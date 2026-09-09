Confirmado por el BOC: este será el próximo festivo en Gran Canaria tras el día de la Virgen del Pino
El calendario laboral fija este festivo nacional en octubre para todos los trabajadores
Ayer, 8 de septiembre, la mayoría de los trabajadores de Gran Canaria disfrutó del festivo insular con motivo del Día de la Virgen del Pino, patrona de la isla. Con la mirada puesta ya en los próximos meses, muchos se preguntan cuándo será el siguiente día festivo en Canarias.
El Estatuto de los Trabajadores establece que el calendario laboral puede incluir hasta 14 días festivos al año, de carácter retribuido y no recuperable. Sin embargo, las necesidades de la empresa o lo dispuesto en el convenio colectivo pueden obligar a algunos empleados a trabajar durante estas jornadas, como ocurre en determinados sectores.
Estos días festivos se dividen en cuatro categorías:
- Nacionales
- Autonómicos
- Insulares
- Locales
Tras el festivo de ayer, la mayoría de los trabajadores de las ciudades y municipios de Gran Canaria tendrá que esperar hasta una fecha concreta para disfrutar del próximo gran día libre. Además, el calendario permitirá formar un puente.
El 12 de octubre será el próximo festivo que disfrutarán los trabajadores
El lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, será el próximo gran festivo del calendario laboral. Al tratarse de una celebración de ámbito nacional, la mayoría de los trabajadores de Canarias podrá disfrutar de esta jornada. Además, este año cae en lunes, lo que permitirá enlazarla con el fin de semana y disfrutar de tres días consecutivos de descanso.
Aun así, algunos municipios de Gran Canaria celebrarán antes sus propios festivos locales durante septiembre, por lo que sus vecinos no tendrán que esperar tanto:
- Artenara: lunes 14 de septiembre.
- Santa María de Guía: lunes 21 de septiembre.
Estos son los municipios que contarán con una jornada festiva durante este mes. En el resto de Gran Canaria habrá que esperar hasta el 12 de octubre, una fecha que este año llega con el aliciente añadido de prolongar el fin de semana.
- Quejas por el control multitudinario de la Guardia Civil al borde de un barranco en el acceso a Teror
- Anabel Pantoja revela el motivo por el que deja Arguineguín tras siete años en Gran Canaria: 'Quiero luchar por mi familia
- Condenado el futbolista del Real Madrid Raúl Asencio por conducir ebrio en Gran Canaria
- Muere el empresario de la construcción Pedro Suárez, fundador de Surhisa, a los 100 años
- El antiguo granero de Gran Canaria convertido en restaurante donde disfrutar de carnes a la brasa y cocina canaria
- Harry Potter llega a Gran Canaria: el espectáculo mágico que convertirá la isla en Hogwarts por un día
- Teror tiene otro camino: la ruta desde Arucas, el entrenamiento de los peregrinos del Norte antes de la romería del Pino
- El restaurante de Gran Canaria que conquista con cocina canaria y carnes a la brasa: sus costillas con piña son un imprescindible