esencia: acoger, recordar y llenar la villa de Teror de humanidad y generosidad a los pies de la patrona de Gran Canaria.