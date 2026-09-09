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Directo | Teror sigue con los actos de las fiestas del Pino 2026: todos los detalles
El municipio seguirá con su agenda de actos festivos hasta el 26 de septiembre, entre ellos los Tardeos del Pino, el XXXVII Encuentro Teresa de Bolívar, el día de las Marías, la entrega de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Teror y la Subida de la imagen de Nuestra Señora del Pino a su camarín
Teror continúa con su programación festiva tras la celebración de su día grande con la parada militar, misa y procesión del pasado 8 de septiembre. La agenda de actos se extenderá hasta el 26 de septiembre. Nuevas sesiones de los Tardeos del Pino, la segunda edición de la Romería del Timple, el XXXVII Encuentro Teresa de Bolívar, el día de las Marías, la entrega de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Teror, la Subida de la imagen de Nuestra Señora del Pino a su camarín y el 45.º Rallye Villa de Teror, entre las convocatorias.
Sigue aquí la última hora de las celebraciones y toda la información sobre los actos previstos en honor a la patrona de Gran Canaria.
Elena Montesdeoca
El obispo José Mazuelos llama a apoyar al pueblo de Ceuta y abandonar «las dos Españas»
El obispo de Canarias, José Mazuelos, situó este martes el drama migratorio y la situación de Ceuta en el centro de su homilía durante el día grande de las fiestas de la virgen del Pino, patrona de Gran Canaria. Ante las autoridades civiles, militares y cientos de fieles reunidos en la basílica de Teror, Mazuelos reclamó apoyo para el pueblo ceutí y advirtió contra la utilización política de la migración, en un discurso que buscó alejarse de la confrontación partidista sin esquivar una realidad que sigue dejando muertos a las puertas de Europa.
«Es lamentable el uso de la migración, polarizando la sociedad, más preocupados en resucitar las dos Españas o en construir relatos políticos en lugar de llegar a un consenso en busca del bien común», señaló. Leer más.
Teror suspende la traca de voladores por el riesgo de incendio foretal
El Ayuntamiento de Teror ha decidido suspender la traca de voladores tras la misa este martes, 8 de septiembre, en el Muro Nuevo debido a la existencia de alerta por riesgo de incendio forestal, debido a las altas temperaturas en Gran Canaria y las islas de la provincia occidental de Canarias. No obstante se mantiene la petalada sobre la Virgen del Pino.
Esther Medina Álvarez
Peregrinos en Teror por el Día del Pino
Dos horas tardó en llegar Esther Reina, de 15 años, desde Tamaraceite hasta la plaza de Teror para cumplir con una tradición: acompañar a la Virgen del Pino en su día grande y disfrutar de la parada militar y la procesión.
Tras soportar el calor durante el trayecto a pie, sofocado levemente con un vaso de Clíper y un bocadillo a medio camino, y después de haber entrado en el templo para ver la imagen de la patrona de Gran Canaria, encontraron un hueco junto a las vallas que limitan las zonas de acceso restringido para observar todo el despliegue.
Esther aprovecha estas peregrinaciones para "pedir salud, por mis familiares y por los estudios". Con ella estaban su madre y amigas y compañeras de esta.
Ella es una de las miles de personas que durante este martes han decidido peregrinar hasta la villa mariana. Por la carretera que une Tamaraceite por Teror, el fluir es incesante desde primera hora y destacaba la presencia de decenas de patinadores.
Diocesana de Canarias
DIRECTO | Misa por el Día del Pino en Teror
El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, preside la solemne eucaristía por el Día del Pino en la Basílica en Teror.
Elena Montesdeoca
Autoridades en la Parada militar por el Día del Pino 2026 en Teror
Con la parada militar a las 11.00 horas de este martes, 8 de septiembre, han comenzado los actos en el día grande de la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria y de la Diócesis de Canarias. En la misma han estado presentes, entre otras autoridades, el presidente canario, Fernando Clavijo, y alcaldes de todos los municipios de Gran Canaria, a excepción de Agüimes no ha llevado representación. Los regidores de Gáldar, Santa Brígida, San Bartolomé de Tirajana y Firgas tampoco han estado presentes, pero sí concejales de esos municipios.
La Provincia
Arranca la parada militar y la recepción de autoridades en la Plaza del Pino en Teror
Mar Molina
Quejas por el control multitudinario de la Guardia Civil al borde de un barranco en el acceso a Teror
El control multitudinario por parte de agentes de la Guardia Civil en uno de los accesos a Teror en la noche del lunes 7 de septiembre tras la Ofrenda Romería, ha generado quejas por parte de las personas que permanecían "retenidas en un puente y al borde de un barranco" sin poder avanzar mientras los agentes realizaban las inspecciones.
La Guardia Civil realizó controles de bebidas, drogas y botellas de cristal, entre otros objetos, a los peregrinos que durante las horas de la noche acudieron a la Villa Mariana, según relató uno de los testigos, al margen de otras actuaciones que la Benemérita realizó a lo largo del día y la madrugada durante el camino y en Teror. Leer más.
La Provincia
Control multitudinario de la Guardia Civil en el acceso a Teror tras la Ofrenda Romería
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