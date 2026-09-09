Gáldar se une a la lucha contra el cáncer infantil con una observación lunar solidaria en Juncalillo

Gáldar se prepara para vivir unas noches muy especiales bajo el cielo de las Medianías y Altos del municipio con la celebración de una observación astronómica lunar solidaria: 'Cuentos a la luz de la Luna', que tendrá lugar los próximos 18 y 19 de septiembre, de 19:00 a 22:00 horas, en un enclave UNESCO de Juncalillo. La iniciativa, de carácter gratuito, se enmarca en la Noche Internacional de Observación de la Luna, un evento público de ámbito mundial que fomenta la observación y el conocimiento de nuestro satélite y su relación con la ciencia espacial, la exploración y la cultura humana.

Durante estas dos jornadas, los asistentes podrán contemplar la Luna a través de los telescopios de la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias 'Henrietta Swan Leavitt', al tiempo que disfrutan de una programación que combina astronomía, cultura y narración oral.

El programa incluirá 'Cuentos a la luz de la Luna', a cargo de Poesía Viva de la Atlántida, con Manuel Díaz García; la charla 'La Luna en las antiguas sociedades indígenas de Canarias', impartida por Rosetta Martorell Martinón, de la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias 'Henrietta Swan Leavitt'; y una observación de la Luna con telescopios, a cargo del equipo de esta asociación.

La actividad será presentada por el concejal de Medianías y Patrimonio del Ayuntamiento de Gáldar, Carlos Ruiz Moreno, y contará con la participación de las entidades y colectivos implicados en esta propuesta que pretende convertir a Juncalillo y a las Medianías y Altos de Gáldar en «un Universo por descubrir», reuniendo a sus habitantes en torno al cielo y a una causa común.

Más allá de su carácter divulgativo y cultural, la iniciativa tiene un marcado componente solidario. Las personas asistentes podrán realizar voluntariamente aportaciones a la campaña 'Que el Monstruo no Apague sus Estrellas', impulsada por la Federación de Asociaciones Astronómicas de España junto a CRIS contra el Cáncer y El Monstruo de mi Cabeza. La campaña busca dar visibilidad al DIPG (glioma difuso de línea media con mutación H3 K27M), uno de los cánceres infantiles más letales, y contribuir a impulsar la investigación sobre esta enfermedad.

Bajo el lema 'Cada niño tiene una estrella... algunas se apagan demasiado pronto', la iniciativa pretende recordar que detrás de cada diagnóstico existe un niño o una niña, una historia y una familia, y que la investigación es fundamental para ofrecer nuevas esperanzas. Por ello, desde la organización se anima a la ciudadanía a participar en estas noches de astronomía y solidaridad. Cada estrella representa una vida, una historia y una razón para seguir luchando. Y cada pequeño gesto puede ayudar a que sigan brillando.

Aunque la actividad es gratuita, es necesario inscribirse previamente debido a las características de la actividad. El teléfono de inscripción es el 646 443 959.

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El Ayuntamiento de Gáldar invita a vecinos y visitantes a sumarse a esta experiencia y mirar juntos al cielo por una causa común. Durante dos noches, la Luna será testigo de un gesto de solidaridad con los niños y niñas afectados por el cáncer infantil. Las personas que quieran conocer más sobre la campaña y colaborar pueden hacerlo a través de 'Que el Monstruo no Apague sus Estrellas'.