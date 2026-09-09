La Aldea celebra la Bajada de la Rama y la Feria de Ganado en las Fiestas de San Nicolás de Tolentino

La jornada estuvo marcada por la tradicional bajada de la rama, uno de los actos más multitudinarios de las Fiestas de San Nicolás de Tolentino. Residentes y visitantes recorrieron el trayecto habitual desde el Almacén de los Picos hasta la Plaza de la Rama, en Barranquillo Hondo, en un ambiente festivo en el que la música volvió a ejercer de hilo conductor.

Desde las 17 horas, la comitiva avanzó acompañada por los sones de la Charanga La Aldea y la Banda de Agaete. El colorido, el movimiento de las ramas y la presencia de participantes de todas las edades convirtieron de nuevo el recorrido en una celebración colectiva.

El acto transcurrió con normalidad gracias al dispositivo especial de seguridad y emergencias desplegado por el Ayuntamiento. Para el alcalde, Pedro Suárez, la Bajada de la Rama representa «una manifestación viva más de nuestra identidad, donde la comunidad se une para celebrar nuestras raíces con entusiasmo y civismo».

Pero las raíces aldeanas no se entienden solo desde la fiesta. También están en el campo, en la ganadería y en las familias que durante generaciones han mantenido vivo un oficio que forma parte de la memoria del municipio.

Ese pasado volvió a hacerse presente con una la feria de ganado, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria bajo el lema ‘Tradición que se celebra’.

La cita reunió 194 cabezas de ganado: 52 ejemplares de bovino, 123 de caprino y ovino y 19 de equino y asnal. Cabras, ovejas, vacas, caballos y burros ocuparon un recinto convertido durante unas horas en escaparate de una actividad que sigue teniendo un fuerte componente económico, pero también cultural y sentimental.

La feria sirvió además para reconocer el esfuerzo de los ganaderos y criadores que mantienen esta actividad. El Ayuntamiento concedió premios por asistencia para ayudar a compensar los gastos derivados del traslado y cuidado de los animales, además de los galardones a los mejores ejemplares y lotes.

Feria de Ganado de La Aldea / La Provincia

Entre los reconocidos estuvieron Nast Rosario del Toro, por su lote de cabras y machorras; Jesús Arencibia González, por su lote de ovejas; y Mario Quintana Sánchez, por su lote de corderas.

También hubo premios en las categorías de ganado caprino, ovino, bovino, equino y asnal, con reconocimientos para María Guadalupe González, Víctor Díaz Rivero, Gregorio Bordón Castellano, Juan Francisco Ortega López, Jesús Santana Poliero, Saúl Medina Ponce, Santiago Rivero Sosa, Gustavo Alberto Vega Quintana, Claudia Medina García y Aníbal Vega Santana, entre otros.

Más que premios

Sin embargo, el valor de la feria iba más allá de la competición. Entre los animales, los corrillos y las conversaciones entre ganaderos, la jornada recuperó también una forma de vida que durante décadas marcó el ritmo cotidiano del municipio.

Pedro Suárez resumió ese significado al señalar que la feria «es mucho más que una jornada de exposición y reconocimiento de animales». A su juicio, supone también «una oportunidad para recordar de dónde venimos y para poner en valor a las personas que durante generaciones han mantenido viva la actividad ganadera en nuestro municipio».

Ese recuerdo tuvo este año un nombre propio: Justa Sánchez, pastora de Cuermeja. Su figura fue recuperada como símbolo de quienes dedicaron su vida al pastoreo y al cuidado de los animales, en estrecha relación con las montañas y el territorio aldeano.

Su historia conecta con la de tantas familias que encontraron en la ganadería no solo una forma de ganarse la vida, sino una manera de entender el paisaje y de relacionarse con él.

«El sector primario forma parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio», defendió el alcalde.

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Al final, la Bajada de la Rama y la Feria de Ganado contaron una misma historia desde escenarios diferentes. Una desde las calles, con música y ramas al aire. La otra desde el campo, entre animales y recuerdos. Ambas volvieron a demostrar que en La Aldea las tradiciones no se conservan únicamente en la memoria: se siguen celebrando.