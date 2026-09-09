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Santa María de Guía

La feria Guía Colecciona reunirá en La Atalaya a aficionados y expertos en patrimonio local

La Asociación #UP2U Project – Depende de Ti colabora en el evento mediante una vertiente educativa dirigida a jóvenes, empleando la historia y el coleccionismo como herramientas de integración social

Parque recreativo entrada a la Atalaya.

Parque recreativo entrada a la Atalaya. / J.PEREZ CURBELO

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LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

La Plaza de San Pedro de La Atalaya, en Santa María de Guía, acogerá los próximos 12 y 13 de septiembre la primera Feria Municipal del Coleccionismo y de las Tradiciones “Guía Colecciona”, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Santa María de Guía y la Casa del Coleccionismo con el objetivo de reunir a aficionados, vecinos y visitantes en torno a las colecciones, la cultura popular y el patrimonio local.

La Asociación #UP2U Project – Depende de Ti también colaborará en la organización de la feria con una vertiente educativa y social. Su participación busca acercar a jóvenes en situación de vulnerabilidad al conocimiento de la historia, las tradiciones y el patrimonio mediante herramientas relacionadas con la cultura y la convivencia. Monedas, juguetes, fotografías, publicaciones y objetos antiguos forman parte de colecciones que permiten conocer cómo vivieron generaciones anteriores y acercar la memoria histórica a nuevos públicos.

La propuesta contará con la participación de expositores y coleccionistas, además de distintos espacios abiertos a la participación del público. Entre ellos destaca un punto de intercambio en el que los asistentes podrán llevar sus propias piezas, compartirlas con otros aficionados y establecer nuevos vínculos alrededor del coleccionismo.

Un programa con actividades para todos los públicos

La feria incorporará durante sus dos jornadas actividades de dinamización, talleres, propuestas infantiles y juveniles, exhibiciones y espacios participativos. La programación está planteada para que el encuentro no se limite a la exposición de objetos, sino que permita descubrir diferentes formas de conservar y compartir elementos relacionados con la memoria colectiva.

La iniciativa está impulsada a través de la Casa del Coleccionismo y cuenta con la participación de los PFAE El Cambullón y Guía te Conecta, programas subvencionados por el Servicio Canario de Empleo.

Gastronomía y productos locales en la programación

“Guía Colecciona” también incluirá espacios relacionados con la gastronomía y los productos de proximidad, con degustaciones y propuestas vinculadas a los sabores tradicionales de la zona. Esta presencia permitirá conectar el coleccionismo con otros elementos de la identidad local.

Noticias relacionadas y más

La feria se desarrollará el sábado 12 de septiembre, de 10:00 a 18:00 horas, y el domingo 13 de septiembre, de 10:00 a 14:00 horas, en la Plaza de San Pedro de La Atalaya. La organización plantea el encuentro como un espacio para intercambiar piezas, conocer colecciones, participar en actividades y acercarse a las tradiciones del municipio.

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