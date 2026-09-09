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Directo | Teror sigue con los actos de las fiestas del Pino 2026: todos los detalles

El municipio seguirá con su agenda de actos festivos hasta el 26 de septiembre, entre ellos los Tardeos del Pino, el XXXVII Encuentro Teresa de Bolívar, el día de las Marías, la entrega de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Teror y la Subida de la imagen de Nuestra Señora del Pino a su camarín

Teror: procesión y petalada a la virgen del Pino

Teror: procesión y petalada a la virgen del Pino

Esther Medina Álvarez

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Teror continúa con su programación festiva tras la celebración de su día grande con la parada militar, misa y procesión del pasado 8 de septiembre. La agenda de actos se extenderá hasta el 26 de septiembre. Nuevas sesiones de los Tardeos del Pino, la segunda edición de la Romería del Timple, el XXXVII Encuentro Teresa de Bolívar, el día de las Marías, la entrega de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Teror, la Subida de la imagen de Nuestra Señora del Pino a su camarín y el 45.º Rallye Villa de Teror, entre las convocatorias.

Sigue aquí la última hora de las celebraciones y toda la información sobre los actos previstos en honor a la patrona de Gran Canaria.

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