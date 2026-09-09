Global refuerza el servicio de guaguas entre Gáldar y Sardina: ¿cómo quedan los horarios?

La Autoridad Única del Transporte del Cabildo mejora la cobertura de las guaguas entre Gáldar y la playa de Sardina, con un reajuste de los servicios de la línea 401 de la empresa concesionaria Global desde el lunes 21 de septiembre. El consejero de Transportes, Teodoro Sosa, que a su vez es alcalde del municipio, ha destacado que “hablamos de un corredor que da servicio a núcleos que, en conjunto, superan los 6.500 habitantes. Con este reajuste equilibramos la cobertura en horario nocturno y damos continuidad al transporte público hasta Puerto de Sardina, en coherencia con el nivel de servicio que ya existe en otros puntos del eje norte, como Agaete”.

La actuación permitirá reforzar la conexión de Barrial durante la franja de tarde-noche y ampliar el horario de transporte público disponible para los diferentes núcleos de población situados a lo largo de este itinerario. A partir de las 19:30 horas, la línea 401 incorporará en su recorrido la parada en el interior de Barrial, garantizando la continuidad de la conexión de este núcleo una vez que la Línea 402 finaliza su servicio a partir de esa hora; y evitando la reducción de alternativas de transporte público que se producía hasta ahora en esa franja horaria.

Trasnochar

La adaptación incorpora, además, una nueva expedición nocturna de la ruta 401, con salida desde Gáldar a las 22:30 horas y regreso desde la playa de Sardina a las 23 horas; lo que permitirá prolongar las posibilidades de desplazamiento de los vecinos.

Vehículos de la flota de la compañía de transportes Global. / J.PEREZ CURBELO

Con esta ampliación, el corredor contará con una oferta de transporte público en horario nocturno más adaptada a la dimensión de su población y en línea con la cobertura de servicios existente en otros puntos del eje norte, como Agaete.

La mejora se lleva a cabo con los recursos actualmente disponibles y sin afectar a la operativa habitual de la línea 401. La incorporación de la parada en el interior de Barrial se integra en el recorrido de manera que los servicios puedan mantener las salidas previstas en los horarios programados.

Eficiencia

Teodoro Sosa señala, además “la actuación forma parte del trabajo que desarrolla la institución insular para “seguir mejorando la conectividad de los barrios y núcleos de población de Gran Canaria, adaptando los servicios a las necesidades reales de los usuarios y aprovechando de la manera más eficiente los recursos disponibles”.

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El Cabildo optimiza así la oferta existente para dar respuesta a una necesidad concreta de movilidad y continúa avanzando en un modelo de transporte público que busca garantizar una cobertura más equilibrada entre los distintos núcleos de Gran Canaria, atendiendo a criterios de población, conectividad y necesidades reales.