La Feria del Mango y el Aguacate de Mogán reúne a más de 10.000 personas y vende todo el producto disponible

La Feria del Mango y el Aguacate de Mogán ha celebrado este domingo su novena edición con una elevada afluencia de público, vendiendo toda la producción y estrenando la avenida Los Marrero, en Playa de Mogán, como nuevo emplazamiento. Este espacio, más amplio que el utilizado en anteriores convocatorias, ha permitido acoger, marcando así un nuevo récord, a las más de 10.000 personas que se han acercado desde distintos puntos de Gran Canaria para adquirir directamente de los agricultores, productores y artesanos del municipio, las frutas y otras elaboraciones de carácter local e insular.

La Feria ha vuelto a poner en valor la producción local, con una amplia oferta de mango, aguacate, piña y otros productos a precios asequibles, y que se han vendido en su totalidad. En esta edición, 17 agricultores han reunido alrededor de 6.000 kilos de mango, con precios de entre 2 y 4 euros por kilo según la variedad y la categoría, mientras que la oferta de aguacate ha alcanzado los 5.500 kilos, con precios que han oscilado entre 6 y 10 euros por kilo.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha destacado la respuesta del público, ya que desde primera hora de la mañana “una gran cantidad de personas se ha acercado a Mogán desde diferentes puntos de Gran Canaria, mostrando un gran interés por esta feria”, que abrió sus puertas a las 08:30 horas, y que ha superado con creces los datos de afluencia del año pasado.

La Feria del Mango y Aguacate de Mogán vende todo el producto disponible / La Provincia

Bueno ha valorado especialmente el cambio de ubicación del evento, en pro de la comodidad de los visitantes y profesionales del sector, considerando que “la organización ha acertado trayendo la feria a la avenida Los Marrero, porque es una zona mucho más amplia”. Algo que, continuó la alcaldesa, “han reconocido los artesanos, los profesionales de la gastronomía y los propios agricultores, ya que con ello se ha conseguido un espacio más holgado para acoger a los miles de visitantes que han madrugado para venir a la feria”.

El evento ha contado con la participación de agricultores, artesanos y productores de alimentos varios, que han ofrecido al público la posibilidad de conocer y adquirir directamente parte de la producción del municipio, destacando la gran variedad disponible, pero con protagonismo de mangos, aguacates y piñas, a unos precios competitivos.

En este sentido, el concejal de Agricultura, Neftalí Sabina ha detallado los magníficos resultados de la convocatoria en cuanto a producto agrícola reunido y comercializado. “Hoy hemos conseguido vender en su totalidad, entre los 17 agricultores, unos 6.000 kg de mango a precios de entre 2 y 4 euros según la variedad y la categoría, y unos 5.500 kg de aguacate entre 6 y 10 euros el kilo”.

La Feria del Mango y Aguacate de Mogán vende todo el producto disponible / La Provincia

El edil ha subrayado además el valor añadido de determinadas variedades cultivadas en el municipio que no se encuentran habitualmente en los canales comerciales convencionales. “Es verdad que hay alguna variedad, como podemos mostrar aquí, que no se encuentra en ninguna cadena de supermercados”. Resaltando, además, “que esto es lo que se cosecha en el municipio de Mogán y no se consigue en ningún sitio”.

La Feria del Mango y el Aguacate sigue creciendo y fortaleciendo su papel como un importante punto de encuentro entre productores y consumidores, y como una muestra de la singularidad de la agricultura local. Por ello, Sabina ha valorado positivamente la participación de los diferentes profesionales presentes en la jornada denominándola como “la fiesta del sector”, agradeciendo además la implicación de agricultores, artesanos, productores de alimentos elaborados y del personal municipal que hace posible la celebración del evento.

Para finalizar, Onalia Bueno quiso recordar que “Mogán es el único municipio de Canarias que celebra tres ferias anuales relacionadas con el sector primario, tanto de agricultura como de pesca”, iniciativas con las que el Consistorio busca seguir dando visibilidad a la producción local y respaldando a quienes mantienen y desarrollan estas actividades tradicionales.