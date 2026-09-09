La Aldea reúne 194 cabezas de ganado en una feria que reivindica el peso del sector primario

La Feria de Ganado de La Aldea de San Nicolás volvió a convertir este miércoles al sector primario en protagonista de las fiestas patronales del municipio. La cita reunió 194 cabezas de ganado entre ejemplares bovinos, caprinos, ovinos, equinos y asnales, en una jornada que quiso reivindicar el peso histórico, económico y cultural de la ganadería en el oeste de Gran Canaria.

Bajo el lema "Tradición que se celebra", la edición de 2026 congregó 52 cabezas de ganado bovino, 123 de caprino y ovino y otras 19 de equino y asnal. La feria se celebró dentro del programa de las Fiestas de San Nicolás de Tolentino y contó con la participación de ganaderos del municipio y de otros puntos de la isla.

Como en anteriores ediciones, el Ayuntamiento mantuvo los premios por asistencia con el objetivo de ayudar a sufragar los gastos derivados del traslado y cuidado de los animales durante la jornada.

Los mejores ejemplares de la feria

La jornada incluyó diferentes concursos y reconocimientos. En la categoría de mejores lotes, Nast Rosario del Toro obtuvo los premios correspondientes a cabras y machorras; Jesús Arencibia González, el de ovejas; y Mario Quintana Sánchez, el de corderas.

En ganado caprino, el primer premio de cabras recayó en Nast Rosario del Toro y el segundo en Manuel Hernández Arias. En machos cabríos, Mario Quintana Sánchez consiguió el primer puesto y Nast Rosario del Toro, el segundo.

Dentro del ganado ovino, Jesús Arencibia González logró los dos primeros reconocimientos, mientras que Santiago Suárez González consiguió los premios de la categoría de carneros.

Vacas, toros y novillos

El ganado bovino contó con diferentes categorías según la edad y tipología de los animales.

María Guadalupe González obtuvo el primer premio en vacas y Víctor Díaz Rivero, el segundo. En toros, el primer reconocimiento fue para Gregorio Bordón Castellano y el segundo para Juan Francisco Ortega López.

Jesús Santana Poliero y Saúl Medina Ponce fueron premiados en novillas, mientras que Juan Francisco Acosta Arias y Víctor Díaz Rivero ocuparon los dos primeros puestos en novillos.

Los premios únicos de becerro y becerra fueron para Gregorio Bordón Castellano y María Dolores Hernández Martel, respectivamente.

Reconocimientos al ganado equino y asnal

En la categoría de yeguas, el primer premio correspondió a Santiago Rivero Sosa y el segundo a Gustavo Alberto Vega Quintana. Rivero Sosa consiguió también el primer reconocimiento en caballos.

En ganado asnal, los primeros premios de burras y burros fueron para Claudia Medina García y Aníbal Vega Santana. Ambos se repartieron igualmente los segundos premios y los reconocimientos únicos de burrillo y burrilla.

Una mirada a las raíces ganaderas de La Aldea

El alcalde y concejal de Sector Primario, Pedro Suárez, destacó que la feria pretende ir más allá de la exposición de animales y servir también como reconocimiento a quienes han mantenido viva la actividad ganadera durante generaciones.

"Esta Feria de Ganado es mucho más que una jornada de exposición y reconocimiento de animales. Es una oportunidad para recordar de dónde venimos y poner en valor a las personas que durante generaciones han mantenido viva la actividad ganadera en nuestro municipio", señaló.

El regidor subrayó también el peso del sector primario dentro de la identidad y el patrimonio local y defendió la necesidad de acercar esta realidad a las generaciones más jóvenes.

La edición de este año ha querido recuperar además la memoria de antiguos pastores y ganaderos del municipio. Entre ellos figura Justa Sánchez, pastora de Cuermeja, cuya historia aparece en el material divulgativo de la feria como testimonio de una forma de vida estrechamente vinculada a las montañas y al territorio de La Aldea.