Primero Canarias denuncia la falta de educadores en las escuelas infantiles de San Bartolomé de Tirajana

Primero Canarias ha denunciado la falta de educadores en las escuelas infantiles municipales de San Bartolomé de Tirajana, una situación que, según la formación, está afectando al funcionamiento de los centros y a las familias usuarias del servicio.

La organización municipalista señala que varias familias recibieron llamadas de la administración en las que se les comunicaba que no llevaran a sus hijos a la escuela infantil durante una jornada concreta debido a la falta de personal disponible. La formación considera que esta situación refleja problemas de planificación en un servicio que considera esencial para numerosos vecinos del municipio.

Críticas a la falta de previsión en el servicio

El portavoz de Municipalistas Primero Canarias, Samuel Henríquez Quintana, ha reclamado al Ayuntamiento que adopte medidas para garantizar que las escuelas infantiles cuenten con el personal necesario durante todo el curso escolar.

La formación sostiene que la falta de educadores no responde a un problema puntual, sino que se trata de una situación que, según indica, se viene produciendo desde hace tres años. Por ello, reclama una planificación que permita evitar que las familias tengan que asumir las consecuencias de la falta de personal.

Petición de cambios en la contratación de educadores

Primero Canarias también plantea revisar el funcionamiento de las listas de reserva y la situación contractual de los profesionales que trabajan en las escuelas infantiles. Según la formación, parte de los educadores procede de estas listas y son contratados por periodos de seis meses, lo que puede provocar cambios de personal durante el curso escolar.

La organización considera que esta rotación afecta tanto a la organización interna de los centros como a los menores, que establecen vínculos de confianza con sus educadores y pueden verse afectados por los cambios de profesionales durante el periodo lectivo.

Reclamación de estabilidad para las plantillas

La formación municipalista ha solicitado al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que estudie fórmulas para mantener a los educadores en sus puestos durante todo el curso escolar, con el objetivo de aportar mayor estabilidad a las plantillas y garantizar la continuidad de la atención a los niños y niñas.

Según Samuel Henríquez Quintana, las familias necesitan un servicio estable y los menores requieren continuidad en sus referentes educativos, por lo que reclama medidas que permitan anticiparse a estas situaciones y asegurar el funcionamiento de las escuelas infantiles municipales.