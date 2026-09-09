¿Dónde donar sangre esta semana en Gran Canaria?
La campaña, que permanecerá abierta hasta el viernes, busca captar tanto a donantes habituales como a nuevos voluntarios, recordando que es indispensable pesar más de 50 kilos y tener entre 18 y 65 años
Valsequillo cuenta desde este miércoles, 9 de septiembre, con un punto temporal de donación de sangre que permanecerá operativo hasta el viernes. La iniciativa busca acercar la donación a vecinos y visitantes y contribuir a mantener las reservas necesarias en los hospitales de Canarias.
La campaña de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) se desarrolla en el Aula del Mayor, situada en las dependencias de los antiguos servicios sociales de la localidad.
Este miércoles se podrá donar entre las 17:00 y las 20:30 horas. El jueves y el viernes, el equipo atenderá tanto por la mañana, de 10:15 a 13:30, como por la tarde, de 17:00 a 20:30 horas.
Tres días para acercar la donación a Valsequillo
La presencia de este punto temporal permite a los residentes de Valsequillo donar sangre durante tres jornadas sin tener que acudir a los centros permanentes habilitados en otros puntos de Gran Canaria.
El Servicio Canario de la Salud insiste en la importancia de donar de manera periódica. Las donaciones son necesarias para garantizar el abastecimiento de sangre y hemoderivados y mantener las reservas hospitalarias en niveles adecuados.
La sangre donada se utiliza de forma habitual en la atención sanitaria, por lo que las campañas distribuidas por distintos municipios de las Islas buscan facilitar la participación de nuevos donantes y de quienes ya colaboran habitualmente.
Dónde donar sangre durante todo el año en Gran Canaria
Quienes no puedan acudir a Valsequillo disponen de varios puntos fijos en Gran Canaria. La sede de Hemodonación y Hemoterapia de la calle Alfonso XIII, en Las Palmas de Gran Canaria, abre de lunes a viernes de 9:15 a 20:30 horas, salvo festivos, y dispone de vado para donantes.
En Santa Lucía de Tirajana, el punto situado junto al Centro de Salud de Vecindario atiende los lunes y miércoles de 10:15 a 13:15 y de 17:15 a 20:15 horas. Los jueves y viernes abre de 10:15 a 13:15.
También es posible donar sin cita previa en varios hospitales. El Hospital Insular recibe donantes de lunes a viernes entre las 10:30 y las 19:30; el Hospital Materno Infantil, de 10:30 a 14:00; y el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, de 8:30 a 19:30 horas.
Hospiten Roca San Agustín ofrece además la posibilidad de donar los viernes, de 8:00 a 14:00 horas, excepto festivos. En este caso es necesario solicitar cita previa en el teléfono 928 301 012, opción 8.
Estos son los requisitos básicos para poder donar
Para donar sangre hay que tener entre 18 y 65 años, aunque la edad máxima para realizar una primera donación es de 60 años. También es necesario pesar más de 50 kilos, encontrarse en buen estado general de salud y no estar embarazada.
Las personas que tengan dudas sobre si pueden donar pueden contactar con el teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061, o consultar la información disponible en efectodonacion.com.
La campaña de Valsequillo estará disponible únicamente hasta este viernes, por lo que los vecinos que quieran participar disponen de dos franjas horarias durante las dos últimas jornadas.
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