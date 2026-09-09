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Confirmado por el BOC: este será el próximo festivo en Gran Canaria tras el día de la Virgen del Pino

El calendario laboral fija este festivo nacional en octubre para todos los trabajadores

Teror: procesión y petalada a la virgen del Pino

Teror: procesión y petalada a la virgen del Pino

Esther Medina Álvarez

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Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Ayer, 8 de septiembre, la mayoría de los trabajadores de Gran Canaria disfrutó del festivo insular con motivo del Día de la Virgen del Pino, patrona de la isla. Con la mirada puesta ya en los próximos meses, muchos se preguntan cuándo será el siguiente día festivo en Canarias.

El Estatuto de los Trabajadores establece que el calendario laboral puede incluir hasta 14 días festivos al año, de carácter retribuido y no recuperable. Sin embargo, las necesidades de la empresa o lo dispuesto en el convenio colectivo pueden obligar a algunos empleados a trabajar durante estas jornadas, como ocurre en determinados sectores.

Ambiente festivo en la plaza del Pino de Teror.

Ambiente festivo en la plaza del Pino de Teror / Frank Hernández

Estos días festivos se dividen en cuatro categorías:

  • Nacionales
  • Autonómicos
  • Insulares
  • Locales

Tras el festivo de ayer, la mayoría de los trabajadores de las ciudades y municipios de Gran Canaria tendrá que esperar hasta una fecha concreta para disfrutar del próximo gran día libre. Además, el calendario permitirá formar un puente.

Estos son los días festivos en cada isla

Estos son los días festivos en cada isla / Consejería de Turismo y Empleo

El 12 de octubre será el próximo festivo que disfrutarán los trabajadores

El lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, será el próximo gran festivo del calendario laboral. Al tratarse de una celebración de ámbito nacional, la mayoría de los trabajadores de Canarias podrá disfrutar de esta jornada. Además, este año cae en lunes, lo que permitirá enlazarla con el fin de semana y disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

Festivos en Canarias durante 2026

Festivos en Canarias durante 2026 / Consejería de Turismo y Empleo

Aun así, algunos municipios de Gran Canaria celebrarán antes sus propios festivos locales durante septiembre, por lo que sus vecinos no tendrán que esperar tanto:

  • Artenara: lunes 14 de septiembre.
  • Santa María de Guía: lunes 21 de septiembre.

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Estos son los municipios que contarán con una jornada festiva durante este mes. En el resto de Gran Canaria habrá que esperar hasta el 12 de octubre, una fecha que este año llega con el aliciente añadido de prolongar el fin de semana.

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