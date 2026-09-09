Arucas acerca su litoral a la ciudadanía con actividades educativas

Arucas celebrará del 9 al 27 de septiembre una nueva edición de Arucas y el Mar 2026, una programación que volverá a situar los espacios costeros del municipio como escenario de actividades relacionadas con la educación ambiental, el deporte, la cultura y la participación ciudadana.

La iniciativa, que tendrá lugar en enclaves como El Puertillo, Los Charcones y San Andrés, tiene como objetivo acercar a la ciudadanía la riqueza natural del litoral del municipio y fomentar el conocimiento, el respeto y la conservación del medio marino. Durante casi tres semanas, vecinos y visitantes podrán participar en diferentes propuestas abiertas a todos los públicos.

Un programa centrado en la conservación del litoral

Bajo el lema “Experiencias y actividades medioambientales en la costa de Arucas”, la nueva edición de Arucas y el Mar plantea una programación basada en la sensibilización ambiental y en la relación de la ciudadanía con los espacios naturales de la costa del municipio.

Las actividades previstas combinan diferentes ámbitos, con propuestas educativas, deportivas y culturales orientadas a promover el conocimiento del entorno marino, la protección de la biodiversidad y el disfrute responsable del litoral.

Desde la organización se destaca que el programa pretende reforzar la importancia de la educación ambiental como herramienta para conocer el valor de los ecosistemas costeros y favorecer una mayor implicación ciudadana en su cuidado.

Cartel de 'Arucas y el Mar 2026'. / LP/DLP

La costa de Arucas como espacio de participación

Los espacios costeros de El Puertillo, Los Charcones y San Andrés volverán a convertirse en puntos de encuentro para desarrollar las distintas actividades incluidas en esta edición. La programación busca acercar el litoral a la población desde diferentes perspectivas, combinando divulgación, ocio y participación.

Como en anteriores ediciones, la propuesta contará con la colaboración de diferentes entidades, asociaciones, organizaciones, empresas e instituciones vinculadas a Arucas y el Mar, cuya participación permite desarrollar un programa variado y abierto a la ciudadanía.

La colaboración de estos colectivos forma parte de una iniciativa que apuesta por implicar a distintos agentes relacionados con el medio ambiente y con la conservación del entorno costero, generando espacios de participación alrededor del litoral aruquense.

Feria Arucas y el Mar en Los Charcones

Uno de los principales encuentros de esta edición será la Feria Arucas y el Mar, que se celebrará el domingo 20 de septiembre en el Paseo Marítimo de Los Charcones. La feria contará con talleres, música y espectáculos, configurándose como uno de los momentos destacados de la programación.

Una cita consolidada en el calendario ambiental del municipio

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arucas señala que Arucas y el Mar se ha consolidado como una de las principales citas ambientales del municipio, promoviendo la educación ambiental, la participación ciudadana y la puesta en valor de la costa como un espacio de riqueza natural y paisajística.

La nueva edición mantiene la línea de trabajo de acercar el litoral a la población a través de actividades que permiten conocer mejor el entorno y fomentar actitudes vinculadas a su conservación.

La programación completa de actividades, así como el calendario de inscripciones y la información necesaria para participar, será comunicada próximamente por la organización.