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Gafas virtuales para concienciar a los peregrinos en Gran Canaria

Los participantes recibieron recomendaciones de seguridad, material preventivo y pudieron experimentar de forma virtual los efectos del alcohol

Peregrinos que suben al Pino

Peregrinos que suben al Pino / José Pérez Curbelo

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Mar Molina

La seguridad vial también acompañó a los peregrinos en la GC-43. Durante el dispositivo desplegado en esta carretera, los participantes recibieron recomendaciones para completar el recorrido con mayor seguridad y evitar riesgos durante el camino.

Buena parte de los peregrinos ya acudía correctamente equipada y con el avituallamiento necesario. A quienes lo necesitaban se les facilitó material para continuar el trayecto en mejores condiciones.

Una experiencia virtual para mostrar los efectos del alcohol

Uno de los elementos más llamativos de la jornada fue el uso de gafas virtuales para simular cómo puede alterar el alcohol la percepción y los reflejos.

Las personas que quisieron participar pudieron comprobar de forma práctica qué ocurriría si realizaran el recorrido bajo los efectos de bebidas alcohólicas, una actividad pensada para reforzar la concienciación de una manera mucho más visual.

La iniciativa buscó así trasladar un mensaje sencillo: incluso en un ambiente festivo o de peregrinación, la prevención sigue siendo fundamental.

Peregrinos preparados y receptivos a las recomendaciones

Según la información difundida sobre el dispositivo, los peregrinos atendieron de forma positiva las indicaciones recibidas y muchos de ellos ya llevaban consigo el equipamiento necesario para afrontar el camino.

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La actuación combinó información, prevención y entrega de material a quienes lo necesitaban, con especial atención a la seguridad durante el recorrido por la GC-43.

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