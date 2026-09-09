'Gran Día' llega a Agüimes con 66 empresas y todo lo necesario para organizar una celebración

El recinto ferial de Agüimes acogerá los próximos 19 y 20 de septiembre la primera edición de Gran Día, Feria de Celebraciones, una iniciativa que reunirá a profesionales y empresas vinculados a la organización de eventos.

La feria, de carácter "cien por cien público", ofrecerá un espacio de visibilidad a un total de 66 proveedores del sector. La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, destacó que las empresas "venían pidiendo una manera de darse a conocer" y señaló la importancia de impulsar la actividad económica y el empleo relacionado con las celebraciones.

Un escaparate para organizar cualquier celebración

La zona expositiva reunirá empresas de sectores como wedding planners, catering, fotografía, iluminación, sonido, música, moda y complementos, agencias de viajes o alquiler de vehículos. Los profesionales podrán mostrar sus servicios y productos y establecer contacto directo con posibles clientes.

El programa incluirá también pasarelas con las últimas tendencias en moda nupcial y de invitadas e invitados, además de charlas sobre organización de eventos, viajes nupciales, gestión del estrés durante los preparativos o elección de espacios. Los visitantes podrán conocer propuestas, buscar inspiración, consultar directamente a los proveedores y solicitar presupuestos.

Una boda real para mostrar cómo se organiza un evento

Gran Día contará además con una boda real organizada por Lopesan, patrocinador principal de la feria, con la colaboración de las empresas expositoras. El director de MICE de Grupo Lopesan, Abraham Martínez, aseguró que la celebración "va a marcar un antes y un después en la organización de bodas" y permitirá mostrar "cómo se organiza un evento de este tipo en Gran Canaria".

La feria contará también con una zona de restauración y actividades de dinamización durante todo el fin de semana. El público podrá visitar el recinto el sábado 19 de septiembre, de 10:00 a 20:00 horas, y el domingo 20, de 10:00 a 18:00 horas. La entrada será gratuita, previa adquisición en la web oficial de la feria.

El evento está promovido por el Cabildo de Gran Canaria y organizado por Infecar, Feria de Gran Canaria. Lopesan participa como patrocinador, mientras que Cajasiete y el Ayuntamiento de Agüimes colaboran en esta primera edición.