Directo | Teror sigue con los actos de las fiestas del Pino 2026: todos los detalles

Peregrinos en Teror por el Día del Pino

Dos horas tardó en llegar Esther Reina, de 15 años, desde Tamaraceite hasta la plaza de Teror para cumplir con una tradición: acompañar a la Virgen del Pino en su día grande y disfrutar de la parada militar y la procesión.

Tras soportar el calor durante el trayecto a pie, sofocado levemente con un vaso de Clíper y un bocadillo a medio camino, y después de haber entrado en el templo para ver la imagen de la patrona de Gran Canaria, encontraron un hueco junto a las vallas que limitan las zonas de acceso restringido para observar todo el despliegue.

Esther aprovecha estas peregrinaciones para "pedir salud, por mis familiares y por los estudios". Con ella estaban su madre y amigas y compañeras de esta.

Ella es una de las miles de personas que durante este martes han decidido peregrinar hasta la villa mariana. Por la carretera que une Tamaraceite por Teror, el fluir es incesante desde primera hora y destacaba la presencia de decenas de patinadores.