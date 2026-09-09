El Ayuntamiento de Teror entrega material educativo gratuito a 630 escolares del municipio en el inicio del curso

Unos 630 escolares de Infantil y Primaria de Teror recibieron este miércoles, coincidiendo con el inicio del curso, material educativo gratuito del programa Aguas de Teror Educa. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Teror y Aguas de Teror, llegará a más de 2.000 estudiantes de distintas etapas, desde Infantil hasta la universidad y estudios de posgrado.

El programa también incluye al alumnado residente en Teror que cursa sus estudios fuera del municipio. Los estudiantes recibirán tarjetas-abono físicas o virtuales según su etapa educativa, que les permitirán retirar el material en los establecimientos habilitados. La entrega contempla desde Escuelas Infantiles, Infantil y Primaria hasta Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Conservatorio, Universidad, Máster, Escuela de Idiomas y Educación Especial.

Entrega de tarjetas para Secundaria y Bachillerato

El alumnado de Secundaria del IES Teror recibirá el lunes 14 de septiembre, durante el horario escolar, una tarjeta-abono física para retirar el material educativo en Librería Greda Canarias.

Para Bachillerato, Ciclos Formativos y Aula Enclave, la tarjeta tendrá formato virtual. El alumnado deberá facilitar su DNI y teléfono el jueves 17 de septiembre para recibirla directamente en su móvil. En caso de no disponer de teléfono, podrá utilizar el dispositivo de un familiar.

Material también para estudiantes que cursan fuera de Teror

A partir del 19 de septiembre, quienes no hayan recibido o descargado la tarjeta virtual podrán acudir a las instalaciones de Librería Trébol + APP Informática Teror para resolver cualquier incidencia relacionada con la entrega.

El jueves 10 de septiembre, el Ayuntamiento entregará la tarjeta-abono física al alumnado residente en Teror que curse estudios fuera del municipio. La entrega tendrá lugar de 17:00 a 19:00 horas en la Casa Consistorial y estará dirigida a estudiantes de Escuelas Infantiles de 2 y 3 años, Infantil y Primaria, Secundaria y Conservatorio de Música.

Tarjetas virtuales para universitarios y otros estudios

Desde el 17 de septiembre, el alumnado de Bachillerato, Ciclos Formativos, Universidad y Máster, Escuela de Idiomas y Educación Especial que estudie fuera de Teror recibirá la tarjeta-abono de forma virtual en el teléfono facilitado durante la solicitud.

La tarjeta llegará mediante WhatsApp a través de un enlace de descarga y podrá utilizarse en las instalaciones de Librería Trébol + APP Informática Teror. La iniciativa AGUAS DE TEROR EDUCA extiende así el apoyo para la adquisición de material educativo a estudiantes de diferentes etapas y centros de formación.